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13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир

13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир

Автор:
28 мая 2022 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: быстро   истории   меняется   мир   старинные   увлекательные   фотографии   
3103
14
Изображения в этом посте перенесут вас в прошлое как машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные истории. Взгляните!
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Источник:

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Метки: быстро   истории   меняется   мир   старинные   увлекательные   фотографии   
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5  комментариев
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6k
Mowgley 10 часов назад
"Полицейский делает замечание человеку без маски... Сан-Франциско, 1918 год
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Я лично видел, как полицейский делает замечание человеку без маски в 2021 году.
Мир совсем не изменился
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1k
Тордион 4 часа назад
Увидев в данной подборке фото с московской олимпиады, в которой я участвовал (не спортсменом отнюдь)), почувствовал себя исторической личностью.
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ZORRO 9 часов назад
а чо испытывать то? пневмопочта и до этого года 100 лет нормально работала
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