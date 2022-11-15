DarSie
30 любопытных противопоставлений, которые позволят по другому взглянуть на мир
Автор:
15 ноября 2022 22:29
Всё в нашем мире относительно. Иногда понять суть вещей можно только сравнив их со слегка измененными параметрами, такими как местоположение, возраст или время. Эти противопоставления, от локаций до технологических достижений, позволяют по-новому взглянуть на вещи, которые вы, возможно, считали само собой разумеющимися. Взгляните!
Разница всего в две недели
Когда моим детям было четыре года, они нарисовали подсолнух
Горящая свеча на Земле и свеча на Международной космической станции
Потолок в зоне для курения в аэропорту и в секции для некурящих
Современный помидор и помидор, выращенный из семян 150-летней давности
Прилив в Шотландии с одного и того же пирса, с разницей в 12 часов
Баскетболистки - болельщицы
Уличные фонари со светодиодами против традиционных уличных фонарей
Фотография без вспышки и фото со вспышкой
Я сравнила половину своего лица и половину лица моей дочери, это потрясающе
Титаник и современный корабль
Самая большая и самая маленькая шины Мишлен
Разница в погоде: 3 сентября и 8 декабря
Размер России и Бангладеш в сравнении с населением
Сравнение данных 1995 138,24 МБ против 2018 128 ГБ
90 процентов и 40 процентов волка
Две совершенно разные ночи: виски и курица против кексов и тюльпанов
Рука человека и лапа белого медведя
По дороге на озеро и обратно
Моя подруга в общежитии университета на первом и последнем курсе
Три книги "Игры престолов"
И эти же книги шрифтом Брайля
Разница между 31 и 21 годами
Источник:
АНТИФИШКИ Всё о политике в мире
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Фонари были масляные, керосиновые, газовые, дуговые, с лампами накаливания и газоразрядными лампами - какие из них "традиционные"? На картинке, к примеру, фонари с натриевыми газоразрядными лампами, а те в свою очередь, могут бать низкого или высокого давления.
<<< Две совершенно разные ночи: виски и курица против кексов и тюльпанов >>>
Выбор очевиден - виски и курица. Цветами не напьешься, кексами не наешься.
В чём там разница? Вообще не пойму на что надо смотреть.
А может прилив и отлив?