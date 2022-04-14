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Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е

Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е (21 фото)

Автор:
14 апреля 2022 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещевой рынок   интересное   ностальгия   прикол   рынки   фото   шмотки   
829
21

Сейчас люди чаще всего покупают вещи в интернет-магазинах, в супермаркетах или больших торговых центрах. Но в каждом городе остались те самые рынки, на которые мы ходили с мамами, мерили джинсы на картонке, опасались цыган и ели сосиски в тесте с чаем! Судя по всему, скоро мы на них вернёмся!

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И вот вам ещё атмосферных фотографий того времени!

Источник:

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Метки: Юмор   вещевой рынок   интересное   ностальгия   прикол   рынки   фото   шмотки   
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5  комментариев
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 2 часа назад
Помню как закрывались последние рынки, особенно в Люблино, где оказались чуть ли не катакомбы с мигрантами.
Сейчас есть Садовод. Сдаётся мне, что и там криминогенная обстановка оставляет желать лучшего.
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1k
Walther Минуту назад
А вот и отгадка
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386
Мария Коненкова Час назад
Это - Турция или Египет, однозначно. Это там очень популярны такие надписи.
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WhiteRat

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