16 доказательств, что насекомые могут быть не только страшными, но и очень милыми

Насекомые — самые многочисленные обитатели нашей планеты. Ученые смогли описать только около миллиона насекомых, но, похоже, у них впереди еще несколько столетий работы: по примерным оценкам, сегодня на нашей планете живет около 8 миллионов этих существ. Возможно, большинство из них не назовешь очаровательными: ну согласитесь, вряд ли у вас вызовет чувство умиления жук-бомбардир, который брызгает кислотой из своего хвоста.

Кажется, он хочет поздороваться