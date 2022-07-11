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Сталинский план. Как лесополосы спасают поля?

Сталинский план. Как лесополосы спасают поля?

Автор:
11 июля 2022 18:25
Метки: Лесополосы   природа России   сталин   
504
3

Искусственно высаженные лесные полосы на полях выполняют не только декоративную роль, но и являются ключевым звеном сохранения природных и антропогенных ландшафтов.

В нашей стране масштабный экологический проект по распространению полезащитных насаждений связан со стратегически важным планом И.В. Сталина.

В каких целях в 40-х годах прошлого столетия проводилась его активная реализация?


Укрощение непокорной стихии

Для засева степные и лесостепные зоны считаются наиболее благоприятными. В нашей стране на этих объектах с комфортной для роста различных культур средой сосредоточены основные площади пахотных земель. Другая сторона медали — мощные ветры, превращающиеся для земледельческих полей в настоящее бедствие в периоды засухи. Под палящим солнцем и натиском стихии верхний слой плодородного чернозема становится мельчайшим песком, развеиваемым на огромные расстояния.

Пыльные, или как их еще называют «черные» бури, беснующиеся на просторных равнинах, в истории сельского хозяйства СССР не раз приводили к глобальным катастрофам. Как считают экологи, причина бурь в чрезмерно активной деятельности человека, нарушившей природный баланс на этих землях.

В 1946 году разрушительная опустошающая стихия вновь стала причиной отсутствия урожая и последующего голода. Тогда проблема «Голодомора» впервые решалась на правительственном уровне. Разрабатывая стратегию наиболее эффективного решения вопроса, власти воспользовались идеей геолога и почвоведа В. В. Докучаева. Еще в конце XIX века русский ученый предлагал производить неполную распашку земель, оставляя примерно 15% территории нетронутой, чтобы сохранить естественную природную среду. Он же предложил метод пересечения полей линиями ветрозащитных лесонасаждений. Предложения стали актуальны только спустя 50 лет после его кончины благодаря сталинскому плану по преобразованию природы.

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В число запланированных работ входили такие мероприятия как высадка полос деревьев по периметру полей с учетом климатических особенностей местности, укрепление оврагов, а также срочные меры по мелиорации и орошению земель. Согласно разработанному проекту, за 15 лет рабочие должны были высадить лесозащитные полосы на территории 4 млн Га. Стоит ли говорить, что все поставленные задачи были выполнены. К концу 60-х годов проблему земель сельхоз назначения полностью устранили, а высаженные в те времена лесополосы сохранились до наших дней.


Какие проблемы решил сталинский план?

Опытным путем доказано, что на полях, защищенных лесными посадками, урожайность в разы выше, чем на открытых пространствах. Это объясняется:

  • ослаблением скорости ветра;
  • накоплением снежных масс и влаги в почве, предотвращающим ее эрозию;
  • защите посевов от вымерзания;
  • формированием в лесополосе собственного микроклимата.

Все это способствует сохранению плодородия на степных полях. Благодаря снегозадержанию растения зимуют в более мягких условиях. Посадки вдоль трасс препятствуют их занесению снегом зимой и защищают высаженные культуры от вредных транспортных выбросов.

Сегодня уход за лесополосами осложнился переходом многих территорий в частную собственность, поэтому некоторые линии насаждений сейчас находятся в плачевном состоянии. Для государства все также важно заниматься их восстановлением и высадкой новых лесополос, поскольку природное богатство обеспечивает нам не толь счастливое настоящее, но и будущее детям и внукам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лесополосы   природа России   сталин   
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3  комментария
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Sveiki visiem! 3 часа назад
Говоря объективно, Сталин по многим вопросам был прав и действовал исключительно исходя из интересов своего народа и реальной независимости своей страны. Обязательно сейчас найдётся кто-то, кто будет галдеть насчёт того, что и до Иосифа Виссарионовича кто-то и что-то аналогичное делал. История человечества такова, что где-то и кто-то повторяет что-либо осуществляемое или проектируемое тысячи лет назад. Так что это просто ни о чём. Важно лишь то, что делал конкретный лидер для своей страны и как это повлияло на её становление, выживание и развитие. Вся суть.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как бы это помягче сказать, чтобы эксперты сталинисты-лесомелиораторы не взбеленились, но "сталинские" полосы, которые, кстати, ныне находятся в ужасающем состоянии, это всего лишь
"скелет". Мясо" наращивалась уже при Хрущеве и при Брежневе. Так распорядилась судьба, что мне довелось участвовать в создании своими руками многих сотен гектаров полезащитных, приовражных и придорожных лесополос. Это большой труд. Те лесопосадки в которые вы выходите нынче справить нужду в дороге или пожарить шашлык у пруда, не родились сами и их не родил товарищ Сталин - это труд поколений лесоводов. Царствие небесное и вечный покой лесному хозяйству.
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452
Вася 3 часа назад
До Докучаева был еще Болотов:
"Идея защитить степи европейской части России от засух и суховеев относится ещё к 1767 году. Автором идеи считается русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов."
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Настя Кузнецова
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https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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