FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2348 постов • 502 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом

Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом

Автор:
12 июля 2022 09:53
Сообщество : Путешествия
Метки: McDonald's   в мире   италия   люди   скелет   удивительно   фото   
405
6

Древняя римская дорога была обнаружена во время строительных работ в городе Марино в Италии. Строили типовое здание McDonald's, но нашли такого вот рода артефакт – судя по фото, кстати, не на такой уж большой глубине. Теперь здесь можно получит свой кофе и "Биг Мак", глядя на древнеримский скелет.

История эта случилась в 2014-м году, а стала она известной благодаря тому, что местный McDonald's устроил из неё неплохую рекламную акцию – в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что по закону в случае подобных находок стройки в Италии замораживают – и ресторан мог бы не открыться ещё долго.

Но руководство McDonald's договорилось с местными властями и проспонсировало проведение раскопок и всех необходимых действий. Что в том числе вызвало интерес прессы.

×
×

Больше нужного решили не раскапывать – а часть дороги, равную площади ресторана, законсервировали, спрятав под стекло.

На самом деле в подобных случаях принято находки снова засыпать землёй и не трогать до лучших времён. "Земля защищает, человек разрушает", - так считают в Италии. По всей видимости, здание на этом месте построить бы просто не разрешили. Но, как известно, любая проблема – это всего лишь спрятанная возможность, так что выход был найден вполне красивый.

Теперь посетители данного заведения ходят по стеклянному полу, а если опускают взгляд вниз, то видят под ногами древнюю брусчатку и даже скелет, лежащий в древнеримской канаве.

С учётом того, что расположен ресторан отнюдь не в центре города (а в деревушке Фраттокки, которая входит в территорию Марино), можно с уверенностью сказать, что многие приезжают сюда специально, чтобы глянуть на уникальное место. Собственно, сюда даже привозят экскурсии – и заказывать что-то в самом McDonald's совсем не обязательно.

Учёные уверены, что откопанная ими дорога вела к так называемой Аппиевой дороге, являвшейся одной из главных магистралей Древнего Рима. Судя по всему, это была небольшая просёлочная дорога, идущая от какой-то виллы или поместья.

Здесь обнаружили колею от колёс, откопали всякие черепки и т.п. – изучив всё подробно, археологи сделали вывод, что эксплуатировалась дорога в течение примерно трёхсот лет, а её появление можно отнести примерно к 300-м годам до н.э.

Интересно, что до открытия ресторана люди могли даже походить по этой древней дороге. И если смотреть фотографии того времени, то удивляет, что люди топчутся прямо возле лежащего скелета – как так, это же, наверное, тоже ценная для археологов находка?

На самом деле он, конечно, скелет не настоящий, это копия. И вообще, в канаве у дороги найдено было целых три скелета, из чего в том числе археологи и сделали вывод, что дорога какое-то время была заброшена. Пока совсем не скрылась из виду, чтобы теперь не стать таким вот необычным украшением для ресторана.

Всё это время, кстати, McDonald's Italia оплачивает содержание "выставки", а местное Министерство культуры периодически проверяет её состояние. Пока претензий не было.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: McDonald's   в мире   италия   люди   скелет   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок
Болельщики освистали группу Би-2 во время выступления на матче за Суперкубок
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Российские работники IKEA организовали массовую акцию протеста против увольнений
Российские работники IKEA организовали массовую акцию протеста против увольнений
В Армении хотят построить статую Христа. Армянская Церковь крайне против
В Армении хотят построить статую Христа. Армянская Церковь крайне против
Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время
Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#картинки#интересно#СССР#забавно#сарказм#познавательно#аварии
#Юмор#животные#интересное#кино#природа#дети#знаменитости#США#Жизнь#автомобили
#факты#история#подборка#Россия#в мире#дтп#комментарии#шоу бизнес#фильм#истории
Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время Завораживающие фотографии необычных вещей Завораживающие фотографии необычных вещей 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте 25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте Люди, которые смогли не только найти общий язык с дикими животными, но и подружиться с ними Люди, которые смогли не только найти общий язык с дикими животными, но и подружиться с ними Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни

На что жалуетесь?

Вернуться