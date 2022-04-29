15 случаев, когда осы и птицы вторглись на территорию человека и свили гнёзда в неожиданных местах

Что между ними общего? Во-первых, они летают, а во-вторых, что важно, создают гнёзда. Именно им и будет посвящена эта подборка. Смотрите, как осы и птицы свили гнёзда там, где их вообще не ждали.

Осы свили гнездо на бутылке средства против ос