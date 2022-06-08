FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1417 постов • 267 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Живые мумии, мистический Распутин и другие странные исторические факты

Живые мумии, мистический Распутин и другие странные исторические факты

Автор:
08 июня 2022 22:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Раступин   Черчиль   интересные исторические факты   интересные факты   исторические события   история   сталин   эйнштейн   
2494
12

Далеко не все исторические факты оказываются в учебниках истории или в газетных заголовках. А ведь полно пусть и незначительных, но довольно странных событий, показывающих, насколько история может быть интересной.

Именно о таких фактах и пойдёт речь.


Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн мог сменить род своей деятельности, ведь в 1952 году ему представилась возможность стать президентом Израиля. Правда, учёный отказался, заявив, что у него недостаточно природных способностей для правильного обращения с людьми.

×
×

Если вам порой кажется, что во власть попадает, кто попало, то знайте, что римский император-тиран Калигула сделал сенатором одну из своих любимых лошадей.

К слову о любви к лошадям. Вождь индейцев Омахи Блэкберд настолько обожал своего скакуна, что ушёл в могилу, сидя на нём.


Сегодня ретушированием фотографий мало кого удивишь, ведь этим промышляет каждый второй. Однако в советское время этим баловался разве что Иосиф Сталин, убиравший со снимков умерших или снятых с должностей людей.

В нынешнее время можно обзавестись протезами на любой вкус, однако раньше приходилось выкручиваться иначе: их изготавливали из зубов, извлечённых изо рта погибших на поле боя солдат.

Многие знают, что медицина прошлого пестрила весьма странными рецептами. Так, например, героин считался приемлемым лекарством от многих недугов – от кашля до банальной головной боли.

Известно, что Рональд Рейган попал в президенты из актёров. Однако далеко не все знают, что он, к тому же, был опытным спасателем. На его счету 77 спасённых из воды жизней.

Григорий Распутин по-настоящему одна из самых жутких и мистических фигур в российской истории. И этот статус вполне оправдан, учитывая, что ему удалось пережить отравления цианидом, ножевые ранения и даже выстрелы из револьверов. Если бы простреленное тело не скинули в Малую Невку, вероятно, ему бы вновь удалось пережить покушение.

Удивительно, как Уинстону Черчиллю удалось прожить 90 лет, ведь известно, что он выкуривал по 8, а то и 10 сигар в день. Вот уж у кого действительно оказалось крепкое здоровье.

В 1896 году Великобритания вступила в войну с Занзибарским султанатом. Казалось бы, кого можно этим удивить? Правда, всё закончилось через 38 минут, из-за чего эта война признана самой короткой в истории человечества.

Даже во время Великой депрессии люди думали о моде. Фермеры приносили домой муку и корм для скота в больших мешках, которые шли на пошив всего, чего только можно – от трусов до платьев для девочек. Компании, производившие эти мешки, узнали об этом и стали выпускать более красочные модели, чтобы люди выглядели хоть как-то ярче.

Наверно, нет более жутких мумий, чем в мексиканском Гуанахуато. Всему виной жуткие выражения лица, что нехарактерно для усопших. А всё дело в том, что людей попросту хоронили заживо.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Раступин   Черчиль   интересные исторические факты   интересные факты   исторические события   история   сталин   эйнштейн   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Mowgley 2 часа назад
"римский император-тиран Калигула сделал сенатором одну из своих любимых лошадей."
-------
А потом она закончила МГУ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
courvoisier Полчаса назад
"Даже во время Великой депрессии люди думали о моде."

Не о моде, а что на тело надеть. Чтобы голым не ходить.
Про платья из парашютов слышали? Шёлк... Военный haute couture.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
KiploksAKS Час назад
"Компании, производившие эти мешки, узнали об этом и стали выпускать более красочные модели, чтобы люди выглядели хоть как-то ярче"
Ага, да. Из-за кризиса упал спрос на ткани, и к концу депрессии случился момент, когда мешки из старых запасов ситца стали дешевле, чем из новой мешковины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нуи Хусим Час назад
Распутина "травили" не цианистым калием а продуктами его распада. Покупали в аптеках малыми порциями и неправильно хранили. Плюс запихали цианид (который уже не был цианидом) в крем миндальных пирожных где он и разложился, и в шампусик. А слух распустили, что его бросили в прорубь еще живым, что бы его нельзя было возвести в ранг святого. Утопленник в православной вере не может быть возведен ранг святого. Там ребята были не дураки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
МолодоеВино. Нуи Хусим 49 минут назад
Ерунда полная) Многие мученики и новомученики Российские были утоплены и прославленны Церковью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Час назад
С Черсиллем то в е понятно, он курил сигары из табака лучшего качества а не то говно что продают сейчас под видом сигарет: Винстон и Парламент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 2 часа назад
Ну давайте по сигарам и Уинстону Черчиллю! То, что он так круто курил сигары- ДА. То, что он их постоянно курил- Фейк. ДАЛЕЕ- сигары курят "не в затяг"!!!!! Небольшое количество никотина всасывается через слизистою!!!! Большинство любителей сигар (качественных), не умирают от никотина.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 2 часа назад
Про выражения лица усопших - бред. Мышцы после смерти расслабляются и никакое выражение сохраниться не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
Видно в понедельник их мама родила: пост о невезучих
Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей - барыгам грозит 10 лет тюрьмы
Цыган-гастролёров из Ставрополья, избивших свердловчанина, оставили под стражей -...
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Москве снова объявился иноагент «маэстро» Понасенков
В Москве снова объявился иноагент «маэстро» Понасенков
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Авария дня. Пожилой водитель «Лады» столкнулся с «Мерседесом» в Волгограде
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гамарджоба

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#Разное#Приколы#автомобили#сарказм#кино#Мемы#природа
#фото#факты#картинки#подборка#автомир#дтп#авто аварии#кот#СССР#маразм
#интересно#в мире#люди#история#аварии#забавно#интересное#комментарии#Жизнь#Еда
Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь Рай на земле существует, и он определенно где-то здесь 20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете 20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете 35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история 35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства? Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства? История одного фото: Альберт Эйнштейн История одного фото: Альберт Эйнштейн 25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди 25 доказательств того, что историю творят не политики, а обычные люди

На что жалуетесь?

Вернуться