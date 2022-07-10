17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес

Геркулес тут останавливался на отдых, да и аристократы Древнего Рима любили местные термы.
Римляне знали толк в отдыхе, по всей Европе до сих пор можно найти руины древних римских бань, которые были магнитом для аристократии. На месте одной такой бани появился спа-курорт, который сейчас находится в упадническом состоянии. Его и посетил Роман Роброек (Roman Robroek), который увлекается сталкингом: он изучает заброшенные места, фотографирует их и пишет о своих путешествиях.
Теперь он отправился в один из древнейших курортов, в котором, по преданиям, останавливался сам Геркулес, чтобы отдохнуть и помыться. Находится он в румынском городке Бэйле-Еркулане, и это один из древнейших спа-курортов Европы. Тут 16 горячих источников с серой, которые лечат различные хвори вот уже много столетий. И конечно, целебный горный воздух: бани лежат в горах, которые защищают курорт от ветров.
Бэйле-Еркулане, или Геркуланские бани, как спа-курорт известен с 153 года
Есть легенда, что в местных источниках купался сам Геркулес во время своих походов
Вероятно, это всего лишь миф, но одно известно точно: тут любили отдыхать римские легионеры
Они и прозвали эти места водами Геркулеса
Вскоре тут появились термы Aquae Herculai, которые приглянулись римской аристократии
Они были известны по всей Римской империи
И конечно, отстроили их со всей роскошью, которой так известны римляне
С упадком Рима бани забросили вплоть до XVIII века, когда тут появился курорт
На территории отстроили несколько новых зданий, а во время строительства нашли статуи Геркулеса
Бэйле-Еркулане полюбился австрийскому императору Францу-Иосифу: он был тут частым гостем
У них был в городке даже свой дом
В коммунистической Румынии на курорте отстроили многоэтажные отели
На курорт давали путевки служащим, со временем старые дома приходили в упадок
А к концу ХХ века весь курорт ждала такая участь
Сегодня исторические здания так и не отреставрированы
Однако самая малая часть курорта все так же функционирует
Возможно, когда-нибудь Бэйле-Еркулане снова превратится в известный спа-центр
Источник:
АНТИФИШКИ
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