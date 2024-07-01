"Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет

12-летний Суборно Исаак Бари, которого часто называют "вторым Эйнштейном", успешно окончил среднюю школу в городе Малверн (штат Нью-Йорк, США) и планирует в этом году поступать в высшее учебное заведение.

Ученик с уникальными интеллектуальными способностями пропустил 5-й, 6-й, 7-й, 9-й и 11-й классы, окончив лишь 4-й, 8-й, 10-й и 12-й, а также экстерном сдал итоговые экзамены, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании.

Рассказывая о феноменальных успехах в учебе и своем академическом пути, Бари признался, что он был долгим, но плодотворным.