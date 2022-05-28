13 старинных фотографий, которые показывают как быстро меняется мир

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Изображения в этом посте перенесут вас в прошлое как машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные истории. Взгляните!
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Альберт Эйнштейн бросил вызов преобладающему расовому климату в то время, посетив Университет Линкольна, штат Пенсильвания — первый колледж в США, предоставляющий учёную степень чернокожим. 1946 год
Никола Тесла сидит в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс рядом со своим увеличительным передатчиком высоковольтного генератора, в то время как он производит электрические разряды. Декабрь 1899 год
Полицейский делает замечание человеку без маски, во время эпидемии гриппа, Сан-Франциско, 1918 год
30 апреля 1908 год, река Чарльз в Бостоне. Гарри Гудини в цепях перед прыжком с Гарвардского моста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я лично видел, как полицейский делает замечание человеку без маски в 2021 году.
Мир совсем не изменился