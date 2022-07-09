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Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох

Назад без машины времени: занимательная подборка ретро-снимков прямиком из ушедших эпох

Автор:
09 июля 2022 13:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро фото   ретро-снимки   старые снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
1928
18

Настало время снова вернуться в прошлое и попутешествовать между десятилетиями с очередной подборкой интересных ретро-снимков.

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Источник:

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Метки: История в фотографиях   назад в прошлое   ретро фото   ретро-снимки   старые снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
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10  комментариев
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3k
satra Час назад
Надо просто очень-очень сильно захотеть из нуля стать легендой.
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3k
SandMANn 8 минут назад
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Андрей А 2 часа назад
Уж лет десять про эту фото пишут, но это все равно "Румынская свадьба"

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Антибиотик
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