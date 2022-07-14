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Сообщество Без кота и жизнь не та 1355 постов • 441 подписчик подписаться
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Смешные фото о том, как выглядят коты до и после купания

Смешные фото о том, как выглядят коты до и после купания

Автор:
14 июля 2022 10:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   милота   помыли   после купание   фото   
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Душераздирающие фотографии мокрых кошек, или почему они ненавидят воду.

Чего стоят эти огромные глаза, в которых так и читается обида за предательство

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Возможно, кошка после подобной процедуры мечтает отомстить

Но кошачья ненависть к воде легко объяснима

Так, кошки очень плохо относятся к переменам (например, в отличие от собак)

И если кошку никогда не мыли или делали это редко, для нее это будет сильнейший стресс

К тому же мокрая шерсть очень неудобна в ухаживании: она тяжелее, а значит кот станет менее проворным

И из этого следует, что кошке сложнее охотиться, а вот для врага она становится более доступной

Кошки тратят очень много времени на то, чтобы привести себя в порядок

И они точно не будут в восторге, если их шерсть будет пахнуть как-то не так

Также здесь имеет значение и эволюция: кошачьи как вид развивались в сухом климате

Они редко контактировали с водоемами, часто только ради питья

Именно поэтому в ходе эволюции у них не появилось необходимости плавать

Конечно, в экстренных случаях кошка сможет проплыть

Но для нее это будет стресс

И возможно, она лишится одной из своих девяти жизней

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   кот   милота   помыли   после купание   фото   
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Вишенка Крокодилова 4 минуты назад
Моей кошке 11 лет, мы ее никогда не мыли. Шубка гладенькая, пахнет дорогим мехом.
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