14 реальных вакансий, которые больше напоминают несмешной анекдот от работодателя

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На рынке труда достаточно вакансий. Работу может найти каждый желающий. Но вот только какую именно работу - вопрос другой. Владельцы компаний предлагают непростые условия и небольшой оклад. Кто пойдет к ним?
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А с какими трудностями вы сталкивались во время поиска работы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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