Альбом "Что необходимо знать об аборте"

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АНТИФИШКИ
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1. Беременность наступила. То есть факт. Беременность уже наступила.
2. Превращаться в воспитывающую ребенка мать женщина не заинтересована. По любой причине. Вот не заинтересована и всё!
3. Ребенка можно оставить в роддоме, написав отказную.
Вопрос - что нанесет больший вред организму женщины: внезапное искуственное прерывание беременности или полноценное 9-и месячное вынашивание плода + роды?