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Три древние болезни, которыми можно заразиться и сейчас

Три древние болезни, которыми можно заразиться и сейчас

Автор:
03 июня 2022 00:22
Метки: антибиотики   болезни   лечение   моряки   проказа   средневековье   цинга   чума   
1069
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Есть мнение, что чумой болели только в Средневековье, лепра уже давно стала историей, а цинга - это какой-то странный анахронизм из эпохи великих географических открытий. Вовсе нет - такие болезни никуда не делись.

Чума

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Её ещё называли “Чёрная смерть” - бушевала в Европе с 1343 по 1353 год и унесла больше 50 миллионов человек. Примерно половину населения. Чуму занесли из Азии, где переносчиками болезни были грызуны.

В шерсти зверьков жили блохи, поражённые Yersinia pestis - возбудителем чумы. Блохи перепрыгивали на людей, затем кусали и заражали их. Болезнь развивалась бурно и драматично: поднималась температура, начиналась лихорадка и сильная слабость, под мышками и в паху вздувались “бубоны”, поэтому и появилось название “Бубонная чума”. Она передавалась воздушно-капельным путём. Антибиотиков, естественно, не было, и смертность была огромной: от 50% до 90% от заболевших.

Чума встречается и в наши дни - в Китае, Монголии и на Алтае. Штука в том, что там иногда готовят и едят сусликов, а этот грызун отлично переносит заражённых блох. Но есть и хорошая новость: если вовремя диагностировать болезнь и начать лечение антибиотиками, то человек полностью вылечится.

Лепра

Проказа была широко распространена в Средневековье. Её возбудитель - микобактерия Mycobacterium leprae - передавался воздушно-капельным путём. Болезнь поражает кожу, периферические нервы, глаза и слизистые верхних дыхательных путей.

Заражённые тяжело страдали - буквально рассыпались на куски и умирали, всеми покинутые. Проказу считали очень заразной и от больных шарахались как от огня.

Эффективно лечить её научились лишь в 20-м веке, а сейчас используют комбинированную терапию из трёх препаратов: апсона, римфамицина и клофазимина. Курс длится от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести заболевания. С 1995 года все заболевшие проказой получают лекарства бесплатно.

Цинга

Её мы знаем как болезнь мореплавателей. В длительных морских путешествиях, у матросов из-за однообразного рациона и отсутствия в нём витамина С, развивался авитоминоз и цинга. Появлялась сильная слабость, кровоточили дёсна и выпадали зубы.

Когда поняли, что дело в отсутствии витамина С, то на флот стали массово закупать апельсины и лимоны. В России трюмы кораблей заполняли бочками с квашеной капустой.

В современных условиях, цинга может развиваться только из-за неправильного и несбалансированного питания. Показательный случай произошёл в Испании: там у малыша началась цинга из-за халатности родителей.

Ребёнок до 2,5 месяцев был на искусственном вскармливании, потом у нега началась аллергия на эту еду. Тогда педиатр посоветовал давать ему миндальное молочко - что и было сделано. Малыш ел его с удовольствием, остальной прикорм не воспринимал. И родители не придумали ничего лучше, чем кормить его миндальным молочком до года, никаких других витаминов и микроэлементов ему не давали. Спохватились только тогда, когда он стал слишком вялым и практически ни на что не реагировал.

Но в тот раз повезло - педиатр отругал родителей за то, что столько времени тянули и не приносили ребёнка на осмотр, скорректировал диету и буквально за несколько недель ребенок поправился и даже пошёл.

Так что болезни из древности вполне неплохо себя чувствуют и в наши дни. Поэтому и важно следить за здоровьем и в случае чего сразу обращаться к врачу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: антибиотики   болезни   лечение   моряки   проказа   средневековье   цинга   чума   
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9  комментариев
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17k
Corvus Corax 10 часов назад
Аффтар - школота.
Цингой заразиться нельзя.
Проказа - не "римфамицин", а рифампицин. Плюс еще куча антибиотиков и препаратов.
А остальные 100500 болезней нещитово уже? Холера, сифилис, гепатиты, туберкулез, тиф, несть им числа...
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33k
Aleks 56 минут назад
Ром кстати на море тоже использовали как средство против цинги.
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722
Змей Горыныч 5 часов назад
Лекарством от проказы вполне успешно прибивается мультирезистентный туберкулез. Там микробактерии-возбудители похожи. Имею опыт.
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52k
stabskapitan 5 часов назад
Сейчас еще и оспа вернется.
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