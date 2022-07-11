Немного об электромагнитной экологии

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Да.. была в стародавние времена такая вражеская наука. Как вы поняли речь пойдет об СССР, гениальных ученых, партийных деятелях, гововотяпстве и преступном замалчивании.
Знаменитый детский кинотеатр Антошка в детском парке им. Гагарина в городе Куйбышев. На заднем фоне видны зловещие вышки.
Давайте перенесемся в город Куйбышев в 1955-й год. Именно тогда Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Куйбышеве телевизионной вышки. Объект планировался основательным и вышка должна была войти в четверку самых высоких (по аналогичному проекту) в то время в СССР. Первоначальную разработку проекта доверили корифеям теории телевидения, радио и передачи сигналов - профессорам Катаеву (фактическому изобретателю электронного телевидения, который это сделал раньше Зворыкина) и основоположнику теории передачи сигналов Котельникову. Младшим научным сотрудником в проекте трудился тесть Котельникова - Даниил Давидович Кловский от которого на одной из лекций, в его бытность преподавателем в КЭИС, я и услышал эту историю. Даниил Давидович сам по себе человек-легенда и заслуживает отдельного рассказа, а его побег из концлагеря - отдельного остросюжетного фильма, но речь сегодня не о нем.
На стадии проектирования все выглядело роскошно. Были учтены рельеф местности и особенности распространения электромагнитных волн над водной средой (ширина Волги в районе Жигулевских гор более 3.5 км). Из соображений наиболее комфортного для телевизионного приема уровня электромагнитного поля (20-70 мВ/м) изначально местом размещения вышки выбрали село Рождествено на противоположном от города берегу Волги. Такое решение позволяло охватить телевизионным вещанием максимальную территорию области без ретрансляторов (за счет распространения сигнала над водой) и достичь одинаково устойчивого приема в любой точке города без дополнительных искажений картинки из-за отражения слишком сильного электромагнитного сигнала от высоких зданий и холмов, которое приводит к паразитным контурам на изображении (эффект двойных ушей). В соответствии с выбранной точкой размещения вышки были рассчитаны необходимые мощности передатчика и диаграмма направленности антенн. После окончания планирования и расчетов группа корифеев раскланялась и улетела обратно в Москву.
На стадии проектирования все выглядело роскошно. Были учтены рельеф местности и особенности распространения электромагнитных волн над водной средой (ширина Волги в районе Жигулевских гор более 3.5 км). Из соображений наиболее комфортного для телевизионного приема уровня электромагнитного поля (20-70 мВ/м) изначально местом размещения вышки выбрали село Рождествено на противоположном от города берегу Волги. Такое решение позволяло охватить телевизионным вещанием максимальную территорию области без ретрансляторов (за счет распространения сигнала над водой) и достичь одинаково устойчивого приема в любой точке города без дополнительных искажений картинки из-за отражения слишком сильного электромагнитного сигнала от высоких зданий и холмов, которое приводит к паразитным контурам на изображении (эффект двойных ушей). В соответствии с выбранной точкой размещения вышки были рассчитаны необходимые мощности передатчика и диаграмма направленности антенн. После окончания планирования и расчетов группа корифеев раскланялась и улетела обратно в Москву.
Современные войска связи России
На этом месте давайте немного отвлечемся и обратимся к воинским уставам, которые, как обычно , написаны кровью.
В СССР вплоть до середины 80-х годов патрулирование в районе радиопередающих антенн, станций РЛС и иных объектов с повышенным излучением регулировалось уставом гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР, в соответствии с которым во всех местах с повышенным электромагнитным либо радиационным излучением, вокруг источника устанавливались 4 зоны.
1. Красная (непосредственно возле источника излучения). В красную зону было запрещено заходить военнослужащим без специального снаряжения - металлизированной каски, жилета и штанов прошитых специальной проволокой (в армейском просторечии "Кольчуга"). Иногда в красной зоне вкусно пахло жареными воробьями, которые опрометчиво подлетали к антенне.
2. Желтая. Патруль пересекая границу желтой зоны переходил на бег и не останавливался вплоть до выхода из желтой зоны.
3. Белая. В белой зоне можно было передвигаться пешком, но нельзя было останавливаться, сидеть, лежать и выполнять любые работы с металлическим инструментом. Мое самое яркое воспоминание от белой зоны - поющие морзянкой яблоки и тыквы, в которые вонзали нож или просто кусочек проволоки.
4. Зеленая условно безопасная зона в которой можно было находиться длительное время, но нельзя было разбивать палатки и размещать столовые и казармы.
