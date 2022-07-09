17 вещей, которые слишком велики для нашего мира

1698
17
1
На нашей планете есть вещи, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но мы не сразу понимаем их размер, пока мы не сравним с чем-то другим. В этом посте вы увидите занятные противопоставления, которые передадут масштаб объекта.
Древний иорданский город Петра
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении
- 20 сравнений, которые доказывают, что всё в мире относительно
- 20+ гигантских объектов и явлений, которые напугают мегалофобов
- Необычные и крутые вещи, которые можно сделать своими руками
- 15 занятных вещей, которые днём с огнём не сыщешь
Новости партнёров