15 случаев, когда осы и птицы вторглись на территорию человека и свили гнёзда в неожиданных местах

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Как бы человек ни выселял природу со своего пространства, она всё равно возвращается. Сегодня мы продемонстрируем это на примере птиц и ос.
Что между ними общего? Во-первых, они летают, а во-вторых, что важно, создают гнёзда. Именно им и будет посвящена эта подборка. Смотрите, как осы и птицы свили гнёзда там, где их вообще не ждали.
Осы свили гнездо на бутылке средства против ос
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Оставил свои рабочие перчатки на улице на пару дней
Пошёл включить кондиционер впервые после зимы
Что же, теперь кондиционер не понадобится.
Оса вьет гнездо прямо на дверце бензобака моей машины
Птица свила гнездо в одном из наших пустых цветочных горшков
Птица свила гнездо в вентиляционном отверстии и забралась в мой шкаф
Осы нашли идеальное место для гнезда
Видеонаблюдение
Птица свила гнездо на швабре
У этого Макдональдса есть утка, которая свила гнездо на входе
Осиное гнездо выглядит так, как будто статуя надела тюрбан
Птичка поселилась в ботинке
Гнездо малиновки на вершине столба забора
Как вам такое?
В данном случае, кажется, это всё-таки пчёлы, а не осы. Но за пример тоже засчитаем.
Малиновка поселилась внутри шлема в моём сарае
Источник:
АНТИФИШКИ
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