Что собой представляет высокий интеллект и развитый ум – дар или проклятье?

Мать Сара оставила успешную карьеру медика, чтобы полностью посвятить себя сыну. Никаких игр со сверстниками и сказок на ночь в жизни мальчика не было: его с колыбели начали обучать запоминать огромные объемы абстрактных сведений. Как говорил его отец – ребенок не бывает слишком мал для обучения.

Результаты на заставили себя долго ждать: в возрасте полутора лет он умел читать и писать. А к семи годам освоил семь языков и весь школьный курс. К 11 стал самым юным студентом университета. В соответствии с разными источниками, IQ юноши варьировался от 250 до 300 баллов. То есть аналогичных показателей среди живых не было зафиксировано. Сидис изучил по разным данным до 200 языков и даже придумал свой собственный.