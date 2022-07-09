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17 вещей, которые слишком велики для нашего мира

17 вещей, которые слишком велики для нашего мира

Автор:
09 июля 2022 21:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   велики   вещи   масштаб   мир   размер   слишком   сравнения   
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На нашей планете есть вещи, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но мы не сразу понимаем их размер, пока мы не сравним с чем-то другим. В этом посте вы увидите занятные противопоставления, которые передадут масштаб объекта.

Источник:

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Метки: Занятные   велики   вещи   масштаб   мир   размер   слишком   сравнения   
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2  комментария
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24k
Slawa49 42 минуты назад
рыба-волк))) ни разу не слышал чтоб ее так у нас называли, зубатка или морская собак да, а волк не слышал)))) вкусная зараза хоть и страшная, главное ей в пасть пальцы не сувать)))) самый просто вариант по отливу ее среди камней найти, и крабов)))
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32k
a.fey Полчаса назад
18-я вещь, которая слишком велика для нашего мира - это человеческая глупость!
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