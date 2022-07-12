25 фотографий, победивших на конкурсе BigPicture Natural World

Уже 9 лет Калифорнийская академия наук проводит BigPicture Natural World Photography Competition — фотоконкурс, где каждый желающий может выступить со своим снимком дикой природы.
Всего на конкурс в этом году было отправлено 7000 работ, но комиссия выбрала только одного главного победителя, получившего в награду $5000, семь победителей в разных категориях, ставших обладателями $1000, и ряд авторов, которым досталась почетная премия. При этом жюри, которое выбирало победителей, старалось выбрать работы, где наиболее широко показано биоразнообразие нашей планеты.
Падение морского льва
Эту меланхоличную сцену снял американец Дэвид Слейтер в заливе Монтерей. Как он пишет, даже будучи безжизненным, морской лев отдает дань тому месту, где он жил, и становится частью окружающего мира, позволяя жить другим существам, таким как морские звезды.
Восходящая звезда
Кстати о звездах. Тони Ву из Японии смог снять поразительный момент: как размножаются морские звезды. Они одновременно выплескивают в воду яйцеклетки и сперму, создавая будущее потомство.
Подстерегающая опасность
Хотя национальный парк Мана-Пулс в Зимбабве страдает от засухи, животные могут прятаться в грязевых ямах, которые еще хранят влажность. Такого очаровательного крокодила запечатлел американец Йенс Каллман во время тура по Африке.
Лесной эльф
Испанец Марио Сеа Санчеса говорит, что поползни — очень популярные птицы в его стране, но они настолько шустрые, что их трудно сфотографировать. За то, что большую часть жизни они скрываются среди деревьев, испанцы прозвали их лесными эльфами.
Паутина
Венгерский фотограф Бенс Мате сделал необычный снимок. С одной стороны, он показал речного бобра, который еще некоторое время назад считался в Венгрии исчезающим видом, но после рядя мер его популяция увеличилась. С другой стороны, Бенс сделал снимок паутины, которая прикреплена на дерево, что вот-вот упадет из-за бобра — еще немного и дом одного существа станет былью, чтобы послужить другому.
Кадр в кадре
Сделать эффектный снимок летучей мыши в полете довольно сложно, но индиец Ситарам Рауль провел три недели, наблюдая за фруктовыми летучими мышами, прежде чем полностью изучил их привычки и смог сделать необычную фотографию.
Мир в укропе
Рубен Перес Ново из испанского города Арес смог сфотографировать простую гусеницу, которая вскоре превратится в махаона, а пока она ползает по укропу и временами жует его на обед. Эта будущая метаморфоза принесла Рубену лидерство среди фотографов.
Рыба-скорпион
«Ночной охотник и мастер маскировки, эта рыба может долгое время находиться в неподвижном состоянии, отчего служит хорошей моделью для съемки», — пишет фотограф из Тайваня Магнус Лундгрен.
Лесные нимфы
Фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Ахумады из Испании впечатлили не звери, а опята, которые выросли на опавших сосновых шишках.
Пчелиный шар
Карин Айгнер из Техаса, США, стала главной финалисткой и обладательницей чека на $5000 за фотографию с пчелами. Как пишет Карин в аннотации к снимку, это кактусовые пчелы, которые живут в пустынных землях. Они одиночки, но во время брачного периода образуют клубки из самцов и самок.
Последний рубеж
Этот кадр, сделанный Флорианом Леду в Норвегии, прекрасно показывает переменчивость льда. Справа он скучный, но плотный и безопасный для человека или белого медведя, а слева — прекрасная феерия тонкого льда, дрейфующего в морозной воде.
Подводная красочная метель
Том Шлезингер из Израиля провел не одни год, стараясь сделать именно этот кадр — нерест кораллов. Он происходит только один раз в году и длится от пары дней до пары недель, и надо угадать точное время.
Дом в перьях
Индианка Паллави Лавети смогла запечатлеть птенцов пеликана и заняла одно из первых мест, вызвав нежность и теплые эмоции у жюри.
Танцующие медведи
В своем кадре Дэвид Хап из Румынии показал, что в их стане проживает 60% бурых медведей всей планеты, и с ними давно сложились особые отношения. Между Новым годом и Рождеством несколько румынских общин переодеваются в шкуры медведей и приводят на праздник живых мишек, чтобы по старинке прогнать злых духов и хорошо провести год.
Город ангелов
Фотография Сильвано Пайолы из Сербии показывает почти опавший осенний лес из тополей.
Молодые охотники
Петр Наскрецки из Мозамбика демонстрирует седлоклювых аистов во время утренней рыбалки. Эти птицы не боятся человека, но так застенчивы, что Петру пришлось постараться.
Призрак гор
Индиец Сандеш Кадура смог сфотографировать снежного барса, чей окрас меняется в зависимости от времени года и высоты гор. Там, где высоко и холодно, барсы серые, а где тепло и низко — коричневые. Все это, чтобы уметь сливаться с природой.
Совместная опека
Итальянец Доминико Роскиньо во время дайвинга смог снять поразительный момент: самец бычка защищает яйца своей партнерши, отложенные в скорлупе рядом с беременным морским коньком.
Золото из залива
Стив Мандел из США решил поучаствовать с макрофотографией, сделанной при помощи микроскопа. На ней можно увидеть диатомовые водоросли, которые поглощают углекислый газ и производят 30% всего кислорода на планете.
Маленький вор
Мэтт Теофил из Австралии показывает шалашника, небольшую птицу, которая во время брачного периода демонстративно крадет разные вещи, к примеру, пластиковые крышки, чтобы вставить их в гнездо и показать самке всю серьезность своих намерений обрести потомство.
Красивые крылья
Японец Такуи Исигуро сделал свой кадр на болотах во время взлета стрекозы. Интересно, но чем прохладнее на улице, чем радужнее кажутся крылья насекомого.
Гулливер в Лилипутии
Тот же еврейский фотограф, что снял нерест кораллов, стал обладателем еще одной награды за необычный снимок морского окуня, который намного больше своих соседей, но плывет очень деликатно, словно старается не причинить никому вреда.
Привет, красавчик
Самец тетерева взъерошивает перья, чтобы привлечь самку. Этот момент снял американец Бенджамин Олсон.
Лисий город
Канадский фотограф Питер Мазер не одни день провел, наблюдая за лисами рядом с городком Уайтхорс, чтобы они привыкли к нему и позволили сделать лучший снимок.
Игра горностая
Фотография Хосе Грандио, сделанная во французских Альпах, показывает одного из самых частых зверьков, что можно встретить в тех местах. Любопытно, что между осенью и зимой горностаи некоторое время отсиживаются в норах, пока их коричневая летняя шкурка окончательно не сменит цвет на белый.
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АНТИФИШКИ
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