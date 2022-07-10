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17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес

17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес

Автор:
10 июля 2022 09:08
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в миру   заброшка   интересно   красота   природа   спа-курорт   фото   
564
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Геркулес тут останавливался на отдых, да и аристократы Древнего Рима любили местные термы.

Римляне знали толк в отдыхе, по всей Европе до сих пор можно найти руины древних римских бань, которые были магнитом для аристократии. На месте одной такой бани появился спа-курорт, который сейчас находится в упадническом состоянии. Его и посетил Роман Роброек (Roman Robroek), который увлекается сталкингом: он изучает заброшенные места, фотографирует их и пишет о своих путешествиях.

Теперь он отправился в один из древнейших курортов, в котором, по преданиям, останавливался сам Геркулес, чтобы отдохнуть и помыться. Находится он в румынском городке Бэйле-Еркулане, и это один из древнейших спа-курортов Европы. Тут 16 горячих источников с серой, которые лечат различные хвори вот уже много столетий. И конечно, целебный горный воздух: бани лежат в горах, которые защищают курорт от ветров.


Бэйле-Еркулане, или Геркуланские бани, как спа-курорт известен с 153 года

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Есть легенда, что в местных источниках купался сам Геркулес во время своих походов

Вероятно, это всего лишь миф, но одно известно точно: тут любили отдыхать римские легионеры

Они и прозвали эти места водами Геркулеса

Вскоре тут появились термы Aquae Herculai, которые приглянулись римской аристократии

Они были известны по всей Римской империи

И конечно, отстроили их со всей роскошью, которой так известны римляне

С упадком Рима бани забросили вплоть до XVIII века, когда тут появился курорт

На территории отстроили несколько новых зданий, а во время строительства нашли статуи Геркулеса

Бэйле-Еркулане полюбился австрийскому императору Францу-Иосифу: он был тут частым гостем

У них был в городке даже свой дом

В коммунистической Румынии на курорте отстроили многоэтажные отели

На курорт давали путевки служащим, со временем старые дома приходили в упадок

А к концу ХХ века весь курорт ждала такая участь

Сегодня исторические здания так и не отреставрированы

Однако самая малая часть курорта все так же функционирует

Возможно, когда-нибудь Бэйле-Еркулане снова превратится в известный спа-центр


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в миру   заброшка   интересно   красота   природа   спа-курорт   фото   
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2  комментария
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Красивое место.
И здание неплохое
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18k
Corvus Corax Полчаса назад
"Есть легенда, что в местных источниках купался сам Геркулес во время своих походов"
Тогда уж Геракл...
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