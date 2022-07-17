Четырёхполосные мелипоны: У этих пчёл нет жала, но зато в каждом улье на входе стоит злой и очень требовательный вышибала

Когда я был школьником, я всё лето проводил на даче. Качал воду, поливал грядки, полол, перекапывал и окучивал. Работать мне не нравилось, но ещё больше мне не нравились пчёлы, которых разводил наш сосед. После каждого укуса я мечтал, чтобы у пчёл отобрали жала и заставили их работать в сельском хозяйстве. Как ни странно, моё желание сбылось. Четырёхполосные мелипоны не могут жалить, прекрасно опыляют цветы и живут даже в теплицах!
Жаль только, у нас их не поселить. Эти насекомые обитают в Бразилии, на относительно небольшой территории страны. Зато найти их можно в любых биомах, лишь бы там водились деревья с большими дуплами. В них перепончатокрылые прячут свои глиняные гнезда.
На первый взгляд кажется, что в дикой природе пчёл без жал ожидает кирдык. Но мелипоны разработали грамотную стратегию борьбы с вторженцами. Вход в гнездо только один и он настолько узок, что пчёлам приходится входить и выходить по очереди. А ещё он охраняется как минимум одним стражником.
Дозорный перехватывает небольших жуков, клещей и прочих халявщиков. Но он не особо силён. Пусть рабочая пчела и обладает крепкими челюстями, в ней всего сантиметр длины. Крупные хищные жуки и осы легко накостыляют постовому один на один.
Только он не будет один. В случае опасности рабочая пчела призывает сестёр. Они пускают в ход жвала и обрабатывают противника неприятными, сбивающими с толку феромонами. С таким напором сложно справиться, поэтому большинство беспозвоночных хищников отступает несолоно хлебавши.
А вот защиты от крупных животных у них нет от слова совсем. Это, внезапно, пошло жёлто-полосатым на пользу. Людям очень понравилось, что для добычи мёда не нужно облачаться в герметичные костюмы, накуривать насекомых или терпеть болезненные укусы. Животные крайне пассивны и вообще не пытаются защитить собранный мёд.
Эту особенность оценили очень давно, ещё во времена древних майя. Современные люди пошли ещё дальше, мы научились подселять насекомых в теплицы, где пчёлы быстро и качественно опыляют растения и дают по 1-1,5 кило мёда за сезон.
В сельском хозяйстве они оказываются даже эффективней обычных медоносных пчёл. Фуражиры последних получают чёткие и подробные инструкции по обнаружению пищи. Поэтому они собирают пыльцу только с конкретных цветов, на которые им указали. В свою очередь рабочие мелипон получают информацию лишь о примерном расположении нужной растительности. В наших условиях такое бы не прокатило, но в Бразилии цветы в изобилии в любое время года, поэтому пчёлы всё равно не возвращаются без пищи и обрабатывают всё, до чего дотянутся лапки.
Если бы такие (или похожие) животины обитали у моего соседа, жизнь на даче была бы чуточку лучше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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