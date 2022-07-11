Немного об электромагнитной экологии

Время возвращаться обратно в Куйбышев середины 50-х. К сожалению в этот раз речь пойдет не о профессорах, а о партийных руководителях. 50-е во всей стране были противоречивым временем. А в Куйбышеве (который в годы войны был резервной столицей) противоречия буквально бурлили. Старожилы центра города до сих пор помнят и с удовольствием расскажут вам о периоде "обрезки". В то время проекты циклопических Сталинских строек сворачивали на полпути в "уютно-домашние". Самым знаковым считается отмена строительства циклопической лестницы с фонтанами от площади Куйбышева до Волги, в ходе которой должен был быть разрушен исторический Струковский сад, а статуя Куйбышева должна была освещаться прожекторами для создания впечатляющего вида для всех проходящих по Волге судов. А ведь огромный памятник был уже готов и тех пор он так и стоит на запланированном месте, но на малюсеньком пьедестальчике (раз в 10 меньше запланированного) и с Волги не виден. К сожалению и проект московских корифеев по строительству лучшего в Евразии (на тот момент) передающего теле-радиоцентра тоже попал под "обрезание".

"Я вам на ишаках стройматериалы за Волгу буду возить!?" - кричал, тряся листками с проектом, на заседании президиума Михаил Тимофеевич Ефремов, в то время первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС. "Пусть сначала центр нам мост наконец-таки согласует, тогда можно будет и об этом проекте думать". К слову сказать, с конца 30-х годов Куйбышевской партийной элитой лоббировался вопрос о строительстве моста через Волгу в черте города, но моста как не было, так и нет до сих пор.

И вот как - без особых обсуждений и внесения изменений в проект место стройки перенесли на тогдашнюю окраину - в район дач НКВД. В настоящее время город разросся и телевышка на углу Советской Армии и Московского шоссе это практически географический центр города. Причем перенос именно к дачам это скорее "к счастью". Некоторые горячие головы из партийной верхушки предлагали начинать стройку по примере уже существующих маломощных телецентров в республиках СССР в тогдашнем географическом центре города, но не получилось - все подходящие места оказались занятыми.