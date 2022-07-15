12 животных, у которых настолько большие глаза, что вы утонете в них с первого взгляда

Человек любит животных безусловно, но не будем скрывать, что не последнюю роль в симпатии к братьям нашим меньшим играет их внешность. Их грациозные движения, красивый окрас или мягкая шерсть порой просто завораживают. Но, пожалуй, самое примечательное во внешности любого живого существа — это глаза.

Долгопят