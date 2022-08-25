Потрясающий стрит-арт, посвящённый играм 80-х и 90-х

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В этой подборке будет много потрясающих рисунков, по мотивам культовых игр на
Nintendo Dendy: Super Mario, Lode Runner, Tiny Toon и даже культовые танчики.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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