Как видно из устава, в СССР заботились о здоровье военнослужащих и не подвергали их здоровье чрезмерному риску.
В СССР вплоть до середины 80-х годов патрулирование в районе радиопередающих антенн, станций РЛС и иных объектов с повышенным излучением регулировалось уставом гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР, в соответствии с которым во всех местах с повышенным электромагнитным либо радиационным излучением, вокруг источника устанавливались 4 зоны.
1. Красная (непосредственно возле источника излучения). В красную зону было запрещено заходить военнослужащим без специального снаряжения - металлизированной каски, жилета и штанов прошитых специальной проволокой (в армейском просторечии "Кольчуга"). Иногда в красной зоне вкусно пахло жареными воробьями, которые опрометчиво подлетали к антенне.
2. Желтая. Патруль пересекая границу желтой зоны переходил на бег и не останавливался вплоть до выхода из желтой зоны.
3. Белая. В белой зоне можно было передвигаться пешком, но нельзя было останавливаться, сидеть, лежать и выполнять любые работы с металлическим инструментом. Мое самое яркое воспоминание от белой зоны - поющие морзянкой яблоки и тыквы, в которые вонзали нож или просто кусочек проволоки.
4. Зеленая условно безопасная зона в которой можно было находиться длительное время, но нельзя было разбивать палатки и размещать столовые и казармы.
Как видно из устава, в СССР заботились о здоровье военнослужащих и не подвергали их здоровье чрезмерному риску.
Куйбышевский обком до переезда в новое здание на площади Славы.
Время возвращаться обратно в Куйбышев середины 50-х. К сожалению в этот раз речь пойдет не о профессорах, а о партийных руководителях. 50-е во всей стране были противоречивым временем. А в Куйбышеве (который в годы войны был резервной столицей) противоречия буквально бурлили. Старожилы центра города до сих пор помнят и с удовольствием расскажут вам о периоде "обрезки". В то время проекты циклопических Сталинских строек сворачивали на полпути в "уютно-домашние". Самым знаковым считается отмена строительства циклопической лестницы с фонтанами от площади Куйбышева до Волги, в ходе которой должен был быть разрушен исторический Струковский сад, а статуя Куйбышева должна была освещаться прожекторами для создания впечатляющего вида для всех проходящих по Волге судов. А ведь огромный памятник был уже готов и тех пор он так и стоит на запланированном месте, но на малюсеньком пьедестальчике (раз в 10 меньше запланированного) и с Волги не виден. К сожалению и проект московских корифеев по строительству лучшего в Евразии (на тот момент) передающего теле-радиоцентра тоже попал под "обрезание".
"Я вам на ишаках стройматериалы за Волгу буду возить!?" - кричал, тряся листками с проектом, на заседании президиума Михаил Тимофеевич Ефремов, в то время первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС. "Пусть сначала центр нам мост наконец-таки согласует, тогда можно будет и об этом проекте думать". К слову сказать, с конца 30-х годов Куйбышевской партийной элитой лоббировался вопрос о строительстве моста через Волгу в черте города, но моста как не было, так и нет до сих пор.
И вот как - без особых обсуждений и внесения изменений в проект место стройки перенесли на тогдашнюю окраину - в район дач НКВД. В настоящее время город разросся и телевышка на углу Советской Армии и Московского шоссе это практически географический центр города. Причем перенос именно к дачам это скорее "к счастью". Некоторые горячие головы из партийной верхушки предлагали начинать стройку по примере уже существующих маломощных телецентров в республиках СССР в тогдашнем географическом центре города, но не получилось - все подходящие места оказались занятыми.
"Я вам на ишаках стройматериалы за Волгу буду возить!?" - кричал, тряся листками с проектом, на заседании президиума Михаил Тимофеевич Ефремов, в то время первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС. "Пусть сначала центр нам мост наконец-таки согласует, тогда можно будет и об этом проекте думать". К слову сказать, с конца 30-х годов Куйбышевской партийной элитой лоббировался вопрос о строительстве моста через Волгу в черте города, но моста как не было, так и нет до сих пор.
И вот как - без особых обсуждений и внесения изменений в проект место стройки перенесли на тогдашнюю окраину - в район дач НКВД. В настоящее время город разросся и телевышка на углу Советской Армии и Московского шоссе это практически географический центр города. Причем перенос именно к дачам это скорее "к счастью". Некоторые горячие головы из партийной верхушки предлагали начинать стройку по примере уже существующих маломощных телецентров в республиках СССР в тогдашнем географическом центре города, но не получилось - все подходящие места оказались занятыми.
