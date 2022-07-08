Под нашими ногами живут удивительные создания, которых мы просто не замечаем

Учёные выкрутились из этой непростой ситуации и сфотографировали их, использовав оборудование для макросъёмки. Некоторые получившиеся фотографии могут выглядеть несколько пугающе.

В этом, конечно, нет ничего удивительного. Создания, изображённые на них, не привычны для нас, так как не расхаживают по улицам повсеместно. Однако нужно оставаться спокойными, ведь к счастью эти миниатюрные монстры навсегда останутся в своих изначальных габаритах.

Бделлоидная коловратка