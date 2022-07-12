25 фотографий, победивших на конкурсе BigPicture Natural World

Всего на конкурс в этом году было отправлено 7000 работ, но комиссия выбрала только одного главного победителя, получившего в награду $5000, семь победителей в разных категориях, ставших обладателями $1000, и ряд авторов, которым досталась почетная премия. При этом жюри, которое выбирало победителей, старалось выбрать работы, где наиболее широко показано биоразнообразие нашей планеты.

Падение морского льва

Эту меланхоличную сцену снял американец Дэвид Слейтер в заливе Монтерей. Как он пишет, даже будучи безжизненным, морской лев отдает дань тому месту, где он жил, и становится частью окружающего мира, позволяя жить другим существам, таким как морские звезды.