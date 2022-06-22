Самые масштабные и ужасные пробки

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Что только не заставляло миллионы людей томиться во многочасовых пробках - каникулы, исторические события, природные катаклизмы, музыка.
Пробки стали проблемой не только с появлением машин. Ещё в античном Риме колесницы и повозки создавали заторы на улицах "вечного города" и даже приходилось ограничивать их право на перемещение днём, чтобы люди могли ходить. И в русских городах, в конце 19 - начале 20 века, когда в Москве и Санкт-Петербурге извозчики уже насчитывались десятками тысяч, они создавали колоссальные пробки.
А с появлением автомобиля заторы вышли на новый уровень...
А с появлением автомобиля заторы вышли на новый уровень...
Одна из первых огромных пробок образовалась в 1969 году в США, когда в штат Нью-Йорк на Вудсток приехали около 400 тысяч человека, а организаторы планировали только 50 тысяч. Фестиваль длился три дня и все три дня к нему невозможно было подъехать. Пробка растянулась на 32 км. Люди оставляли машины и шли десятки километров пешком, чтобы услышать Дженис Джоплин, Джимми Хендрикса и Джо Кокера. Музыкантов отправляли на площадку на вертолётах.
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Рекорд Вудстока уже давно побит и такими пробками никого не удивить. Тем более, что причины заторов чаще не столь приятные, как музыкальный фестиваль. Несколько раз их вызывали катастрофы (например 11 сентября 2001 года). В случае локального апокалипсиса довольно понятно, что будет происходить - люди рванут по шоссе, чтобы уехать в безопасное место, но застрянут в многокилометровых пробках.
Это случилось в 2005 году в Техасе, когда власти предупредили жителей штата о том, что надвигается мощный ураган. Огромные автоколонны выстроились на 45-ой магистрали и пробка была длиной в 160 км. В ней стояли 2,5 млн машин.
12 апреля 1990 года в Германии образовалась самая длинная на тот момент пробка в истории и самая массовая на сегодняшний день.
9 ноября 1989 года пала Берлинская стена и жители страны отправились в путешествие на восток и на запад, чтобы встретиться со своими родственниками и знакомыми. На границе было и так достаточно пробок, но апрельская была больше всех предыдущих. 18 млн автомобилей решили пересечь границу в обе стороны в начале пасхальных каникул. Дороги были рассчитаны максимум на полмиллиона машин в день.
9 ноября 1989 года пала Берлинская стена и жители страны отправились в путешествие на восток и на запад, чтобы встретиться со своими родственниками и знакомыми. На границе было и так достаточно пробок, но апрельская была больше всех предыдущих. 18 млн автомобилей решили пересечь границу в обе стороны в начале пасхальных каникул. Дороги были рассчитаны максимум на полмиллиона машин в день.
Самая длинная в истории пробка случилась в Сан-Паулу в Бразилии. Там вообще проблемы с тем, что очень много машин - водители проводят в среднем по три часа в день за рулём. И не раз Сан-Паулу ставил рекорды по масштабу пробок.
10 июня 2009 года и- 840 км городских дорог остановились 292 км. Часами водители изнывали от жары, пытаясь выбраться из дорожного ада. Но самое ужасное случилось в ноябре 2013 года, как раз накануне Дня провозглашения республики, когда народ поехал на море. Ремонт дорог, аварии, перегруженность шоссе и как результат - пробка длиной 309 км. Это рекорд.
10 июня 2009 года и- 840 км городских дорог остановились 292 км. Часами водители изнывали от жары, пытаясь выбраться из дорожного ада. Но самое ужасное случилось в ноябре 2013 года, как раз накануне Дня провозглашения республики, когда народ поехал на море. Ремонт дорог, аварии, перегруженность шоссе и как результат - пробка длиной 309 км. Это рекорд.
Почти 12 дней не могла рассосаться пробка длиной больше 100 км. Тысячи машин встали в заторе в августе 2010 года на пути из Пекина в провинцию Тибет. 50-полосное скоростное шоссе ремонтировали и несколько полос пришлось перекрывать. Также на дороге стояли грузовики со стройматериалами для тех самых дорожных работ. И плюс несколько ДТП. Оказавшиеся в пробке машины преодолевали её за три дня, водители ели, спали, справляли нужду прямо за рулём.
Уличные торговцы тогда поднимали состояния - лапша, пирожки, вода, сигареты улетали за час за крайне возвышенные цены.
Уличные торговцы тогда поднимали состояния - лапша, пирожки, вода, сигареты улетали за час за крайне возвышенные цены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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