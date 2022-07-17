Четырёхполосные мелипоны: У этих пчёл нет жала, но зато в каждом улье на входе стоит злой и очень требовательный вышибала

Когда я был школьником, я всё лето проводил на даче. Качал воду, поливал грядки, полол, перекапывал и окучивал. Работать мне не нравилось, но ещё больше мне не нравились пчёлы, которых разводил наш сосед. После каждого укуса я мечтал, чтобы у пчёл отобрали жала и заставили их работать в сельском хозяйстве. Как ни странно, моё желание сбылось. Четырёхполосные мелипоны не могут жалить, прекрасно опыляют цветы и живут даже в теплицах!