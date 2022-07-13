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16 доказательств, что насекомые могут быть не только страшными, но и очень милыми

16 доказательств, что насекомые могут быть не только страшными, но и очень милыми

Автор:
13 июля 2022 10:00
Сообщество : Животные
Метки: красота   милота   насекомые   природа   удивительно   фото   
236
17

Вряд ли вы думаете, что насекомые могут быть милыми. Чаще всего они противные, иногда интересные, необычные и любопытные, но никак не милые.

Насекомые — самые многочисленные обитатели нашей планеты. Ученые смогли описать только около миллиона насекомых, но, похоже, у них впереди еще несколько столетий работы: по примерным оценкам, сегодня на нашей планете живет около 8 миллионов этих существ. Возможно, большинство из них не назовешь очаровательными: ну согласитесь, вряд ли у вас вызовет чувство умиления жук-бомбардир, который брызгает кислотой из своего хвоста.


Кажется, он хочет поздороваться

×
×

Видимо, большой и страшный человек испугал этого малыша

Пчела редкого золотого цвета

Орхидейные богомолы совершенно очаровательны

А вы все еще сомневаетесь, что некоторые пауки могут быть милыми

Гусеница, похожая на милого мультгероя, покоряет вершину листа

Этот взгляд и эти большие глаза, полные мудрости

Крошка-богомол

Долгоносик тоже выглядит очень мило

Мотыльки с их фантазийным окрасом выглядят словно из сказки

Мраморный клоп не особо милый, а вот его яйца иногда бывают похожими на смайлики

Этот мотылек должен называться сахарной ватой, не иначе

Цикада, найденная в Иране

Большая пчела переносит маленькую пчелку на себе

Наверняка он считает себя повелителем мира

А это зеленый бакалейщик, еще один вид цикад

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: красота   милота   насекомые   природа   удивительно   фото   
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Алексей 43 минуты назад
Как Шмель))) стал пчелой?))
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