В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями

312
6
В Нью-Йорке возведут энергосберегающий небоскреб, частично покрытый яркими азиатскими лилиями. Высота будущего здания - около 158 метров. Предполагается, что строительство 41-этажного здания обойдется примерно в 350 миллионов долларов.
Архитектурная компания Studio Vural спроектировала интересное здание под названием Lilly (Лилия), которое возведут на участке Брайант-парк в центре Манхэттена, Нью-Йорк. Главная фишка небоскрёба - он покрыт яркими азиатскими лилиями почти на всю высоту. Предполагается, что строительство 41-этажного здания высотой 158 метров обойдется примерно в 350 миллионов долларов.
Дизайнеры объясняют, что лилии посадят в устойчивую бетонную посадочную площадку, а затем подвесят на стальной раме. Через каждые 10 этажей в здании будут специальные безопасные площадки, где за цветами можно будет ухаживать. Для полива лилий планируют использовать собранную дождевую воду, а также фильтрованную воду, которая уже использовалась в бытовых или промышленных целях. Азиатские лилии будут цвести каждую весну - а в другое время растения будут зелеными.
×
×
В здании будет 18 жилых этажей, а 23 этажа выделят для коммерческих помещений. По словам архитекторов, небоскреб Lilly может помочь "проложить путь к чистому будущему". Кроме прочего, отопление небоскреба планируют осуществлять с помощью экологичной геотермальной системы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Норвегии откроют музей для наблюдения за китами
- В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы
- На Филиппинах построят эко-здания в форме кораллов
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- 20 любопытных идей и изобретений, которые облегчают жизнь
13
Понравилось13
Новости партнёров