Красавец-телецентр в центре плотной застройки на пересечении двух оживленных улиц
Но частично проект все-таки был выполнен. Передатчики были поставлены именно с расчетной мощностью для "из-за Волги" и антенна в первые 8 лет после постройки телецентра светила основным пучком куда-то в сторону заводов и Безымянки, но вышка таки была построена и стоит до сих пор.
Примерно в те же сметные времена электромагнитная экология была объявлена лженаукой, в изучение воздействия электромагнитного поля на человека во всем мире прекратилось так резко, что создается впечатление как будто бы было запрещено. А время не стояло на месте, город рос и что какие-то там поля могут как-то там негативно на кого-то воздействовать никто не задумывался. Как обстоит дело с телецентром после перехода на цифру и как влияет на наши организмы вся эта свистопляска с сотовыми вышками и т.д. не знаю (а по исследованиям 30-х годов проявлялось это все в 3-5 поколении), но одно я помню точно - детский парк имени Гагарина в 80-х годах прошлого века находился на границе белой и зеленой зоны по армейским меркам с напряженностью поля от 5 до 0.7 Вольт на метр (корифеи планировали напряженность в 200-400 раз меньше), на крыше нового корпуса Института связи (через дорогу от телецентра) напряженность поля была более 30 В/м (лично измерял), что уже близко к армейской границе белой и желтой зоны (40 В/м), а как минимум 20 тысяч самарцев годами живут в зоне, в которой заботливая армия не разрешает (точнее не разрешала - как сейчас не знаю) военнослужащим работать металлическими инструментами, а еще 80 тысяч в зоне где не ставили казармы и столовые.
Примерно в те же сметные времена электромагнитная экология была объявлена лженаукой, в изучение воздействия электромагнитного поля на человека во всем мире прекратилось так резко, что создается впечатление как будто бы было запрещено. А время не стояло на месте, город рос и что какие-то там поля могут как-то там негативно на кого-то воздействовать никто не задумывался. Как обстоит дело с телецентром после перехода на цифру и как влияет на наши организмы вся эта свистопляска с сотовыми вышками и т.д. не знаю (а по исследованиям 30-х годов проявлялось это все в 3-5 поколении), но одно я помню точно - детский парк имени Гагарина в 80-х годах прошлого века находился на границе белой и зеленой зоны по армейским меркам с напряженностью поля от 5 до 0.7 Вольт на метр (корифеи планировали напряженность в 200-400 раз меньше), на крыше нового корпуса Института связи (через дорогу от телецентра) напряженность поля была более 30 В/м (лично измерял), что уже близко к армейской границе белой и желтой зоны (40 В/м), а как минимум 20 тысяч самарцев годами живут в зоне, в которой заботливая армия не разрешает (точнее не разрешала - как сейчас не знаю) военнослужащим работать металлическими инструментами, а еще 80 тысяч в зоне где не ставили казармы и столовые.
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Метки: СССР история телевидение
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Чем измерял, результаты где?
Данные в студию
А вообще история была любопытная. К моменту завершения строительства нового корпуса подняли вопрос о переезде части кафедр в новое помещение, которое восприняло в штыки большинство старых преподавателей. И не только потому что им туда ездить далеко, но и из-за обоснованных опасений и нежелания проводить большую часть дня в крайне сложной электромагнитной обстановке. С целью подтвердить или опровергнуть опасения заслали пару лаборантов (нас) с руководителем и прибором составить карту напряженностей поля. Чем мы с удовольствием и занимались уже в теплые, но еще не жаркие майские деньки.
Потом вроде бы результаты рассматривали на ученом совете и по слухам даже предлагали закатать весь новый корпус в металлическую сетку, но в результате все профильные и кафедры типа антенно-фидерных устройств, приемников и передатчиков еще много лет оставались в старом корпусе на Льва Толстого, а в новый выпихнули в основном всякую шнягу типа научного коммунизма, теорию цепей с пьющим завкафедрой или микроэлектронику из-за крайней вежливой стеснительности профессора Бреуса, который просто не нашел в себе сил возразить.
Фото и ТТХ прибора в студию!
https://shorturl.at/cfMS9https://shorturl.at/cfMS9
https://shorturl.at/PS017https://shorturl.at/PS017
Обычная типовая телебашня. В каждом городе такие есть.
Если бы 20 тысяч самарцев годами жили в "белой зоне" - то было бы много рассказов про поющие морзянкой яблоки.
А для ЧМ понятия негативной модуляции не существует. А звук - да, звук в ЧМ.
http://samaraham.ru/http://samaraham.ru/
Во время многочисленных соревнований они качают в эфир по 1 КВт каждый. А мощность самарской телестанции - всего лишь 5 КВт.