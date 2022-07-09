Илон Маск передумал покупать Twitter, в компании же заявили, что заставят его об этом пожалеть





«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал Тэйлор в своём микроблоге.



Юристы Маска, в свою очередь, заявили, что подадут встречный иск по поводу огромного количества ботов в соцсети. Ну а пока юристы выясняют кто круче, в интернете уже отреагировали на происшествие порцией юмора и сарказма.