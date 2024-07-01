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"Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет

"Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет

Автор:
01 июля 2024 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гениальный   Гений   в мире   история   люди   ум   фото   эйнштейн   
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Рассказывая о феноменальных успехах в учебе и своем академическом пути, Суборно Исаак Бари признался, что он был долгим, но плодотворным.

12-летний Суборно Исаак Бари, которого часто называют "вторым Эйнштейном", успешно окончил среднюю школу в городе Малверн (штат Нью-Йорк, США) и планирует в этом году поступать в высшее учебное заведение.

Ученик с уникальными интеллектуальными способностями пропустил 5-й, 6-й, 7-й, 9-й и 11-й классы, окончив лишь 4-й, 8-й, 10-й и 12-й, а также экстерном сдал итоговые экзамены, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании.

Рассказывая о феноменальных успехах в учебе и своем академическом пути, Бари признался, что он был долгим, но плодотворным.

"Замечательный опыт. Все относились ко мне как к любому другому старшекласснику. Хотелось бы, конечно, чтобы так было и в обществе. В школе познакомился со многими классными людьми и многому научился, в частности освоил математику и естественные науки. Но пора двигаться дальше и как можно быстрее получать высшее образование", — делится планами юный гений.

Бари планирует уже в этом году поступить в Нью-Йоркский университет, чтобы окончить бакалавриат по математике и физике, а затем надеется получить докторскую степень и стать профессором.

Забегая наперед относительно выбранного им карьерного пути, вундеркинд не сомневается, что сделал правильный выбор. Он убежден, что каждый должен следовать за своей мечтой.

"Делайте то, что вам нравится, руководствуясь страстью, которая должна гореть в ваших глазах, когда вы вспоминаете о деле своей жизни", — сказал Суборно.

Источник:

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Метки: Гениальный   Гений   в мире   история   люди   ум   фото   эйнштейн   
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12  комментариев
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Очередной мальчик без детства.
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37k
Teodor 24 минуты назад
Поговорим об этом "Эйнштейне" когда он свою теорию относительности откроет, т.е. сгенерирует нечто новое, глобальное и т.п., а пока он демонстрирует лишь феноменальную память и сверхбыстрое усвоение информации. Большинство прославившихся вундеркиндов, что "глотали" учебники в детстве, в зрелости стали весьма посредственными специалистами...
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64k
Hitokiri Полчаса назад
Ребенок должен учиться жить среди сверстников
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10k
Роман 47 минут назад
Но Эйнштейн вроде в период учебы особо не блистал. Студент как студент был. Какое то странное сравнение.
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16k
Владимир 2 часа назад
Десятилетняя москвичка Алиса Теплякова, поступившая в МГУ имени Ломоносова в 2021 году, осенью 2022 года также сдала экзамены в Финансовый университет при Правительстве РФ.
Так что, этим уже никого не удивишь.
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1k
klklkl 2 часа назад
Ну и как все прочие вундеркинды ничем он не будет знаменит. Все великие ученые были самими обычными детьми.
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43k
Сергей 2 часа назад
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Суборно Исаак Бари" - какое интересное имя...
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3051 пост (2969 в горячем)

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