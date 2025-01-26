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Жительница Алтайского края заработала редкую болезнь из-за аллергии на антибиотики — у нее слезла кожа и ногти

Жительница Алтайского края заработала редкую болезнь из-за аллергии на антибиотики — у нее слезла кожа и ногти

Автор:
26 января 2025 12:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   аллергия   антибиотики   жесть   медицина   фото   
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У Карины поднялась температура, а все тело покрылось жуткими язвами. Девушка вызвала скорую. В больнице началось кровоизлияние в горло. Врачи не могли понять причину — Карине становилось все хуже, появились боли и светобоязнь.

Затем опытные медики установили диагноз — синдром Стивенса – Джонсона и синдром Лайелла. В последний раз в Барнауле такое было 30 лет назад. Девушка похудела почти на 20 кг, но смогла победить недуг и сейчас потихоньку восстанавливается.


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Метки: Видео   аллергия   антибиотики   жесть   медицина   фото   
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24  комментария
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Бедняга, пусть ей повезет.
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−1
Леонид Пащенко 2 минуты назад
Здоровья! И Осторожности в дальнейшем. Сам алергик со стажем.. Начиналось может и как профзаболевание. Работал на сборке , было мног разных клеев и герметиков. И вентиляция была... А потом зимой поиграл в футбол , зашел в магазин . выпил соку и съел пироженку... И началось... Пошел по врачам, сдавал анализы, процесс нарастал. В смысле отек, хорошо что это не касалось легких. Спас племянник, он был интерном после меда. Сделал три укола за три дня, и всё затихло. Это было ещё при Союзе. Потом ещё три раза до капельниц, и реанимации.. Крайний раз прошлой весной, после установки имплантов, и предварительной сдачи анализов на все возможные риски.... Моё меня нашло. Хорошо, что не цепляет легкие, так бы уже давно загнулся, но заливает всего. Дексаметазон уколы, лучше капельницы, пилюли(супрастин , тавегил) и промывка теосульфатом в дневном стационаре. Не хотел ложиться в больницу, старый слишком, там могут и не вылечить, а наоборот... Мне 65, из них сорок живу с этим. Всё будет хорошо, если сильно не разгоняться..)) А хочется.... и тогда прилетает. Девушке Здоровья!
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4k
Сергей 43 минуты назад
Острая крапивница с отеком Квинке.. Новость на ровном месте??..
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19k
Типа граф 2 часа назад
Капец конечно . Аллергия в любом проявлении - это жесть ! У меня аллергия на пух который в подушках , толи гусиный или ещё какой . А выяснилось это спустя 15 лет . Просто в гостях отдыхал и мне как дорогому гостю пуховую подушку постелили и тут началось , сопли , слюни , кашель . Выйду на балкон подышать и всё проходит , обратно ложусь и всё заново .
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716
BC3472 3 часа назад
процесс гулификации пошел
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846
ефим филькин 3 часа назад
Если факт такой есть, то очень хреново и жаль девочку.Силы ей и надежды на выздоровление.А вот с остальным , муть полная, при нынешней ситуации узаконенного снятия ответственности с врачей по результатам их деятельности, а синдром врачебной этики - та ещё коррупция и клановость.
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2k
Aleksei 4 часа назад
жесткий 3.14...ц , бедная девчонка.. бывает же такое..

это ещё и глубокая психологическая травма-видеть себя такой. . здоровья!
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−29
Александр Степанов 5 часов назад
Я про то что зря вы такое вы вкладываете соц сеть пока человек жив. вы теперь для многих психов цель.
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−29
Александр Степанов 5 часов назад
Врачи действуют по методичке, у них там прописано на 100 лет вперёд но есть и такие случаи. Печально но есть. Вот кстати самый первый донор крови которого нужно изучить. Чисто технически скажу такие случаи вызывают больные фантащии у психов.
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27k
Valiko 5 часов назад
любительница антибиотиков и лечения по гуглу
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12k
Garpia121 5 часов назад
Что значит заработала? Какие причины?
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60k
Элек Мек 5 часов назад
Не верю я нынешним Айболитам.
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17k
babuby 6 часов назад
На некоторых людей, так Метатриксат натрия действует. Иные доктора любят экспериментировать, и без ведома пациентов, прописывают им укол этого "чудодейственного средства". Так обычно поступают в конце курса каких-либо уколов, в стационаре. Сам чуть так не попал. Благо пациент, который этот эксперимент испытал на соей шкуре, предупредил о таком финте.
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51
ПортМоне babuby 4 часа назад
Не ошиблись в названии препарата? Метотрексат показан при терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Вряд ли его будут назначать всем подряд, для эксперимента
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15k
DDR 7 часов назад
Крематорий работал в холостую
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9k
Бритва 8 часов назад
мораль: не жрать лекарства без надобности без острой на то необходимости. Вот недавно в официальных новостях было: "лекарства от головной боли порождают головную боль"
Барышне, конечно, сие конфуцианство не помогло бы.
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1k
NAVI 8 часов назад
Удачи!!
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46k
АнтонПолднев 8 часов назад
Сайт хорошего настроения!
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33k
MPEG-8 8 часов назад
не хило так.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1927 постов (1929 в горячем)

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