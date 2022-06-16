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"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО

"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО

Автор:
16 июня 2022 07:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Инвестирование   Киркоров   ПМЭФ-2022   видео   журналисты   политика   санкт-петербург   сво   ушел от ответа   шоу бизнес   
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Исполнитель прибыл на Петербургский международный форум-2022 (ПМЭФ), но разговаривать о политике не стал. В Сети возмущаются: как вести бизнес - так в России, как жить - так в Израиле.

Филипп Киркоров почтил своим присутствием ПМЭФ, сообщив, что прилетел в северную столицу буквально на пару дней. Бедросович не столько торговал лицом, сколько решал вопросы бизнеса. Господин артист заинтересовался инвестициями и вложил средства в строительство торгово-развлекательного комплекса "Звезда" в Новосаратовке под Петербургом. Стоимость проекта - около 1,5 миллиардов рублей, и предполагается, что он будет весьма прибыльным.


Но журналистов интересовали не только экономические интересы "короля" поп-музыки. Филипп Бедросович с начала СВО ни разу не обмолвился о своём к ней отношении. Журналисты пытались разговорить артиста на тему политики и его отношения к текущему моменту, но - тщетно. Киркоров уходил от ответа. В первый раз - буквально, отвернувшись от корреспондентов и промолчав.



Второй раз сообщив, что здесь, на форуме, он занимается инвестированием. "Это экономический форум. Я приеду на политический форум, я буду отвечать на политические вопросы. У меня сегодня другая миссия, я сегодня инвестор."

В голосе исполнителя присутствующие уловили лёгкие нотки раздражения.

Между тем, поговаривают, что певец не собирается оставаться жить в России, а по примеру своей бывшей супруги А.Пугачёвой и её нынешнего благоверного М.Галкина планирует эмигрировать в Израиль. Это же очень удобно: зарабатывать - в России, жить - где-нибудь ещё.


Патриотично настроенные россияне поведение Киркорова не одобрили


А вот сам Киркоров считает, что став инвестором, помогает экономике России. Строительство ТЦ "Звезда" в Новосаратовке Всеволожского района должно быть закончено до четвертого квартала 2023 года.


Где на момент ввода в эксплуатацию будет жить артист, неизвестно никому. Полагаем, даже сам Киркоров затруднятся с ответом на этот вопрос. Да и будет ли построен этот самый ТЦ тоже нет уверенности.


Партнёр Киркорова, с которым было подписано соглашение - аферист Михаил Баракин. По данным телеканала «78», последний представляет компанию «Строительные решения», но фактически ни владельцем, ни совладельцем, ни лицом, принимающим решения, в ней он не является. Баракин неоднократно попадал в скандальные истории, одна из которых связана со спором предпринимателя-афериста со строительной компанией «Пулковский меридиан». Как сообщают СМИ, "Баракин предлагал «решить проблемы компании», возникшие при строительстве жилого комплекса, за 24 млн рублей. Однако в ходе журналистского расследования выяснилось, что на самом деле таких денег у него нет, а всё его имущество взято в аренду." Поэтому будет ли построен ТЦ "Звезда" или инвестиции Киркорова обнулятся, покажет время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Инвестирование   Киркоров   ПМЭФ-2022   видео   журналисты   политика   санкт-петербург   сво   ушел от ответа   шоу бизнес   
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21  комментарий
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19k
babuby 2 часа назад
И правильно сделал. Ибо основная цель существования журналядей - раздуть скандал путём провокаций. Тут обломались и выложили попытку в сети чтобы "интернет-сообщество" помогло.
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376
Vadim Deryabin 16 минут назад
а мне одному кажется, что он похож на верку-сердючку? или он(а) на него похож(а)?
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509
HalloFreeSpace Полчаса назад
А что плохого жить в другой стране и вести бизнес в России ??? И с какого фига артиста спрашивать про СВО ?
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30
enot.pihun 43 минуты назад
Если так хочется, то пусть вкладывается в развитие заводов. Нам же лучше. А от сцены отлучить. Это однозначно.
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16
СугробOFF Час назад
Петушило крест топтал. Совсем продался люминатам.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Предатель.. видать этот форум с Евровиденьем попуталОл)
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
у каждого человека есть своё мнение, но почему он должен делиться им со всеми?
его я терпеть не могу, но поступил он грамотно
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10k
сеньор Леонсио Час назад
Пора статью за мужеложство возвращать,чтобы светлоликие быстрее свалили!
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338
Жирный бот 2 часа назад
с учетом возможной реакции, с любой из сторон конфликта, это совершенно понятно..Он просто не хочет чтобы его втянули на одну из сторон.
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Вот будет занятно, если партнёр-аферист нагреет Филю.
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9k
Алексей 2 часа назад
Слащявый он какойто,Румын
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Хитер бобер.
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−68
Колобок 2 часа назад
Киркорова депепортировать, его деньги национализировать.
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2k
Copycat 2 часа назад
Ну позиция не коментирования это уже умней чем негативить в сторону РФ как это у остальных
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1k
pinbalist 2 часа назад
"...одно слово - румын" (С)
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