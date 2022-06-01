Чёрный юмор о людях в белых халатах

5073
16
Если вы хотя бы раз в жизни сталкивались с системой здравоохранения, то вас уже нельзя ничем удивить. Забавные ситуации, которые могли произойти только с врачами и пациентами.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Позорно и смешно: всё о вредных привычках
- Самый лицемерный пост о лицемерии
- Когда нет ничего лишнего
- Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка
- Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря!
Новости партнёров
- Тэк-с... Сейчас в Интернете посмотрим.
- В Интернете я и сам могу посмотреть.
- А вот самолечением заниматься не надо...
Спасибо врачам, что вылечили. Камень сам вышел, без операции. А вообще хорошо ещё, что у нас в городе есть и платная клиника.
- Доктор, спасите, умираю от боли!
- А у меня рабочий день уже закончился!!!
- Ну, дайте хоть совет!
- Традиционный метод - взять нитку, привязать конец и сильно дернуть.
На следующий день звонок из реанимации.
- Это Вы вчера посоветовали больному привязать конец и сильно дернуть?
- Да.
- Может, Вы теперь посоветуете, как этот "конец" на место пришить?