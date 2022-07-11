Сталинский план. Как лесополосы спасают поля?

В нашей стране масштабный экологический проект по распространению полезащитных насаждений связан со стратегически важным планом И.В. Сталина.

В каких целях в 40-х годах прошлого столетия проводилась его активная реализация?

Укрощение непокорной стихии

Для засева степные и лесостепные зоны считаются наиболее благоприятными. В нашей стране на этих объектах с комфортной для роста различных культур средой сосредоточены основные площади пахотных земель. Другая сторона медали — мощные ветры, превращающиеся для земледельческих полей в настоящее бедствие в периоды засухи. Под палящим солнцем и натиском стихии верхний слой плодородного чернозема становится мельчайшим песком, развеиваемым на огромные расстояния.

Пыльные, или как их еще называют «черные» бури, беснующиеся на просторных равнинах, в истории сельского хозяйства СССР не раз приводили к глобальным катастрофам. Как считают экологи, причина бурь в чрезмерно активной деятельности человека, нарушившей природный баланс на этих землях.

В 1946 году разрушительная опустошающая стихия вновь стала причиной отсутствия урожая и последующего голода. Тогда проблема «Голодомора» впервые решалась на правительственном уровне. Разрабатывая стратегию наиболее эффективного решения вопроса, власти воспользовались идеей геолога и почвоведа В. В. Докучаева. Еще в конце XIX века русский ученый предлагал производить неполную распашку земель, оставляя примерно 15% территории нетронутой, чтобы сохранить естественную природную среду. Он же предложил метод пересечения полей линиями ветрозащитных лесонасаждений. Предложения стали актуальны только спустя 50 лет после его кончины благодаря сталинскому плану по преобразованию природы.