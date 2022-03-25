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В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями

В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями (6 фото)

Автор:
25 марта 2022 19:40
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   архитектура   в мире   здания   идеи   технологии   фото   экология   
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В Нью-Йорке возведут энергосберегающий небоскреб, частично покрытый яркими азиатскими лилиями. Высота будущего здания - около 158 метров. Предполагается, что строительство 41-этажного здания обойдется примерно в 350 миллионов долларов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   архитектура   в мире   здания   идеи   технологии   фото   экология   
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3  комментария
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Павел Полчаса назад
В городе, в котором мусора больше, чем на самой большой свалке, это будет смотреться "вызывающе".
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Copycat Час назад
на бумаге и в голове архитектора наверняка выглядит круто, посмотрим как на практике, я конечно давно окончил строительный но мне кажется что там могут быть нюансы
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Похоже на американские горки в один конец.
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