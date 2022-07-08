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Под нашими ногами живут удивительные создания, которых мы просто не замечаем

Под нашими ногами живут удивительные создания, которых мы просто не замечаем

Автор:
08 июля 2022 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   макрофото   насекомые   природа   существа   удивительно   фото   
787
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Мир полон удивительных существ. Многих из них мы даже не замечаем, так как они настолько крошечные, что человеческие глаза толком не способны их рассмотреть. Они живут в собственном и уникальном микромире, куда невозможно заглянуть людям.

Учёные выкрутились из этой непростой ситуации и сфотографировали их, использовав оборудование для макросъёмки. Некоторые получившиеся фотографии могут выглядеть несколько пугающе.

В этом, конечно, нет ничего удивительного. Создания, изображённые на них, не привычны для нас, так как не расхаживают по улицам повсеместно. Однако нужно оставаться спокойными, ведь к счастью эти миниатюрные монстры навсегда останутся в своих изначальных габаритах.


Бделлоидная коловратка 

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Коловратки — микроскопические животные, которые на протяжении миллионов лет оставались исключительно самками. Особо интересен метод их размножения. Они заимствуют ДНК у съеденных бактерий, растений и грибов и используют его для своих целей.


Пылевой клещ


Вы удивитесь, но в вашем доме обитают миллионы пылевых клещей. Эти славные ребята питаются отмершими клетками кожи. Их можно обнаружить в мебели и коврах. Считаются безвредными созданиями, однако у людей, которые особо чувствительных к аллергенам, способны вызывать аллергическую реакцию.


Тля


Тля — один из главных вредителей сельскохозяйственных культур. Однако в некоторых случаях насекомое способно приносить и пользу. Всё дело в том, что в соках некоторых растений присутствует большое количество сахара, которое тля успешно успешно высасывает, нормализуя процесс фотосинтеза.


Малярийный комар


Данные насекомые распространены на всех континентах планеты. Исключением является только Антарктида.


Человеческая блоха


Родиной человеческих блох по предположениям учёных является Южная Африка. Там насекомые встречаются у морских свинок и пекарей — парнокопытных млекопитающих.


Оса


Оса — насекомое, знакомое всем. Имеет характерный жёлто-чёрный окрас. Всего в мире насчитывается около семнадцати тысяч видов ос.


Муравей-солдат тропического леса Амазонки


Строгая организация, присутствующая в колонии, позволяет муравьям строить целые цивилизации, которые работают как часы.


Муха


Рисовый долгоносик


Долгоносик — маленький вредитель, который с удовольствием полакомится вашими зерновыми культурами. После заражения долгоносиком они становятся непригодными в пищу.


Клещ


Клещи не являются насекомыми. Это заблуждение. Данных существ относят к классу паукообразных

.

Личинка мясной мухи или саркофагиды


Семейство рукокрылых насекомых, распространённое по всему миру. В России проживает около 300 разновидностей этого существа.


Голова ленточного червя

Класс паразитических червей, от которых человеку следует держаться подальше. За весь жизненный цикл способен сменить несколько хозяев.


Паук-долгоножка

Данную разновидность пауков часто можно встретить в квартирах и частных домах. От него не стоит избавляться. Он способен уничтожать от 10 до 20 комаров в день.


Жужелица

Большинство жужелиц — хищники, проявляющие активность в ночное время. Большие челюсти используются для ловли и поедания других беспозвоночных.


Моль обыкновенная

Моль может преодолеть расстояние до 800 метров без передышки. Это довольно выносливое насекомое.

Мужская особь нематоды

Нематоды или круглые черви включают в себя более двадцати четырёх тысяч видов. Бывают паразитическими и свободноживущими.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   макрофото   насекомые   природа   существа   удивительно   фото   
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6  комментариев
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
"Родиной человеческих блох по предположениям учёных является Южная Африка. Там насекомые встречаются у морских свинок и пекарей парнокопытных млекопитающих"
Ни пекари, ни морские свинки не живут в Африке вообще, хоть в Южной, хоть в какой. Ну разве что у кого дома или в зоопарке. Ну и морские свинки не парнокопытные. Грызуны.

"Коловратки микроскопические животные, которые на протяжении миллионов лет оставались исключительно самками"
Коловратки раздельнополы. Долгое время считалось, что представители подкласса Bdelloidea полностью отказались от оплодотворения несколько десятков миллионов лет назад, а их размножение идёт только путём партеногенеза, однако в 2020 году было доказано, что это не так (с)

"Оса насекомое, знакомое всем. Имеет характерный жёлто-чёрный окрас"
Осы могут быть ЛЮБОГО окраса... от черного до радужного металлика...

"Семейство рукокрылых насекомых"
Не бывает. Ну вот не бывает рукокрылых насекомых. От слова вообще. Рукокрылые - это летучие мыши.

Аффтар, в школу! Учить зоологию! Понаберут по объявлению... жертвы ЕГЭ...
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360
Александр Зотов 50 минут назад
плачущий долгоносик)
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5k
REDFOXY Час назад
"Оказывается, есть такая животная, коловратка называется. Она вся из полового члена состоит". "Агент национальной безопасности 3"...
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14k
ss 2 часа назад
"Личинка мясной мухи или саркофагиды.
Семейство рукокрылых насекомых, распространённое по всему миру."
______________
Это просто праздник какой-то!

Двукрылых! Понимаешь?... ДВУКРЫЛЫХ, а не рукокрылых! Рукокрылые - это летучие мыши.
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