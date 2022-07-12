Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом

Древняя римская дорога была обнаружена во время строительных работ в городе Марино в Италии. Строили типовое здание McDonald's, но нашли такого вот рода артефакт – судя по фото, кстати, не на такой уж большой глубине. Теперь здесь можно получит свой кофе и "Биг Мак", глядя на древнеримский скелет.
История эта случилась в 2014-м году, а стала она известной благодаря тому, что местный McDonald's устроил из неё неплохую рекламную акцию – в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что по закону в случае подобных находок стройки в Италии замораживают – и ресторан мог бы не открыться ещё долго.
Но руководство McDonald's договорилось с местными властями и проспонсировало проведение раскопок и всех необходимых действий. Что в том числе вызвало интерес прессы.
Больше нужного решили не раскапывать – а часть дороги, равную площади ресторана, законсервировали, спрятав под стекло.
На самом деле в подобных случаях принято находки снова засыпать землёй и не трогать до лучших времён. "Земля защищает, человек разрушает", - так считают в Италии. По всей видимости, здание на этом месте построить бы просто не разрешили. Но, как известно, любая проблема – это всего лишь спрятанная возможность, так что выход был найден вполне красивый.
Теперь посетители данного заведения ходят по стеклянному полу, а если опускают взгляд вниз, то видят под ногами древнюю брусчатку и даже скелет, лежащий в древнеримской канаве.
С учётом того, что расположен ресторан отнюдь не в центре города (а в деревушке Фраттокки, которая входит в территорию Марино), можно с уверенностью сказать, что многие приезжают сюда специально, чтобы глянуть на уникальное место. Собственно, сюда даже привозят экскурсии – и заказывать что-то в самом McDonald's совсем не обязательно.
Учёные уверены, что откопанная ими дорога вела к так называемой Аппиевой дороге, являвшейся одной из главных магистралей Древнего Рима. Судя по всему, это была небольшая просёлочная дорога, идущая от какой-то виллы или поместья.
Здесь обнаружили колею от колёс, откопали всякие черепки и т.п. – изучив всё подробно, археологи сделали вывод, что эксплуатировалась дорога в течение примерно трёхсот лет, а её появление можно отнести примерно к 300-м годам до н.э.
Интересно, что до открытия ресторана люди могли даже походить по этой древней дороге. И если смотреть фотографии того времени, то удивляет, что люди топчутся прямо возле лежащего скелета – как так, это же, наверное, тоже ценная для археологов находка?
На самом деле он, конечно, скелет не настоящий, это копия. И вообще, в канаве у дороги найдено было целых три скелета, из чего в том числе археологи и сделали вывод, что дорога какое-то время была заброшена. Пока совсем не скрылась из виду, чтобы теперь не стать таким вот необычным украшением для ресторана.
Всё это время, кстати, McDonald's Italia оплачивает содержание "выставки", а местное Министерство культуры периодически проверяет её состояние. Пока претензий не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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