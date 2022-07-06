16 животных, которых природа наградила знатными ушами

И в этом нет ничего ужасного. Напротив, зверюшки, представленные ниже, отличаются невероятным обаянием и запоминаются с первого взгляда. Кто ещё может похвастаться такой изюминкой во внешности? Поверьте, так повезло далеко не каждому.

Эти большие уши могут использоваться вместо одеяла