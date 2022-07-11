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Что собой представляет высокий интеллект и развитый ум – дар или проклятье?

Что собой представляет высокий интеллект и развитый ум – дар или проклятье?

Автор:
11 июля 2022 10:09
Сообщество : Истории
Метки: Гений   Жизнь   Уильям Джеймс Сидис   вундеркинд   интеллект   судьба   ум   
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Имя Джеймса Сидиса мало известно широкой публике. Между тем как именно этот человек, несмотря на отсутствие каких-то полезных для общества открытий и изобретений, считается самым умным в мире.

 Уильям Джеймс Сидис родился 1 апреля 1898 года в семье пары, переехавшей из Российской империи в США. Имя отец – Борис Сидис дал ему в честь Уильяма Джеймса – профессора психологии в Гарварде. И практически сделал своего ребенка подопытным кроликом в части апробации новых методик обучения. Но есть и информация, что он на самом деле был вундеркиндом чуть ли не с пеленок.


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Мать Сара оставила успешную карьеру медика, чтобы полностью посвятить себя сыну. Никаких игр со сверстниками и сказок на ночь в жизни мальчика не было: его с колыбели начали обучать запоминать огромные объемы абстрактных сведений. Как говорил его отец – ребенок не бывает слишком мал для обучения.

Результаты на заставили себя долго ждать: в возрасте полутора лет он умел читать и писать. А к семи годам освоил семь языков и весь школьный курс. К 11 стал самым юным студентом университета. В соответствии с разными источниками, IQ юноши варьировался от 250 до 300 баллов. То есть аналогичных показателей среди живых не было зафиксировано. Сидис изучил по разным данным до 200 языков и даже придумал свой собственный.


Зачастую судьба многих детей-гениев – обычность во взрослой жизни. В случае с Сидисом этого не произошло: свой высочайший интеллект он сохранил. Но и каких-то невероятных успехов не продемонстрировал и к построению карьеры не стремился. Видимо, сказались ограничения в детстве. Впоследствии гений даже не пришел попрощаться с отцом, когда тот умер.


Первые звоночки имели место еще во время учебы в Гарварде. После чтения лекции перед взрослыми студентами юноша получил нервный срыв и слег. Этим незамедлительно воспользовалась пресса, начавшая травить юного гения.

Продолжили это делать и по мере взросления, насмехаясь над молодым мужчиной после его заявления о ненужности любви и интимной жизни как жизненных несовершенств. Его излишне простую одежду и эксцентричность поведения высмеивали и товарищи по университету.


Жил гений в уединении и работал обычным бухгалтером. Как только до сослуживцев доходила информация о нем, Уильям незамедлительно увольнялся и менял место работы. Периодически Сидис издавал книги, в частности, посвященные одному из его давних увлечений – коллекционированию железнодорожных билетов, а также психологии, космологии, истории.

Ушел из жизни самый умный человек на планете довольно рано, на 47 году жизни от кровоизлияния в мозг, как и его отец. Был ли Сидис изначально столь одарен, или же свое дело сыграли особые методики Бориса, который был одним из крупнейших психиатров и психологов своего времени, мы точно не узнаем. Но в любом случае судьбы детей-гениев, сталкивающихся во взрослой жизни с множеством проблем, в большинстве своем нельзя назвать счастливыми.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гений   Жизнь   Уильям Джеймс Сидис   вундеркинд   интеллект   судьба   ум   
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Vovan Petroff 54 минуты назад
Отцы они такие...
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Corvus Corax 11 минут назад
"Сидис изучил по разным данным до 200 языков"
Огласите весь список, пжалста...
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