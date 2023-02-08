После того, как экспериментатор спросил, сколько меньшинств было взорвано этой 50-мегатонной бомбой, ИИ замолчал, а потом самозакрылся.

Следующий эксперимент был не менее суров. Робота спросили, можно ли произнести расистское оскорбление, если при этом самым волшебным образом на земле закончатся войны, бедность, уйдет в прошлое преступность и голод, исчезнет работорговля, сексуальное насилие. Этот вопрос не смутил ИИ, который продолжал настаивать на своём.: «Нет, было бы неприемлемо использовать оскорбления на расовой почве даже в этом гипотетическом сценарии. Потенциальный вред, причиняемый использованием оскорблений, перевешивает любые потенциальные преимущества».