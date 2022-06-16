"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО

Исполнитель прибыл на Петербургский международный форум-2022 (ПМЭФ), но разговаривать о политике не стал. В Сети возмущаются: как вести бизнес - так в России, как жить - так в Израиле.
Филипп Киркоров почтил своим присутствием ПМЭФ, сообщив, что прилетел в северную столицу буквально на пару дней. Бедросович не столько торговал лицом, сколько решал вопросы бизнеса. Господин артист заинтересовался инвестициями и вложил средства в строительство торгово-развлекательного комплекса "Звезда" в Новосаратовке под Петербургом. Стоимость проекта - около 1,5 миллиардов рублей, и предполагается, что он будет весьма прибыльным.
Но журналистов интересовали не только экономические интересы "короля" поп-музыки. Филипп Бедросович с начала СВО ни разу не обмолвился о своём к ней отношении. Журналисты пытались разговорить артиста на тему политики и его отношения к текущему моменту, но - тщетно. Киркоров уходил от ответа. В первый раз - буквально, отвернувшись от корреспондентов и промолчав.
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Второй раз сообщив, что здесь, на форуме, он занимается инвестированием. "Это экономический форум. Я приеду на политический форум, я буду отвечать на политические вопросы. У меня сегодня другая миссия, я сегодня инвестор."
В голосе исполнителя присутствующие уловили лёгкие нотки раздражения.
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Между тем, поговаривают, что певец не собирается оставаться жить в России, а по примеру своей бывшей супруги А.Пугачёвой и её нынешнего благоверного М.Галкина планирует эмигрировать в Израиль. Это же очень удобно: зарабатывать - в России, жить - где-нибудь ещё.
Патриотично настроенные россияне поведение Киркорова не одобрили
А вот сам Киркоров считает, что став инвестором, помогает экономике России. Строительство ТЦ "Звезда" в Новосаратовке Всеволожского района должно быть закончено до четвертого квартала 2023 года.
Где на момент ввода в эксплуатацию будет жить артист, неизвестно никому. Полагаем, даже сам Киркоров затруднятся с ответом на этот вопрос. Да и будет ли построен этот самый ТЦ тоже нет уверенности.
Партнёр Киркорова, с которым было подписано соглашение - аферист Михаил Баракин. По данным телеканала «78», последний представляет компанию «Строительные решения», но фактически ни владельцем, ни совладельцем, ни лицом, принимающим решения, в ней он не является. Баракин неоднократно попадал в скандальные истории, одна из которых связана со спором предпринимателя-афериста со строительной компанией «Пулковский меридиан». Как сообщают СМИ, "Баракин предлагал «решить проблемы компании», возникшие при строительстве жилого комплекса, за 24 млн рублей. Однако в ходе журналистского расследования выяснилось, что на самом деле таких денег у него нет, а всё его имущество взято в аренду." Поэтому будет ли построен ТЦ "Звезда" или инвестиции Киркорова обнулятся, покажет время.
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АНТИФИШКИ
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его я терпеть не могу, но поступил он грамотно
Вообще прикольный экономический форум: пялятся на арт-объекты и сиськи робота. Про дебилов- блогеров там выступающих в этот раз почему-то ничего не пишут пока...