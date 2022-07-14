Смешные фото о том, как выглядят коты до и после купания

317
16
Душераздирающие фотографии мокрых кошек, или почему они ненавидят воду.
Чего стоят эти огромные глаза, в которых так и читается обида за предательство
×
×
Возможно, кошка после подобной процедуры мечтает отомстить
Но кошачья ненависть к воде легко объяснима
Так, кошки очень плохо относятся к переменам (например, в отличие от собак)
И если кошку никогда не мыли или делали это редко, для нее это будет сильнейший стресс
К тому же мокрая шерсть очень неудобна в ухаживании: она тяжелее, а значит кот станет менее проворным
И из этого следует, что кошке сложнее охотиться, а вот для врага она становится более доступной
Кошки тратят очень много времени на то, чтобы привести себя в порядок
И они точно не будут в восторге, если их шерсть будет пахнуть как-то не так
Также здесь имеет значение и эволюция: кошачьи как вид развивались в сухом климате
Они редко контактировали с водоемами, часто только ради питья
Именно поэтому в ходе эволюции у них не появилось необходимости плавать
Конечно, в экстренных случаях кошка сможет проплыть
Но для нее это будет стресс
И возможно, она лишится одной из своих девяти жизней
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 16 смешных фото животных, которые попали в плен ветеринарного воротника
- Круче одного кота, может быть только несколько котов
- 20 снимков котов, обнаруженных там, где их меньше всего ожидали застать
- 15 грозных котов, которые показали всю свою хищную сущность
- 18 фото, наглядно доказывающих, что кошки эксцентричные, но очень милые создания
Новости партнёров