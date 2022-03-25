В Нью-Йорке построят небоскрёб, покрытый лилиями

Дизайнеры объясняют, что лилии посадят в устойчивую бетонную посадочную площадку, а затем подвесят на стальной раме. Через каждые 10 этажей в здании будут специальные безопасные площадки, где за цветами можно будет ухаживать. Для полива лилий планируют использовать собранную дождевую воду, а также фильтрованную воду, которая уже использовалась в бытовых или промышленных целях. Азиатские лилии будут цвести каждую весну - а в другое время растения будут зелеными.