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Альбом "Что необходимо знать об аборте"

Альбом "Что необходимо знать об аборте"

Автор:
10 сентября 2022 08:52
Сообщество : СССР
Метки: СССР   аборт   альбом   медицина   наглядная агитация   раритеты   
811
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В библиотеке предприятия нашел альбом с примером советской наглядной агитации 60-х годов XX века
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Метки: СССР   аборт   альбом   медицина   наглядная агитация   раритеты   
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11  комментариев
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5k
livaneth 8 часов назад
А теперь ситуация:
1. Беременность наступила. То есть факт. Беременность уже наступила.
2. Превращаться в воспитывающую ребенка мать женщина не заинтересована. По любой причине. Вот не заинтересована и всё!
3. Ребенка можно оставить в роддоме, написав отказную.
Вопрос - что нанесет больший вред организму женщины: внезапное искуственное прерывание беременности или полноценное 9-и месячное вынашивание плода + роды?
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26k
Андрей 6 часов назад
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Шурман 8 часов назад
Нет лучше вот такое рожать ? . Бывает когда находят сразу патологию и лучше сделать аборт , летом ходил в музей там такого насмотрелся .
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