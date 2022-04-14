Фотографии с рынков, которые вернут вас в 2000-е

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Сейчас люди чаще всего покупают вещи в интернет-магазинах, в супермаркетах или больших торговых центрах. Но в каждом городе остались те самые рынки, на которые мы ходили с мамами, мерили джинсы на картонке, опасались цыган и ели сосиски в тесте с чаем! Судя по всему, скоро мы на них вернёмся!
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И вот вам ещё атмосферных фотографий того времени!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас есть Садовод. Сдаётся мне, что и там криминогенная обстановка оставляет желать лучшего.
У меня есть ряд заказчиков, которые закупаются именно там. Меньше проблем с доставкой из Китая, цена получается даже привлекательней чем закупаться самостоятельно. Так вот они закупаются там, а потом продают в магазинах (Вы видели подобные ларьки в переходах метро, например) в разы дороже. Так что если есть транспорт и время, Садовод отличный выбор. Не спорю с Вами.