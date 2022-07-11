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14 реальных вакансий, которые больше напоминают несмешной анекдот от работодателя

14 реальных вакансий, которые больше напоминают несмешной анекдот от работодателя

Автор:
11 июля 2022 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: авито   вакансии   прикол   работа   требования   фото   хх   
3834
15

На рынке труда достаточно вакансий. Работу может найти каждый желающий. Но вот только какую именно работу - вопрос другой. Владельцы компаний предлагают непростые условия и небольшой оклад. Кто пойдет к ним?

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А с какими трудностями вы сталкивались во время поиска работы?

Источник:

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Метки: авито   вакансии   прикол   работа   требования   фото   хх   
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5  комментариев
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5k
livaneth 49 минут назад
Это те руководители, которым нужен личный помощник?
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30k
Snork Snorkoff 7 минут назад
Это весьма по царски между прочим. Обычно на такие вакансии берут забесплатно, потому что самое ценное здесь, это опыт и знакомства.
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39k
jonnyD 8 минут назад
Волшебник с окладом 50000 !? За эти деньги даже ахалай махалай не сработает , а уж про сим салабим и говорить нечего ... Да и на дунуть тоже не хватит .
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Комментарий удален. Причина: флуд
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