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14 ярких кадров, которые вернут в 2007 год

14 ярких кадров, которые вернут в 2007 год

Автор:
12 июля 2022 07:52
Метки: 2007 год   верните 2007   из прошлого   мой 2007   ностальгия   прикол   ушедшее время   фото   
2164
15

"Верните мой 2007" - фраза, которую можно увидеть в разных мемах. Чем же этот год запомнился пользователям?

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А чем вам запомнился 2007?

Источник:

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Метки: 2007 год   верните 2007   из прошлого   мой 2007   ностальгия   прикол   ушедшее время   фото   
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16  комментариев
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168
zzzz_987 41 минуту назад
Францюватые
В современной беде на Украине виновата эпидемия сифилиса в Галичине, в конце 19, начале 20 века, врачи ещё тогда предсказали последствие этой пандемии, сифилисом болело более 85% всего населения.

Низкий интеллект, повышенная внушаемость, немотивированная агрессия, инфантильность, что собственно мы и наблюдаем. Доминирующее население инфантильно настолько, что как дети уверено, что им все должны и во всех их бедах виноваты "родители". Как видим на примере ополчения Новороссии, только русско язычное население способно думать и принимать ответственные решения. Кстати, виной ещё является крайне бедный украинский диалект, в котором не более 40тыс. слов против русского в 500тыс. слов. Они не умеют внятно передавать словами свои мысли, не хватает словарного запаса. На украинском диалекте нет ни одной книги по научной литературе, только придуманная история, как древние укры вырыли Чёрное море, а из грунта построили Кавказские горы. Да, нам смешно, тем не менее эти дебилы в это верят.

Причина даунизма и агрессивности галичан послевоенная эпидемия сифилиса в Галициии, до 80% зараженных. Врачи объясняют подобный склад нынешнего поколения галичан генетическими изменениями, происшедшими после послевоенной эпидемии сифилиса в Галиции. В некоторых районах, Червоноградском, Сокальском, доля заболевших была чуть ли не 80%, что, кстати, говорит и об общем уровне этих людей.
После ВОВ эпидемию победили, но уже тогда опытные врачи предсказывали, что настоящий ужас не сама эпидемия, а то, что из-за генетических изменений, вызываемых сифилисом, через поколение будут рождаться тупые и агрессивные люди.

Теперь это поколение вступило во взрослую, самостоятельную жизнь. В данном случае речь о внуках.

Кстати, во Львове в те годы было обзывательство "францюватый", т. е. переболевший "французской болезнью" = тупица, уродец и т. п. Говорилось о тех, кто родился от матерей-сифилитичек, коих при повальном заражении было более чем...??

Не спорьте с салоедами это бессмысленно, у них извращенное сознание обусловленное повальным заражением сифилисом их предков. В следствии этого необратимые повреждения мозга последующих поколений. Только ампутация головы, к сожалению.
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134
AMATORI 3 минуты назад
А я женился в 2007 , и уже 15 лет радуюсь жизни, с красавицей женой и двумя детьми
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24k
Сибиряк 22 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−11
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
13k
Типа граф 54 минуты назад
Комментарий к фото
Сони Эриксон конечно отличились своим супер навороченным разъёмом , просто пипец неудобно было .
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
28k
Aqueronte Час назад
В смысле уже 15 лет прошло?
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26k
Ваня Час назад
до дефолта оставался год...
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93
Валерий Петров Ваня Час назад
там не было дефолта)
дефолт был в 98 и 2022
в 2008 просто все покатилось туда, куда катится уже 14 лет на всех парах.
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