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19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном

19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном

Автор:
12 июля 2022 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектор   архитектура   в мире   здания   красота   фантазия   фото   
414
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Такие удивительные строения можно найти почти в каждой стране мира, ведь чудо-архитекторы не дремлют и работают, не покладая рук, чтобы мы с вами имели возможность насладиться плодами их творчества.

Некоторые архитекторы творцы по натуре. Они уверены, что строить обыкновенные дома — скучное занятие, которое вообще не стоит их внимания. Подходя к возведению очередного строения, они стараются задействовать всю фантазию, чтобы получившийся шедевр ни в коем случае не остался незамеченным и восхищал своим видом жителей города, а также приезжих гостей.


Офис компании, Нидерланды

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Генеральная прокуратура, Литва


Музей чая, Китай


Волнистый дом, Испания


Атриум, Китай


Культурно-выставочный комплекс, Франция


Здание «Ананас Данмор», Шотландия


«Ананас Данмор» считается крайне специфичным с точки зрения архитектуры зданием во всей Шотландии. Строение множество раз высмеивалось журналистами различных изданий.


Дом на ножке, Германия


Жилая башня, Нидерланды


Кибертектурное яйцо, Индия


Индия умеет удивлять. Необычное здание в форме яйца создало в 2010 году архитектурное бюро James Law Cybertecture International. Команда использовала новое направление под названием «Кибертектура», которая объединяет в себе архитектуру, наделённую интеллектом. Она включает футуристичные формы, мультимедийную начинку, экологичность и современные инженерные решения.


Необычный универмаг, Англия


Башня с уникальной волнистой архитектурой, Корея


Площадь Лам Вьен, Вьетнам


Огромный открытый рынок, Нидерланды


Башня мира, Япония


Международный конференц-центр Ханчжоу, Китай


Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, США


Бонус: проект небоскрёба-полумесяца, Дубаи


Американская мастерская Transparent House представила строительный проект под названием «Лунная башня», который объединяет в себе характерные черты Дубаи, его исторические корни и современные технологии. В ближайшее время команда планирует приступить к строительству объекта.

Источник:

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Метки: архитектор   архитектура   в мире   здания   красота   фантазия   фото   
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andrsavele 21 минуту назад
"Ракушка рождающая жемчужину"
Балтийская Жемчужина С-Петербург.
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