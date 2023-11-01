25 цифровых рисунков, позволяющих заглянуть в воображаемое будущее

Каким будет будущее? Вопрос, конечно, интересный. Трудно сказать, какие изменения ждут человечество в ближайшие сотни лет. Но, к счастью, среди нас есть люди с очень богатой фантазией и желанием визуализировать свои идеи.
Некоторые из таких творений попали в сабреддит "Воображаемый футуризм", и вы можете ознакомиться с ними ниже.
Сабреддит Imaginary Futurism (насчитывает более 51 000 участников и входит в 5% крупнейших сообществ Reddit) — это место, посвященное картинам и рисункам, на которых изображено всё футуристическое, от ретро- и передовых технологий до утопических городских пейзажей и разрушенных военных ландшафтов. Если вы хотите заглянуть в возможное научно-фантастическое будущее, то это именно то место, которое вам нужно.
Человеческий разум — удивительная вещь. Он способен видеть то, чего нет, и воображать то, что может быть. Будь то гигантские космические станции, футуристические города, революционные изобретения или что-либо еще — при современном уровне развития техники мы можем материализовать плоды своего воображения в виде произведений искусства проще, чем когда-либо прежде. Однако даже эти современные технологии когда-то считались фантастикой.
Как сказал когда-то Жюль Верн, "Всё, что можно вообразить, можно сделать реальным". Его правота становится всё более очевидной по мере углубления в современную эпоху, и наглядные примеры — прямо перед нами.
Сегодня практически каждый житель современного мира является обладателем смартфона, который, по сути, представляет собой портативный карманный компьютер. Этот компьютер способен выполнять самые сложные задачи, заметно расширяя тем самым наши возможности. И хотя предшественник этой технологии был изобретен в 1973 году, в жанре научной фантастики она появилась еще в романе Роберта Хайнлайна "Космический кадет", написанном в 1948 году.
Кредитно-дебетовая карта — еще одно изобретение, которое появилось в научной фантастике задолго до того, как стало реальностью. Этот способ оплаты впервые появился в 1950 году. Однако о подобной технологии было написано еще в утопическом романе Эдварда Беллами "Через сто лет", вышедшем в 1888 году и предшествовавшем реальному изобретению на 62 года!
Сериал "Звездный путь: следующее поколение", впервые вышедший на экраны в 1987 году, предсказал множество технологий, которыми мы пользуемся сегодня. В сериале были «придуманы» 3D-принтер, GPS, планшет, универсальный переводчик в реальном времени, бионические глаза, маскировочное устройство, телеконференции, технология фокусированного ультразвука, компьютер с голосовым интерфейсом, автоматические двери, тяговый луч, гипоспрей и многое другое. Как будто сценаристы обладали возможностью заглянуть в будущее на полвека вперед.
Даже такие вещи, как телепортация, становятся сегодня всё более реальными. Используя квантовую запутанность — состояние квантовой механики, при котором две запутанные частицы могут оставаться связанными независимо от расстояния между ними, а действия, производимые над одной из них, влияют на другую, — ученые теперь могут телепортировать фотоны, которые остаются связанными на очень большом расстоянии и обмениваются информацией в 10 000 раз быстрее скорости света.
Появились и другие технологии, которые когда-то были лишь выдумкой культовых научно-фантастических фильмов: ховерборды ("Назад в будущее, часть II", 1989 г.), широкодоступные беспилотные автомобили ("Вспомнить всё", 1990 г.), космическая станция ("2001: Космическая одиссея", 1968 г.), бионические конечности ("Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар", 1980 г.), искусственный интеллект ("Бегущий по лезвию", 1982 г.). И самое интересное, что о большинстве из этих технологий светлые умы задумывались задолго до их появления на большом экране.
Чтобы перечислить все научно-фантастические изобретения, которые уже не являются фантастикой, потребуется не одна статья. Этот список можно продолжать и продолжать, и он продолжает расширяться с каждым днем.
Мы живем в удивительную эпоху, когда технологии развиваются с невиданной доселе скоростью. Поэтому, когда мы сидим и смотрим на эти фантастические произведения искусства, изображающие воображаемые футуристические города и ландшафты, которые кажутся нам картинами, принадлежащими далекой-далекой галактике, мы не можем быть полностью в этом уверены. Может быть, через сто лет подобные ландшафты окажутся не такими уж и воображаемыми!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в этой помойке, друг у друга на головах?
В жопу такое будущее
Люди бы "шагали" так же.
Гравицапа есть, но...