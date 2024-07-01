"Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет

Рассказывая о феноменальных успехах в учебе и своем академическом пути, Суборно Исаак Бари признался, что он был долгим, но плодотворным.
12-летний Суборно Исаак Бари, которого часто называют "вторым Эйнштейном", успешно окончил среднюю школу в городе Малверн (штат Нью-Йорк, США) и планирует в этом году поступать в высшее учебное заведение.
Ученик с уникальными интеллектуальными способностями пропустил 5-й, 6-й, 7-й, 9-й и 11-й классы, окончив лишь 4-й, 8-й, 10-й и 12-й, а также экстерном сдал итоговые экзамены, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании.
Рассказывая о феноменальных успехах в учебе и своем академическом пути, Бари признался, что он был долгим, но плодотворным.
"Замечательный опыт. Все относились ко мне как к любому другому старшекласснику. Хотелось бы, конечно, чтобы так было и в обществе. В школе познакомился со многими классными людьми и многому научился, в частности освоил математику и естественные науки. Но пора двигаться дальше и как можно быстрее получать высшее образование", — делится планами юный гений.
Бари планирует уже в этом году поступить в Нью-Йоркский университет, чтобы окончить бакалавриат по математике и физике, а затем надеется получить докторскую степень и стать профессором.
Забегая наперед относительно выбранного им карьерного пути, вундеркинд не сомневается, что сделал правильный выбор. Он убежден, что каждый должен следовать за своей мечтой.
"Делайте то, что вам нравится, руководствуясь страстью, которая должна гореть в ваших глазах, когда вы вспоминаете о деле своей жизни", — сказал Суборно.
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Так что, этим уже никого не удивишь.
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