30 любопытных противопоставлений, которые позволят по другому взглянуть на мир

Всё в нашем мире относительно. Иногда понять суть вещей можно только сравнив их со слегка измененными параметрами, такими как местоположение, возраст или время. Эти противопоставления, от локаций до технологических достижений, позволяют по-новому взглянуть на вещи, которые вы, возможно, считали само собой разумеющимися. Взгляните!

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Разница всего в две недели 0 Источник:

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Когда моим детям было четыре года, они нарисовали подсолнух 0 Источник:

Мама и Папа 0 Источник:

Девяностые и наше время 0 Источник:

Горящая свеча на Земле и свеча на Международной космической станции 0 Источник:

Потолок в зоне для курения в аэропорту и в секции для некурящих 0 Источник:

Современный помидор и помидор, выращенный из семян 150-летней давности 0 Источник:

Прилив в Шотландии с одного и того же пирса, с разницей в 12 часов 0 Источник:

Баскетболистки - болельщицы 0 Источник:

Нога слона и человека 0 Источник:

Уличные фонари со светодиодами против традиционных уличных фонарей 0 Источник:

Фотография без вспышки и фото со вспышкой 0 Источник:

Я сравнила половину своего лица и половину лица моей дочери, это потрясающе 0 Источник:

Титаник и современный корабль 0 Источник:

Самая большая и самая маленькая шины Мишлен 0 Источник:

Разница в погоде: 3 сентября и 8 декабря 0 Источник:

Размер России и Бангладеш в сравнении с населением 0 Источник:

Сравнение данных 1995 138,24 МБ против 2018 128 ГБ 0 Источник:

Лапа тираннозавра и эму 0 Источник:

Автобус для сравнения 0 Источник:

90 процентов и 40 процентов волка 0 Источник:

Начало ночи - утро 0 Источник:

Огромная разница! 0 Источник:

Две совершенно разные ночи: виски и курица против кексов и тюльпанов 0 Источник:

Рука человека и лапа белого медведя 0 Источник:

По дороге на озеро и обратно 0 Источник:

Моя подруга в общежитии университета на первом и последнем курсе 0 Источник:

Три книги "Игры престолов" 0 Источник:

И эти же книги шрифтом Брайля 0 Источник: