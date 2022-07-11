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Немного об электромагнитной экологии

Немного об электромагнитной экологии

Автор:
11 июля 2022 14:01
Метки: СССР   история   телевидение   
510
4
Да.. была в стародавние времена такая вражеская наука. Как вы поняли речь пойдет об СССР, гениальных ученых, партийных деятелях, гововотяпстве и преступном замалчивании.

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Метки: СССР   история   телевидение   
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20  комментариев
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492
Алексей 3 часа назад
Автор, а про такое как "диаграмма направленности" слышали? Реально получилось так, что довольно большой участок домов на улице Советской Армии, непосредственно стоящий около телецентра вообще не попадал ни в один из лепестков, для чего были поставлены антенны секторного излучения с вертикальной поляризацией на которые отводилась примерно 1/20 мощности передатчика. А с учётом того, что вещание на метровых волнах заверщено, можете бояться дальше.
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9k
a_komolow 3 часа назад
### на крыше нового корпуса Института связи (через дорогу от телецентра) напряженность поля была более 30 В/м (лично измерял) ###
Чем измерял, результаты где?
Данные в студию
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Алексей a_komolow Час назад
30 В/м это руки вытянул "а теперь он жареным лежит"
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15k
Bill 5 часов назад
Вот эта телебашня что ли:
https://shorturl.at/cfMS9https://shorturl.at/cfMS9
https://shorturl.at/PS017https://shorturl.at/PS017
Обычная типовая телебашня. В каждом городе такие есть.
Если бы 20 тысяч самарцев годами жили в "белой зоне" - то было бы много рассказов про поющие морзянкой яблоки.
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492
Алексей Bronetazik Час назад
Лучше микроволновки опасайся, одна такая сигнал дала, что инопланетяне нас захватывать летят.
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492
Алексей 52 минуты назад
Кстати в AM тоже слышно, но только если полоса пропускания приёмника не более 1 КГц
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Bronetazik

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