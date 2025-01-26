Жительница Алтайского края заработала редкую болезнь из-за аллергии на антибиотики — у нее слезла кожа и ногти

Затем опытные медики установили диагноз — синдром Стивенса – Джонсона и синдром Лайелла. В последний раз в Барнауле такое было 30 лет назад. Девушка похудела почти на 20 кг, но смогла победить недуг и сейчас потихоньку восстанавливается.