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40 впечатляющих примеров архитектуры XX века

40 впечатляющих примеров архитектуры XX века

Автор:
30 марта 2023 20:15
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: 20 век   архитектор   архитекторы   архитектура   города   здание   здания   интересное   подборка   фото   
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Архитектура 20-го века - это разнообразие стилей, масштабов, конструкций, микс традиционных архитектурных веяний с новыми, креативными идеями. В этой подборке - одни из самых красивых и впечатляющих зданий от архитекторов прошлого столетия со всех точек планеты. От массивных зданий в стиле брутализма до интересных интерьеров - окунёмся в архитектуру 20-го века.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 20 век   архитектор   архитекторы   архитектура   города   здание   здания   интересное   подборка   фото   
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4  комментария
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84
Boka 58 минут назад
очень нравится брутальная архитектура, отличная подборка, спасибо!
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1k
Nico 21 минуту назад
Есть нелепые, представляю радость плотников по опалубке. Не практично, но впечатление производит. А церкви лучше по классике строить.
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828
Николай Час назад
тяжело таи было, неверное, на нижних этажах)))
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175
twincam Николай Час назад
что именно было тяжело?
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