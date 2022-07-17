Четырёхполосные мелипоны: У этих пчёл нет жала, но зато в каждом улье на входе стоит злой и очень требовательный вышибала

FISHKINET
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт... "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый"... 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными россиянам 7 особенностей квартир в Израиле, которые покажутся странными... Лучшие советские научно-фантастические фильмы Лучшие советские научно-фантастические фильмы Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-80 Смешные комментарии из социальных сетей-80 Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене Баба Яга из фильма о Маше и Вите продолжает колдовать на сцене Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Военно-исторические диорамы Военно-исторические диорамы 19 забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома живёт кот 19 забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома... «Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она вернуться? «Черная смерть» Средневековья: куда исчезла чума, и может ли она... Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже С какими игрушками играли римские дети С какими игрушками играли римские дети Короткая жизнь и&nbsp;чудная погибель: ещё&nbsp;немного причудливых людских смертей из&nbsp;разных эпох&nbsp;(часть 2) Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного... Приколись под утренний кофе Приколись под утренний кофе Облегчённые автомобили в стиле гранж Облегчённые автомобили в стиле гранж 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о... ФотоВсячина ФотоВсячина Фото из прошлого. "Московский международный кинофестиваль" Фото из прошлого. "Московский международный кинофестиваль"
Четырёхполосные мелипоны: У этих пчёл нет жала, но зато в каждом улье на входе стоит злой и очень требовательный вышибала

Четырёхполосные мелипоны: У этих пчёл нет жала, но зато в каждом улье на входе стоит злой и очень требовательный вышибала

Автор:
17 июля 2022 13:35
Метки: интересно   насекомые   факты   
626
8

Когда я был школьником, я всё лето проводил на даче. Качал воду, поливал грядки, полол, перекапывал и окучивал. Работать мне не нравилось, но ещё больше мне не нравились пчёлы, которых разводил наш сосед. После каждого укуса я мечтал, чтобы у пчёл отобрали жала и заставили их работать в сельском хозяйстве. Как ни странно, моё желание сбылось. Четырёхполосные мелипоны не могут жалить, прекрасно опыляют цветы и живут даже в теплицах!

Жаль только, у нас их не поселить. Эти насекомые обитают в Бразилии, на относительно небольшой территории страны. Зато найти их можно в любых биомах, лишь бы там водились деревья с большими дуплами. В них перепончатокрылые прячут свои глиняные гнезда.

×
×

На первый взгляд кажется, что в дикой природе пчёл без жал ожидает кирдык. Но мелипоны разработали грамотную стратегию борьбы с вторженцами. Вход в гнездо только один и он настолько узок, что пчёлам приходится входить и выходить по очереди. А ещё он охраняется как минимум одним стражником.

Дозорный перехватывает небольших жуков, клещей и прочих халявщиков. Но он не особо силён. Пусть рабочая пчела и обладает крепкими челюстями, в ней всего сантиметр длины. Крупные хищные жуки и осы легко накостыляют постовому один на один.

Только он не будет один. В случае опасности рабочая пчела призывает сестёр. Они пускают в ход жвала и обрабатывают противника неприятными, сбивающими с толку феромонами. С таким напором сложно справиться, поэтому большинство беспозвоночных хищников отступает несолоно хлебавши.

А вот защиты от крупных животных у них нет от слова совсем. Это, внезапно, пошло жёлто-полосатым на пользу. Людям очень понравилось, что для добычи мёда не нужно облачаться в герметичные костюмы, накуривать насекомых или терпеть болезненные укусы. Животные крайне пассивны и вообще не пытаются защитить собранный мёд.

Эту особенность оценили очень давно, ещё во времена древних майя. Современные люди пошли ещё дальше, мы научились подселять насекомых в теплицы, где пчёлы быстро и качественно опыляют растения и дают по 1-1,5 кило мёда за сезон.

В сельском хозяйстве они оказываются даже эффективней обычных медоносных пчёл. Фуражиры последних получают чёткие и подробные инструкции по обнаружению пищи. Поэтому они собирают пыльцу только с конкретных цветов, на которые им указали. В свою очередь рабочие мелипон получают информацию лишь о примерном расположении нужной растительности. В наших условиях такое бы не прокатило, но в Бразилии цветы в изобилии в любое время года, поэтому пчёлы всё равно не возвращаются без пищи и обрабатывают всё, до чего дотянутся лапки.

Если бы такие (или похожие) животины обитали у моего соседа, жизнь на даче была бы чуточку лучше.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: интересно   насекомые   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4260210



Другие посты автора
Популярное
В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты
В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты
Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Без мамы и папы: снимки воспитанников детских домов СССР
Без мамы и папы: снимки воспитанников детских домов СССР
Военная служба великих поэтов
Военная служба великих поэтов
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#СССР#фотографии#сарказм#комментарии#Прошлое#Разное#талант
#интересно#картинки#люди#подборка#фильм#интересное#новости#сатира#природа#рисунок
#Юмор#история#в мире#кино#Приколы#забавно#позитив#утро#красота#роль
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Как золотые жуки помогают физикам Как золотые жуки помогают физикам ТОП-5 самых опасных муравьев на планете ТОП-5 самых опасных муравьев на планете

На что жалуетесь?

Вернуться