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12 животных, у которых настолько большие глаза, что вы утонете в них с первого взгляда

12 животных, у которых настолько большие глаза, что вы утонете в них с первого взгляда

Автор:
15 июля 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: глаза   животные   красота   подборка   природа   фото   
492
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Удачное сочетание их формы и размера может заставить восхититься даже самого отъявленного сноба. Особенно необычно выглядят животные-рекордсмены с самыми большими глазами на Земле.

Человек любит животных безусловно, но не будем скрывать, что не последнюю роль в симпатии к братьям нашим меньшим играет их внешность. Их грациозные движения, красивый окрас или мягкая шерсть порой просто завораживают. Но, пожалуй, самое примечательное во внешности любого живого существа — это глаза.


Долгопят

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Самой интересной чертой долгопята являются огромные глаза, непропорционально большие по отношению к телу. Если эти пропорции применить к человеку, то его глаза окажутся размером с большой апельсин.


Рак-богомол


Огромные глаза раков-богомолов имеют 16 фоторецепторов (у человека их, например, всего 2). Кроме того, они способны различать инфракрасные и ультрафиолетовый цвета.


Осьминог и кальмар


Многие виды осьминогов и кальмаров могут похвастаться развитыми органами зрения, которые позволяют им беспрепятственно ориентироваться в темноте. Диаметр глаз гигантского кальмара достигает тридцати сантиметров. По размеру их можно сравнить с большой обеденной тарелкой.


Хамелеон


У глаз хамелеонов есть удивительная особенность. Они способны одновременно отслеживать две цели. По одной каждым глазом.


Рыба-четырехглазка


Удивительная рыба, обитающая преимущественно на поверхности воды. Четырёхглазка имеет крупные, хорошо развитые глаза, которые разделены особой горизонтальной перепонкой. Благодаря этой особенности рыба в состоянии смотреть одновременно, как над, так и под водой.


Паук-огр или дейнопид


Большие глаза помогают паукам удачно охотиться после наступления сумерек.


Листохвостый геккон


Большие глаза листохвостого геккона видят в 350 раз лучше человеческих. Они позволяют существу беспрепятственно ориентироваться в темноте и различать даже самую мелкую добычу.


Тонкий лори


Лори получил своё название, благодаря наличию огромных, выразительных глаз. Так, с французского языка «лори» означает «клоун».


Сова-сплюшка


Многие виды сов могут похвастаться наличием больших глаз. Они делают внешность птиц выразительной, а также помогают им охотиться в ночное время.


Мышиный лемур


Мышиный лемур — обладатель крупных глаз, чей вес не превышает тридцати граммов.


Древесная лягушка или квакша

Большую часть своей жизни древесные лягушки проводят на деревьях. Особенное строение глаз позволяет им видеть недоброжелателей даже во время сна.


Рыба-меч или меченос

Рыба-меч умеет искусственно увеличивать температура мозга и глаз в среднем на 10-15 градусов. Нагрев позволяет увеличивать скорость реакции на движущиеся объекты и сделать охоту более продуктивной. Данное явление имеет название эндотермия.

Источник:

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Метки: глаза   животные   красота   подборка   природа   фото   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Реакция русофобской живности из ЕС на платежки за ГАЗ
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4k
Алексей Куликов 49 минут назад
Так и тунец повышает температуру своего тела, всего. Поэтому у него и мясо красное. Красные мышцы сильнее, быстрее, но холодными не работают.
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