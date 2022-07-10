17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес

Римляне знали толк в отдыхе, по всей Европе до сих пор можно найти руины древних римских бань, которые были магнитом для аристократии. На месте одной такой бани появился спа-курорт, который сейчас находится в упадническом состоянии. Его и посетил Роман Роброек (Roman Robroek), который увлекается сталкингом: он изучает заброшенные места, фотографирует их и пишет о своих путешествиях.

Теперь он отправился в один из древнейших курортов, в котором, по преданиям, останавливался сам Геркулес, чтобы отдохнуть и помыться. Находится он в румынском городке Бэйле-Еркулане, и это один из древнейших спа-курортов Европы. Тут 16 горячих источников с серой, которые лечат различные хвори вот уже много столетий. И конечно, целебный горный воздух: бани лежат в горах, которые защищают курорт от ветров.

Бэйле-Еркулане, или Геркуланские бани, как спа-курорт известен с 153 года