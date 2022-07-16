15 фотографий из прошлого, которые мало кто видел

Фотографии, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое, словно машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные, загадочные, а иногда и чудовищные истории, которые расскажут немного больше, чем учебники истории. Приятного просмотра!

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Дэвид Боуи, Брайан Мэй и Роджер Тейлор сидят за принцессой Дианой, 1985 год 0 Источник:

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Студенты-медики из Виктории, Великобритания, 1900 год 0 Источник:

Медсестры прячутся в окопах между больничными палатами, Франция. 1918 год 0 Источник:

Маленькие дети в парке с противогазами, 1940 год 0 Источник:

Макдональдс в 80-х годах 0 Источник:

Сильная женщина австрийского цирка Кэти Сандвина, 1925 год 0 Источник:

Гейша, 1905 год 0 Источник:

Дом на колесах Ford Модель T "авантюрист'" 1914 год 0 Источник:

Бедуинская женщина и ее сын, Саудовская Аравия, 1940-е годы 0 Источник:

Цирковые артисты Барнума и Бейли, Нью-Йорк, 1924 год 0 Источник:

Британец, держащий на цепи аборигенов Австралии, 1900 годы 0 Источник:

Накано Такеко в Императорской Японии, она и другие женщины сражались в битве при Айзу в октябре 1868 года во время войны Босин. Она была убита в бою выстрелом из винтовки. Изображена в полном самурайском обмундировании 0 Источник:

5 декабря 1933 года - день, когда в США отменили сухой закон 0 Источник:

Женская теннисная одежда в эпоху Эдуарда, Великобритания, 1906 год 0 Источник:

Немецкие дети играют с кучами бесполезных денег благодаря гиперинфляции, 1923 год 0 Источник: