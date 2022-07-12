Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время

Автор:
12 июля 2022 08:29
Из-за растущей популярности цифровой живописи с использованием нейросетей эта технология в последнее время сильно продвинулась, и картины, которые сейчас «рисует» искусственный интеллект, гораздо качественнее тех, что он создавал еще год назад. В случае этой подборки ИИ «оживил» портреты исторических личностей и мифических героев и даже перенес их в наше время.
1. Микеланджело, итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель
2. Принцесса Виктория Саксен-Кобург-Готская, старшая дочь королевы Виктории
3. «Рождение Венеры», картина Боттичелли
4. Адриан, римский император
5. Антиной, фаворит и возлюбленный римского императора Адриана
6. Деметра, греческая богиня плодородия
7. Дайдо Элизабет Белль, незаконнорожденная дочь рабыни и британского адмирала
8. Мария Китерия ди Жезус, бразильская военная деятельница и героиня войны за независимость страны
9. Геродот, древнегреческий историк
10. Статуя Давида работы Микеланджело
11. Луций Вер, римский император, соправитель Марка Аврелия
12. Геракл, герой древнегреческой мифологии
13. "Метис", картина бразильского художника Кандиду Портинари
14. Покахонтас, индейская принцесса
15. Мария Стюарт, королева Шотландии
16. Эхнатон, древнеегипетский фараон-реформатор
17. Томас Джефферсон, третий президент США
18. Васко да Гама, португальский мореплаватель
19. Мария Склодовская-Кюри, польская ученая и первая в истории женщина, получившая Нобелевскую премию
20. Марк Туллий Цицерон, римский государственный и политический деятель
21. Афродита, греческая богиня красоты и любви
22. Жозефина де Богарне, императрица Франции и первая жена Наполеона
23. Перси Биш Шелли, английский поэт и писатель
24. Тиберий, второй римский император
25. Бенджамин Франклин, отец-основатель США
26. Джейн Остин, английская писательница
27. Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
28. Гелиогабал, римский император
29. "Южная красавица" немецкого художника Эриха Корренса
30. "Мона Лиза" Леонардо да Винчи
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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