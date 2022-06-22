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Самые масштабные и ужасные пробки

Самые масштабные и ужасные пробки

Автор:
22 июня 2022 17:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   авто   история   машины   пробки   
513
8
Что только не заставляло миллионы людей томиться во многочасовых пробках - каникулы, исторические события, природные катаклизмы, музыка.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   авто   история   машины   пробки   
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3  комментария
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21k
Serg2001 3 часа назад
Мне "посчастливилось" побывать в этой пробке 2012 года...
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2k
Трям 53 минуты назад
Глаза кровоточат от такого текста! Ты хоть проверяй перед публикацией!
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