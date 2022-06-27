История первого советского мясокомбината

В начале 1930-х годов советская делегация направилась в США — перенимать опыт зарубежных коллег. Главным гостем на американском производстве был Анастас Микоян, который позже и открыл первый мясокомбинат в СССР.

Предыстория «Микояновского комбината»

Более 200 лет назад на городской окраине Москвы, на землях Рогожской слободы обосновались скотобойни, которые обеспечили москвичей свежим мясом. Отрасль была прибыльной, а место — доходным, поэтому мясники со всей России устремились туда, чтобы открыть там свои лавки.

Московские власти ценили промышленный район неподалёку от города, однако индустрия создавала некоторые проблемы. В первую очередь, остро встал санитарный вопрос. Кроме того, разбросанные по территории постройки, принадлежавшие разным владельцам, требовали порядка. Неудивительно, что городское начальство приняло решение взять отрасль под свой контроль.