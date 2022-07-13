16 доказательств, что насекомые могут быть не только страшными, но и очень милыми

Вряд ли вы думаете, что насекомые могут быть милыми. Чаще всего они противные, иногда интересные, необычные и любопытные, но никак не милые.
Насекомые — самые многочисленные обитатели нашей планеты. Ученые смогли описать только около миллиона насекомых, но, похоже, у них впереди еще несколько столетий работы: по примерным оценкам, сегодня на нашей планете живет около 8 миллионов этих существ. Возможно, большинство из них не назовешь очаровательными: ну согласитесь, вряд ли у вас вызовет чувство умиления жук-бомбардир, который брызгает кислотой из своего хвоста.
Кажется, он хочет поздороваться
Видимо, большой и страшный человек испугал этого малыша
Пчела редкого золотого цвета
Орхидейные богомолы совершенно очаровательны
А вы все еще сомневаетесь, что некоторые пауки могут быть милыми
Гусеница, похожая на милого мультгероя, покоряет вершину листа
Этот взгляд и эти большие глаза, полные мудрости
Крошка-богомол
Долгоносик тоже выглядит очень мило
Мотыльки с их фантазийным окрасом выглядят словно из сказки
Мраморный клоп не особо милый, а вот его яйца иногда бывают похожими на смайлики
Этот мотылек должен называться сахарной ватой, не иначе
Цикада, найденная в Иране
Большая пчела переносит маленькую пчелку на себе
Наверняка он считает себя повелителем мира
А это зеленый бакалейщик, еще один вид цикад
Источник:
АНТИФИШКИ
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