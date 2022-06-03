Три древние болезни, которыми можно заразиться и сейчас

Есть мнение, что чумой болели только в Средневековье, лепра уже давно стала историей, а цинга - это какой-то странный анахронизм из эпохи великих географических открытий. Вовсе нет - такие болезни никуда не делись.
Чума
Её ещё называли “Чёрная смерть” - бушевала в Европе с 1343 по 1353 год и унесла больше 50 миллионов человек. Примерно половину населения. Чуму занесли из Азии, где переносчиками болезни были грызуны.
В шерсти зверьков жили блохи, поражённые Yersinia pestis - возбудителем чумы. Блохи перепрыгивали на людей, затем кусали и заражали их. Болезнь развивалась бурно и драматично: поднималась температура, начиналась лихорадка и сильная слабость, под мышками и в паху вздувались “бубоны”, поэтому и появилось название “Бубонная чума”. Она передавалась воздушно-капельным путём. Антибиотиков, естественно, не было, и смертность была огромной: от 50% до 90% от заболевших.
Чума встречается и в наши дни - в Китае, Монголии и на Алтае. Штука в том, что там иногда готовят и едят сусликов, а этот грызун отлично переносит заражённых блох. Но есть и хорошая новость: если вовремя диагностировать болезнь и начать лечение антибиотиками, то человек полностью вылечится.
Лепра
Проказа была широко распространена в Средневековье. Её возбудитель - микобактерия Mycobacterium leprae - передавался воздушно-капельным путём. Болезнь поражает кожу, периферические нервы, глаза и слизистые верхних дыхательных путей.
Заражённые тяжело страдали - буквально рассыпались на куски и умирали, всеми покинутые. Проказу считали очень заразной и от больных шарахались как от огня.
Эффективно лечить её научились лишь в 20-м веке, а сейчас используют комбинированную терапию из трёх препаратов: апсона, римфамицина и клофазимина. Курс длится от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести заболевания. С 1995 года все заболевшие проказой получают лекарства бесплатно.
Цинга
Её мы знаем как болезнь мореплавателей. В длительных морских путешествиях, у матросов из-за однообразного рациона и отсутствия в нём витамина С, развивался авитоминоз и цинга. Появлялась сильная слабость, кровоточили дёсна и выпадали зубы.
Когда поняли, что дело в отсутствии витамина С, то на флот стали массово закупать апельсины и лимоны. В России трюмы кораблей заполняли бочками с квашеной капустой.
В современных условиях, цинга может развиваться только из-за неправильного и несбалансированного питания. Показательный случай произошёл в Испании: там у малыша началась цинга из-за халатности родителей.
Ребёнок до 2,5 месяцев был на искусственном вскармливании, потом у нега началась аллергия на эту еду. Тогда педиатр посоветовал давать ему миндальное молочко - что и было сделано. Малыш ел его с удовольствием, остальной прикорм не воспринимал. И родители не придумали ничего лучше, чем кормить его миндальным молочком до года, никаких других витаминов и микроэлементов ему не давали. Спохватились только тогда, когда он стал слишком вялым и практически ни на что не реагировал.
Но в тот раз повезло - педиатр отругал родителей за то, что столько времени тянули и не приносили ребёнка на осмотр, скорректировал диету и буквально за несколько недель ребенок поправился и даже пошёл.
Так что болезни из древности вполне неплохо себя чувствуют и в наши дни. Поэтому и важно следить за здоровьем и в случае чего сразу обращаться к врачу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Цингой заразиться нельзя.
Проказа - не "римфамицин", а рифампицин. Плюс еще куча антибиотиков и препаратов.
А остальные 100500 болезней нещитово уже? Холера, сифилис, гепатиты, туберкулез, тиф, несть им числа...
А употреблялся ром на флоте потому что, питьевая вода хранилась на судне в бочках(пополнить ее в плавании было негде) вода со временем портилась, особенно в жарком климате. И чтобы отбить неприятный запах этой воды ну и заодно ее "продезинфицировать) в нее добавляли ром и отдушку-цедру цитрусовых(отсюда и источник витамина С). Ну и вторая причина для употребления рома это профилактика простуды, особенно в северных широтах(там ром выдавался морякам для согрева).