40 впечатляющих примеров архитектуры XX века

Архитектура 20-го века - это разнообразие стилей, масштабов, конструкций, микс традиционных архитектурных веяний с новыми, креативными идеями. В этой подборке - одни из самых красивых и впечатляющих зданий от архитекторов прошлого столетия со всех точек планеты. От массивных зданий в стиле брутализма до интересных интерьеров - окунёмся в архитектуру 20-го века.
1. Терминал 5, международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Нью-Йорк. Архитектор Ээро Сааринен
4. Здание в виде волны "L'immeuble En Vague" в Бретани, Франция. Спроектировано архитектором Пьером Дусе, построено в 1970-х
6. Гоночная трасса на крыше завода Fiat, который открылся в 1923 году в районе Линготто, Турин, Италия
10. Группа зданий Les Choux de Créteil в городе Кретей, Франция. Построены в 1969-74. Архитектор - Жерар Гранваль
11. Гражданский центр округа Марин, США, построен в 1960 году. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт
12. Офисное здание компании Johnson Wax, 1960 год, Миждрехт, Нидерланды. Архитектор - Хью Маскант
16. Павильон Австралии на выставке Expo 1970 в Осаке, Япония. Архитектор - Джеймс Маккормик
17. Церковь Христа в немецком городе Бохум. Построена в 1956–1959 годах, архитектор - Дитер Остерлен
22. Заправка Aquila 1949 года в городе Сесто-Сан-Джованни, Италия. Архитектор - Альдо Фавини
26. Посольство Чехословакии в Лондоне. Архитекторы - Ян Бокан, Зденек Ротбауэр, Ян Шрамек и Карел Степанек
34. Мемориал "Малая Земля" в Новороссийске. Его архитекторы: В.И. Хавин, Я.Б. Белопольский, Р.Г Кананин и скульптор В.Е. Цигаль
35. Церковь Санта-Мария-Иммаколата, 1966 год, Бергамо, Италия. Архитектор - Пино Пиццигони
36. Церковь Святого Духа (1966) в немецком городе Эммерих-на-Рейне. Архитектор - Дитер Баумеверд
38. Здание Casa Del Portuale в Неаполе, Италия, по проекту Альдо Росси. Годы постройки - 1968-80.
40. Посольство Бразилии в Буэнос-Айресе, Аргентина, построенное в 1978-89 годах. Архитектор - Олаво Редиг де Кампос
Источник: — переведено специально для fishki.net
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