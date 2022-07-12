Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом

История эта случилась в 2014-м году, а стала она известной благодаря тому, что местный McDonald's устроил из неё неплохую рекламную акцию – в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что по закону в случае подобных находок стройки в Италии замораживают – и ресторан мог бы не открыться ещё долго.

Но руководство McDonald's договорилось с местными властями и проспонсировало проведение раскопок и всех необходимых действий. Что в том числе вызвало интерес прессы.