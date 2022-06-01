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Чёрный юмор о людях в белых халатах

Чёрный юмор о людях в белых халатах

Автор:
01 июня 2022 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   здравоохранение   интересное   медицина   подборка   прикол   
5073
16
Если вы хотя бы раз в жизни сталкивались с системой здравоохранения, то вас уже нельзя ничем удивить. Забавные ситуации, которые могли произойти только с врачами и пациентами.
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Источник:

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Метки: Юмор   здравоохранение   интересное   медицина   подборка   прикол   
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16  комментариев
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15k
Александр Н. Час назад
- Доктор, у меня что-то в боку колет.
- Тэк-с... Сейчас в Интернете посмотрим.
- В Интернете я и сам могу посмотреть.
- А вот самолечением заниматься не надо...
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Мойша 14 минут назад
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Мойша 17 минут назад
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35k
Мойша 21 минуту назад
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23k
ПаганецЪ 40 минут назад
Если мерить сегодняшними ценами (в рублях) и курсом, то в комплект на двадцатку должно входить минимум 7500 патронов.
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10k
wilddewill 50 минут назад
Да ладно. Знаю одного хирурга, потому и хожу именно к нему, если сказал резать значит резать. И режет с юмором, и медсестра у него такая же))) Правда, я и сам к этому нормально отношусь.
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39k
Лесли 🥰 51 минуту назад
Мужу стало плохо. Приступ. Камень в почке зашевелился. А уже ночь. Приехали в приёмный покой. Вызвали дежурного хирурга. Он осмотрел, укол поставил, анализы проверил и говорит, -Если завтра будет снова плохо и прям тяжко, приходи, положу тебя в больницу, т.к камень надо убирать. Но, можешь завтра записаться к урологу, если болеть сильно не будет. Я говорю, а ничего что у нас в больнице нет уролога! Хирург, ну да нет и давно!))) Приходи тогда сразу и оформляйся к нам!
Спасибо врачам, что вылечили. Камень сам вышел, без операции. А вообще хорошо ещё, что у нас в городе есть и платная клиника.
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2k
Александр Час назад
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
Чёрный юмор о людях в белых халатах
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18k
homerchik Час назад
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56k
doker 2 часа назад
К стоматологу на приём пришёл изрядно выпивший мужик, со страшной зубной болью.
- Доктор, спасите, умираю от боли!
- А у меня рабочий день уже закончился!!!
- Ну, дайте хоть совет!
- Традиционный метод - взять нитку, привязать конец и сильно дернуть.
На следующий день звонок из реанимации.
- Это Вы вчера посоветовали больному привязать конец и сильно дернуть?
- Да.
- Может, Вы теперь посоветуете, как этот "конец" на место пришить?

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1k
Росомаха 2 часа назад
13 в самую точку центра мишени!
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