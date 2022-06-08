Живые мумии, мистический Распутин и другие странные исторические факты

К слову о любви к лошадям. Вождь индейцев Омахи Блэкберд настолько обожал своего скакуна, что ушёл в могилу, сидя на нём.

Сегодня ретушированием фотографий мало кого удивишь, ведь этим промышляет каждый второй. Однако в советское время этим баловался разве что Иосиф Сталин, убиравший со снимков умерших или снятых с должностей людей.