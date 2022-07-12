Искусственный интеллект оживил портреты и скульптуры и перенес их в наше время

Из-за растущей популярности цифровой живописи с использованием нейросетей эта технология в последнее время сильно продвинулась, и картины, которые сейчас «рисует» искусственный интеллект, гораздо качественнее тех, что он создавал еще год назад. В случае этой подборки ИИ «оживил» портреты исторических личностей и мифических героев и даже перенес их в наше время.