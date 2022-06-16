"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО

Филипп Киркоров почтил своим присутствием ПМЭФ, сообщив, что прилетел в северную столицу буквально на пару дней. Бедросович не столько торговал лицом, сколько решал вопросы бизнеса. Господин артист заинтересовался инвестициями и вложил средства в строительство торгово-развлекательного комплекса "Звезда" в Новосаратовке под Петербургом. Стоимость проекта - около 1,5 миллиардов рублей, и предполагается, что он будет весьма прибыльным.





Но журналистов интересовали не только экономические интересы "короля" поп-музыки. Филипп Бедросович с начала СВО ни разу не обмолвился о своём к ней отношении. Журналисты пытались разговорить артиста на тему политики и его отношения к текущему моменту, но - тщетно. Киркоров уходил от ответа. В первый раз - буквально, отвернувшись от корреспондентов и промолчав.





