FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 702 поста • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Потрясающий стрит-арт, посвящённый играм 80-х и 90-х

Потрясающий стрит-арт, посвящённый играм 80-х и 90-х

Автор:
25 августа 2022 19:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Dendy   sega   граффити   нинтендо   ностальгия   прикол   стрит-арт   талант   
896
18
В этой подборке будет много потрясающих рисунков, по мотивам культовых игр на Nintendo Dendy: Super Mario, Lode Runner, Tiny Toon и даже культовые танчики.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Dendy   sega   граффити   нинтендо   ностальгия   прикол   стрит-арт   талант   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
451
vtoroyshans 39 минут назад
а ведь когда то мы могли играть в танчики всю ночь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
SHAGREEN 8 минут назад
Тырыты-тырыты
Тытыты- тырыты-тан
Та-да-да-дан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
здорово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1044390



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Набирающие популярность в сообществах
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
Очевидные и не очень причины повального увлечения Хаги Ваги
15 антикварных огнестрелов для любителей исторического оружия
15 антикварных огнестрелов для любителей исторического оружия
Электрическая зубная щетка с датчиком давления от Xiaomi Nandme NX 8000
Электрическая зубная щетка с датчиком давления от Xiaomi Nandme NX 8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Б - безответственность

Популярные теги
#фото#животные#аварии#факты#люди#интересное#забавно#познавательно#Китай#Приколы
#интересно#в мире#автомобили#авто аварии#подборка#картинки#кино#знаменитости#наука#Ynews
#Юмор#прикол#дтп#автомир#история#фотографии#США#истории#позитив#драка
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео) Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е У них не упадёт! Мастера баланса и равновесия У них не упадёт! Мастера баланса и равновесия На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха Из зоны комфорта выходить не придётся: секрет успешного успеха ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким

На что жалуетесь?

Вернуться