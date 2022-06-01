Чёрный юмор о людях в белых халатах

Если вы хотя бы раз в жизни сталкивались с системой здравоохранения, то вас уже нельзя ничем удивить. Забавные ситуации, которые могли произойти только с врачами и пациентами.

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2. Когда нужно УЗИ 0

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4. Врачебный почерк стал отдельным видом сохранения информации 0

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