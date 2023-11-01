25 цифровых рисунков, позволяющих заглянуть в воображаемое будущее

Даже такие вещи, как телепортация, становятся сегодня всё более реальными. Используя квантовую запутанность — состояние квантовой механики, при котором две запутанные частицы могут оставаться связанными независимо от расстояния между ними, а действия, производимые над одной из них, влияют на другую, — ученые теперь могут телепортировать фотоны, которые остаются связанными на очень большом расстоянии и обмениваются информацией в 10 000 раз быстрее скорости света.