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16 животных, которых природа наградила знатными ушами

16 животных, которых природа наградила знатными ушами

Автор:
06 июля 2022 08:24
Сообщество : Животные
Метки: внешность   животные   милота   природа   удивительно   уши   фото   
364
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Природа умеет удивлять. Некоторых животных она награждает острыми зубами, других — длинной, мягкой шерстью и сильными лапами. А вот героям нашей подборки достались большие и длинные уши.

И в этом нет ничего ужасного. Напротив, зверюшки, представленные ниже, отличаются невероятным обаянием и запоминаются с первого взгляда. Кто ещё может похвастаться такой изюминкой во внешности? Поверьте, так повезло далеко не каждому.


Эти большие уши могут использоваться вместо одеяла

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Большеухая лисица хвастается своими идеальными ушами

Огромные уши помогают лисице сохранять комфортную температуру тела, несмотря на жаркий климат Африки, в котором она обитает.


Нет, это не фотошоп

У котов тоже бывают большие уши

Ориентал — порода кошек, прославившаяся на весь мир своей особенной внешностью. Животные имеют стройное тело, крепкие мышцы, большие уши и выраженный нос. Отличаются ласковым характером и дружелюбностью.


Чернохвостый заяц не стесняется своих длинных и больших ушей

Что скажете насчёт длинноухого тушканчика?

Встречается длинноухий тушканчик крайне редко. Место его обитания — засушливая и труднодоступная пустыня Гоби.


Каракал или степная рысь умеет смешно шевелить своими длинными ушами

Серая ушастая летучая мышь. Разве она не чудесна?

Ай-ай из Мадагаскара способен уловить своими ушами любой звук

Фенек не доверят тем, кому не нравятся его уши

Этот пёсик был подобран на улице. Вы только взгляните на его уши

Великолепный и довольный собой сервал

Самая длинноухая коза в мире по кличке Симба

Необычная коза родилась в Пакистане. Длина её великолепных ушей составляет сорок восемь сантиметров.


Большой кролик с большими ушами. Здесь всё гармонично

Детёныш галаго. Поверьте, совсем скоро его уши будут ещё больше

У этого котёнка невероятно крутые уши

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: внешность   животные   милота   природа   удивительно   уши   фото   
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3  комментария
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11k
Мистер Фикс 42 минуты назад
Мне позвонили по телефону.
Жена в соседней комнате

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9k
Izrin Maria 4 минуты назад
Ушастый ежик.
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9k
Izrin Maria 5 минут назад
Африканский слон - уши - радиатор.
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