15 фотографий из прошлого, которые мало кто видел

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Фотографии, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое, словно машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные, загадочные, а иногда и чудовищные истории, которые расскажут немного больше, чем учебники истории. Приятного просмотра!
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Накано Такеко в Императорской Японии, она и другие женщины сражались в битве при Айзу в октябре 1868 года во время войны Босин. Она была убита в бою выстрелом из винтовки. Изображена в полном самурайском обмундировании
Источник:
АНТИФИШКИ
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