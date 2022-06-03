Три древние болезни, которыми можно заразиться и сейчас

В современных условиях, цинга может развиваться только из-за неправильного и несбалансированного питания. Показательный случай произошёл в Испании: там у малыша началась цинга из-за халатности родителей.

Ребёнок до 2,5 месяцев был на искусственном вскармливании, потом у нега началась аллергия на эту еду. Тогда педиатр посоветовал давать ему миндальное молочко - что и было сделано. Малыш ел его с удовольствием, остальной прикорм не воспринимал. И родители не придумали ничего лучше, чем кормить его миндальным молочком до года, никаких других витаминов и микроэлементов ему не давали. Спохватились только тогда, когда он стал слишком вялым и практически ни на что не реагировал.

Но в тот раз повезло - педиатр отругал родителей за то, что столько времени тянули и не приносили ребёнка на осмотр, скорректировал диету и буквально за несколько недель ребенок поправился и даже пошёл.

Так что болезни из древности вполне неплохо себя чувствуют и в наши дни. Поэтому и важно следить за здоровьем и в случае чего сразу обращаться к врачу.