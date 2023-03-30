40 впечатляющих примеров архитектуры XX века

Архитектура 20-го века - это разнообразие стилей, масштабов, конструкций, микс традиционных архитектурных веяний с новыми, креативными идеями. В этой подборке - одни из самых красивых и впечатляющих зданий от архитекторов прошлого столетия со всех точек планеты. От массивных зданий в стиле брутализма до интересных интерьеров - окунёмся в архитектуру 20-го века.