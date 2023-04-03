Удивительная способность: почему акула выплевывает свой желудок и не умирает

В природе много удивительных явлений. Особенно много их можно встретить в морском мире, ведь океаны покрывают большую часть поверхности нашей планеты. Сколько всего удивительного мы еще не знаем даже о животных, с которыми, казалось бы, знакомы уже сотни лет. Например, как много вы знаете о том, как устроен желудок обычной акулы?

Чем желудок акулы отличается от нашего?

Акул иногда называют мусорными баками океана. Это название чаще всего применяется к тигровым акулам, которые, как известно, едят различные предметы мусора, включая банки, бутылки, шины, уголь, тряпки, гвозди и так далее. Их желудки также часто находили заполненными наземными животными, такими как куры, свиньи, и гиены. Мы также знаем, что это не новые привычки в их еде. Но что происходит со всем тем мусором, который они едят?

Один из вариантов — переварить его нормально, если он объект достаточно мал или может быть разрушен в процессе пищеварения. Но есть и другой путь — вывернуть желудок наизнанку и выплюнуть пишу.

Когда акулы выворачивают желудок?

Морской биолог Остин Галлагер во время одного из своих исследований на архипелаге Флорида-Кис вытащил из воды тигровую акулу длиной в 2,5 метра. В то же время прямо на глазах биолога животное выплюнуло огромный шлейф птичьих перьев. Биолог уже слышал о «рвоте» акул, но никогда не видел: наблюдать это явление в естественной среде можно нечасто.

Когда акулы подвергаются стрессу, они пытаются освободиться от лишнего, причем «выплевывают» не только еду. А иногда и собственный желудок.

Некоторые акулы, такие как тигровые, весьма прожорливы. Они поглощают на своем пути все, что кажется им съедобным. В том числе и вещи, которые их желудок переварить не может – птичьи перья, панцири черепах или кости. Если акула попала в нестандартную ситуацию, которая вызывает у нее стресс (например, она застряла в рыболовной сети), то животное стремится сразу же избавиться от трудноперевариваемой «пищи».