19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном

Некоторые архитекторы творцы по натуре. Они уверены, что строить обыкновенные дома — скучное занятие, которое вообще не стоит их внимания. Подходя к возведению очередного строения, они стараются задействовать всю фантазию, чтобы получившийся шедевр ни в коем случае не остался незамеченным и восхищал своим видом жителей города, а также приезжих гостей.

Офис компании, Нидерланды