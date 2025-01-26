Жительница Алтайского края заработала редкую болезнь из-за аллергии на антибиотики — у нее слезла кожа и ногти

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У Карины поднялась температура, а все тело покрылось жуткими язвами. Девушка вызвала скорую. В больнице началось кровоизлияние в горло. Врачи не могли понять причину — Карине становилось все хуже, появились боли и светобоязнь.
Затем опытные медики установили диагноз — синдром Стивенса – Джонсона и синдром Лайелла. В последний раз в Барнауле такое было 30 лет назад. Девушка похудела почти на 20 кг, но смогла победить недуг и сейчас потихоньку восстанавливается.
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это ещё и глубокая психологическая травма-видеть себя такой. . здоровья!
Врачи, глядя на анализы и анамнез, могут вообще отказать в антибиотиках. И в посте не указано, что был лечащий врач, так что не надо бред тут писать и уравнивать домашние врачевательные способности с профессиональными.
Барышне, конечно, сие конфуцианство не помогло бы.