Удивительная способность: почему акула выплевывает свой желудок и не умирает

Когда акулы подвергаются стрессу (например, застревают в рыболовной сети), они пытаются освободиться от лишней пищи, но иногда «выплевывают» не только еду. Желудок акулы тоже может выпасть наружу, даже если рыба все еще жива.
В природе много удивительных явлений. Особенно много их можно встретить в морском мире, ведь океаны покрывают большую часть поверхности нашей планеты. Сколько всего удивительного мы еще не знаем даже о животных, с которыми, казалось бы, знакомы уже сотни лет. Например, как много вы знаете о том, как устроен желудок обычной акулы?
Чем желудок акулы отличается от нашего?
Акул иногда называют мусорными баками океана. Это название чаще всего применяется к тигровым акулам, которые, как известно, едят различные предметы мусора, включая банки, бутылки, шины, уголь, тряпки, гвозди и так далее. Их желудки также часто находили заполненными наземными животными, такими как куры, свиньи, и гиены. Мы также знаем, что это не новые привычки в их еде. Но что происходит со всем тем мусором, который они едят?
Один из вариантов — переварить его нормально, если он объект достаточно мал или может быть разрушен в процессе пищеварения. Но есть и другой путь — вывернуть желудок наизнанку и выплюнуть пишу.
Когда акулы выворачивают желудок?
Морской биолог Остин Галлагер во время одного из своих исследований на архипелаге Флорида-Кис вытащил из воды тигровую акулу длиной в 2,5 метра. В то же время прямо на глазах биолога животное выплюнуло огромный шлейф птичьих перьев. Биолог уже слышал о «рвоте» акул, но никогда не видел: наблюдать это явление в естественной среде можно нечасто.
Когда акулы подвергаются стрессу, они пытаются освободиться от лишнего, причем «выплевывают» не только еду. А иногда и собственный желудок.
Некоторые акулы, такие как тигровые, весьма прожорливы. Они поглощают на своем пути все, что кажется им съедобным. В том числе и вещи, которые их желудок переварить не может – птичьи перья, панцири черепах или кости. Если акула попала в нестандартную ситуацию, которая вызывает у нее стресс (например, она застряла в рыболовной сети), то животное стремится сразу же избавиться от трудноперевариваемой «пищи».
Зачем акулы выплевывают желудок?
Возможно, им легче выбраться из ловушки на пустой желудок, считает Нил Хаммершлаг, биолог из Университета Майями, специализирующийся на изучении акул. Но зачем же тогда акулы выплевывают собственный желудок? (К слову, у этого явления есть научное название – эверсия желудка.) На самом деле для хищника это отличный способ очистить свой желудок.
«Акулы просто "промывают" внутренний орган», — рассказывает исследователь Грегори Скомэл. – «В исследовательской работе 2005-го года описывается подобное поведение хищных рыб в рифах Карибского моря. Биологи доказывают, что таким образом акула удаляет неудобоваримые частицы пищи, паразитов и слизь».
Для «промывки» желудка акуле требуется всего пара секунд – затем она спокойно «втягивает» внутренний орган обратно. Исследователям даже удалось запечатлеть это явление на видео.
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Однако не всем акулам так «везет». Остин Галлагер отмечает, что во время его исследований, некоторые представители не смогли «втянуть» орган обратно после промывки (возможно, опять же из-за стресса). Биолог помог нескольким акулам «вернуть» желудок с помощью длинных предметов, например, плоскогубцев — голыми руками помогать акулам биолог не решился.
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