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14 фотографий оригинальных строений со всего мира, которые были созданы, чтобы впечатлять

14 фотографий оригинальных строений со всего мира, которые были созданы, чтобы впечатлять

Автор:
17 июня 2022 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатляюще   архитектура   в мире   красота   строения   уживительно   фото   
1098
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Что люди точно умеют делать, так это строить что-то интересное! Причём умеют они это довольно давно, поэтому за многие десятилетия и даже столетия на Земле скопилось много крутых строительных проектов, которые по разным причинам способны заставить нас сделать впечатлённое выражение лица.


Башни Аксель, Копенгаген, Дания

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Чунцинский мост, Китай

В 2018 году на 400-метровом мосту была построена серия зданий в традиционном китайском и в западном стиле.


Монастырь Куртя-де-Арджеш, Румыния

Дата основания: 1517 год.


Пагоды Солнца и Луны в городе Гуйлинь, Китай

Мечеть Шах-Джахана 17 века в Пакистане. Известна своей геометрически идеальной кирпичной кладкой

Курортный отель Four Seasons, Бали

Пешеходный мост «счастливого узла». Чанша, Китай

Дворец Джал-Махал, Джайпур, Индия

Сотовый свод дворца в городе Эсфахан, Иран

Сотовые соты — традиционный элемент арабской и персидской архитектуры.


Здание Центральной библиотеки Национального университета Мексики

Музей Мирового океана, Калининград

Здание в городе Пиха, Новая Зеландия

Мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, Иран: снаружи и внутри

Стены и потолок мавзолея сделаны из крошечных кусочков зеркала.


Гупитанская ГЭС и её массивный судовый лифт, Китай

Самый высокий лифт на дамбе поднимается на 79 метров со скоростью 8 км/ч и способен удерживать судна до 1800 тонн!

Источник:

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Метки: Впечатляюще   архитектура   в мире   красота   строения   уживительно   фото   
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vasilykopkov 38 минут назад
Сотовые соты, о-о-о...
Розовые розы, о-о-о...
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