17 вещей, которые слишком велики для нашего мира

На нашей планете есть вещи, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но мы не сразу понимаем их размер, пока мы не сравним с чем-то другим. В этом посте вы увидите занятные противопоставления, которые передадут масштаб объекта.

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Муляж сердца синего кита и его артерии 0 Источник:

Птица Киви совсем не маленькая 0 Источник:

Уругвайский аметистовый жеод 0 Источник:

Крытая вертикальная ферма 0 Источник:

Машина для добычи угля 0 Источник:

Внушительный размер подводной лодки 0 Источник:

Водопад Гулльфосс, Исландия 0 Источник:

Огромный арбузы 0 Источник:

Дом из гигантских бревен 0 Источник:

Рыба - волк 0 Источник:

Это собака породы турецкий кангал 0 Источник:

Древний иорданский город Петра

Корабль по сравнению с человеком 0 Источник:

Джекфрут имеет титул самого большого древесного фрукта в мире 0 Источник:

Слоновый жук 0 Источник:

Ламантины могут достигать действительно огромных размеров 0 Источник: