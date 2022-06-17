14 фотографий оригинальных строений со всего мира, которые были созданы, чтобы впечатлять

Что люди точно умеют делать, так это строить что-то интересное! Причём умеют они это довольно давно, поэтому за многие десятилетия и даже столетия на Земле скопилось много крутых строительных проектов, которые по разным причинам способны заставить нас сделать впечатлённое выражение лица.
Башни Аксель, Копенгаген, Дания
Чунцинский мост, Китай
В 2018 году на 400-метровом мосту была построена серия зданий в традиционном китайском и в западном стиле.
Монастырь Куртя-де-Арджеш, Румыния
Дата основания: 1517 год.
Пагоды Солнца и Луны в городе Гуйлинь, Китай
Мечеть Шах-Джахана 17 века в Пакистане. Известна своей геометрически идеальной кирпичной кладкой
Курортный отель Four Seasons, Бали
Пешеходный мост «счастливого узла». Чанша, Китай
Дворец Джал-Махал, Джайпур, Индия
Сотовый свод дворца в городе Эсфахан, Иран
Сотовые соты — традиционный элемент арабской и персидской архитектуры.
Здание Центральной библиотеки Национального университета Мексики
Музей Мирового океана, Калининград
Здание в городе Пиха, Новая Зеландия
Мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, Иран: снаружи и внутри
Стены и потолок мавзолея сделаны из крошечных кусочков зеркала.
Гупитанская ГЭС и её массивный судовый лифт, Китай
Самый высокий лифт на дамбе поднимается на 79 метров со скоростью 8 км/ч и способен удерживать судна до 1800 тонн!
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АНТИФИШКИ
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