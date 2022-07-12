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Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время

Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время

Автор:
12 июля 2022 08:29
Сообщество : Искусство
Метки: Искусственный интеллект   искусство   исторические деятели   нейросети   портрет   цифровая живопись   
747
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Из-за растущей популярности цифровой живописи с использованием нейросетей эта технология в последнее время сильно продвинулась, и картины, которые сейчас «рисует» искусственный интеллект, гораздо качественнее тех, что он создавал еще год назад. В случае этой подборки ИИ «оживил» портреты исторических личностей и мифических героев и даже перенес их в наше время.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   искусство   исторические деятели   нейросети   портрет   цифровая живопись   
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6  комментариев
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5k
Горожанин 21 минуту назад
Раньше гордо называли - компьютер, программа сделали то-то. Надоело. Неучи-потребители и идейные УО-прогрессисты тянутся к великим свершениям. Для них нужен прорыв. И вот он: вместо компьютера и программ из каждого утюга сейчас льется - великий и могучий искусственный интеллект (ИИ). Модно, стильно, сердито и, что самое главное - дороже продается. Это вам никакая-то программа - фу, деревня! Это ИИ! Совсем другое дело.
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11k
Denissg 2 минуты назад
А вот южная красавица № 29 ИИ удалась хорошо!
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539
HalloFreeSpace 2 минуты назад
а прикольно )
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396
Джонни 18 минут назад
Томас Джеферсон - Трамп какой то получился
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 40 минут назад
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