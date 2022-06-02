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Предпенсионный пост о страданиях тридцатилетних

Предпенсионный пост о страданиях тридцатилетних

Автор:
02 июня 2022 21:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   возраст   интересное   подборка   предпенсионное   прикол   
1471
17
Касается, конечно, не только тридцатилетних сей пост... Многие вещи очень актуальны и для 29-летних.
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Источник:

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Метки: Юмор   возраст   интересное   подборка   предпенсионное   прикол   
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9  комментариев
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2k
Copycat Полчаса назад
Я читаю эти посты и чувствую что я какой то мутант - я в 30 лет себя на 18 чувствую, ну максимум на 20 - курю, пью занимаюсь бегом, развиваюсь, читаю книги

просто как будто реально Х-мэн - зовите меня "сын маминой подруги"
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19k
ВолодИн 7 минут назад
Мне 57. В основном согласен.Особенно когда утром просыпаешься и думаешь что с похмелья.
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38k
Александр 9 минут назад
А меня в возрасте только одно добивает. Смотришь на улице на молоденькую офигенную девушку и видишь в ней мля ребенка, а не сексуальный объект...
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7k
Billi_Bons 12 минут назад
Что за бред я только что прочитал-посмотрел?
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62k
КУЗНЕЦ Полчаса назад
Вы не охренели?...30 лет предпенсионный возраст?...
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3k
dampfer 39 минут назад
10


16
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27k
Владимир 46 минут назад
Сцук.. Жизненно.
Местами.
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Chupa_Ka_Bra

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