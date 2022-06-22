Самые масштабные и ужасные пробки

Самая длинная в истории пробка случилась в Сан-Паулу в Бразилии. Там вообще проблемы с тем, что очень много машин - водители проводят в среднем по три часа в день за рулём. И не раз Сан-Паулу ставил рекорды по масштабу пробок.

10 июня 2009 года и- 840 км городских дорог остановились 292 км. Часами водители изнывали от жары, пытаясь выбраться из дорожного ада. Но самое ужасное случилось в ноябре 2013 года, как раз накануне Дня провозглашения республики, когда народ поехал на море. Ремонт дорог, аварии, перегруженность шоссе и как результат - пробка длиной 309 км. Это рекорд.