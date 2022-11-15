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30 любопытных противопоставлений, которые позволят по другому взглянуть на мир

30 любопытных противопоставлений, которые позволят по другому взглянуть на мир

Автор:
15 ноября 2022 22:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Любопытные   Относительно   Противопоставления   Суть   взглянуть   мир   
1629
31
Всё в нашем мире относительно. Иногда понять суть вещей можно только сравнив их со слегка измененными параметрами, такими как местоположение, возраст или время. Эти противопоставления, от локаций до технологических достижений, позволяют по-новому взглянуть на вещи, которые вы, возможно, считали само собой разумеющимися. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Вещи   Любопытные   Относительно   Противопоставления   Суть   взглянуть   мир   
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4  комментария
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< Уличные фонари со светодиодами против традиционных уличных фонарей >>>

Фонари были масляные, керосиновые, газовые, дуговые, с лампами накаливания и газоразрядными лампами - какие из них "традиционные"? На картинке, к примеру, фонари с натриевыми газоразрядными лампами, а те в свою очередь, могут бать низкого или высокого давления.



<<< Две совершенно разные ночи: виски и курица против кексов и тюльпанов >>>

Выбор очевиден - виски и курица. Цветами не напьешься, кексами не наешься.

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243
iskra 10 минут назад
Насчет помидоров - сейчас есть сорта с самым разным размером,цветом и вкусом. От микроскопических "Черри" до "Оранжевого гиганта".
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1k
Псина Сутулая 13 минут назад
Разница между 31 и 21 годами.
В чём там разница? Вообще не пойму на что надо смотреть.
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8k
au3 22 минуты назад
"Прилив в Шотландии с одного и того же пирса, с разницей в 12 часов"

А может прилив и отлив?
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