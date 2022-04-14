Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е

Сейчас люди чаще всего покупают вещи в интернет-магазинах, в супермаркетах или больших торговых центрах. Но в каждом городе остались те самые рынки, на которые мы ходили с мамами, мерили джинсы на картонке, опасались цыган и ели сосиски в тесте с чаем! Судя по всему, скоро мы на них вернёмся!