14 ярких кадров, которые вернут в 2007 год

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"Верните мой 2007" - фраза, которую можно увидеть в разных мемах. Чем же этот год запомнился пользователям?
Джим Парсонс (еще неизвестный по роли Шелдона актер) сфотографировался с рекламным плакатом
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А чем вам запомнился 2007?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В современной беде на Украине виновата эпидемия сифилиса в Галичине, в конце 19, начале 20 века, врачи ещё тогда предсказали последствие этой пандемии, сифилисом болело более 85% всего населения.
Низкий интеллект, повышенная внушаемость, немотивированная агрессия, инфантильность, что собственно мы и наблюдаем. Доминирующее население инфантильно настолько, что как дети уверено, что им все должны и во всех их бедах виноваты "родители". Как видим на примере ополчения Новороссии, только русско язычное население способно думать и принимать ответственные решения. Кстати, виной ещё является крайне бедный украинский диалект, в котором не более 40тыс. слов против русского в 500тыс. слов. Они не умеют внятно передавать словами свои мысли, не хватает словарного запаса. На украинском диалекте нет ни одной книги по научной литературе, только придуманная история, как древние укры вырыли Чёрное море, а из грунта построили Кавказские горы. Да, нам смешно, тем не менее эти дебилы в это верят.
Причина даунизма и агрессивности галичан послевоенная эпидемия сифилиса в Галициии, до 80% зараженных. Врачи объясняют подобный склад нынешнего поколения галичан генетическими изменениями, происшедшими после послевоенной эпидемии сифилиса в Галиции. В некоторых районах, Червоноградском, Сокальском, доля заболевших была чуть ли не 80%, что, кстати, говорит и об общем уровне этих людей.
После ВОВ эпидемию победили, но уже тогда опытные врачи предсказывали, что настоящий ужас не сама эпидемия, а то, что из-за генетических изменений, вызываемых сифилисом, через поколение будут рождаться тупые и агрессивные люди.
Теперь это поколение вступило во взрослую, самостоятельную жизнь. В данном случае речь о внуках.
Кстати, во Львове в те годы было обзывательство "францюватый", т. е. переболевший "французской болезнью" = тупица, уродец и т. п. Говорилось о тех, кто родился от матерей-сифилитичек, коих при повальном заражении было более чем...??
Не спорьте с салоедами это бессмысленно, у них извращенное сознание обусловленное повальным заражением сифилисом их предков. В следствии этого необратимые повреждения мозга последующих поколений. Только ампутация головы, к сожалению.
"Молодец"
дефолт был в 98 и 2022
в 2008 просто все покатилось туда, куда катится уже 14 лет на всех парах.