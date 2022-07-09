Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох

1928
18
Настало время снова вернуться в прошлое и попутешествовать между десятилетиями с очередной подборкой интересных ретро-снимков.
В 1920 году 8-летний Шмуль Жешевский совершил невероятную победу над 20 гроссмейстерами одновременно.
×
×
В 1913 году в США появилась возможность отправлять посылки. Некоторые додумались пересылать своих детей, пока вскоре на подобное не был наложен запрет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Такими были улицы Лондона 140 лет назад
- 30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках
- Назад в прошлое: дух ушедших эпох в подборке интересных ретро-снимков
- Любопытное прошлое на занимательных ретро-снимках
- Беспощадная мужская мода 70-х годов
Метки: История в фотографиях назад в прошлое ретро фото ретро-снимки старые снимки ушедшая эпоха фотографии
Новости партнёров