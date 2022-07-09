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Илон Маск передумал покупать Twitter, в компании же заявили, что заставят его об этом пожалеть

Илон Маск передумал покупать Twitter, в компании же заявили, что заставят его об этом пожалеть

Автор:
09 июля 2022 13:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: mask   twitter   Илон Маск   не покупает   покупка   соцсети   
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Эпопея с продажей соцсети идёт уже несколько месяцев, стоимость сделки оценивалась в $44 млрд. Но произошло то, чего так боялись в самой компании. Покупатель оказался слишком привередлив и, замучив всех проверками и претенизями, таки отказался от покупки.

Миллиардер и футурист наотрез отказался покупать Twitter из-за того, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах.  

 На фоне новостей об отказе Илона Маска от сделки акции Twitter на постмаркете упали на 12%.


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Совет директоров после такого несколько опешил и осознав, что богатенький Буратино Маск просто красиво помахал им ручкой, перешли в наступление. 

Как заявил председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор, на фоне его отказа миллиардера от сделки по приобретению соцсети, компания намерена взыскать с Маска компенсационную и репутационную неустойку. Компания намерена подать на него в суд, чтобы добиться выполнения соглашения.




«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал Тэйлор в своём микроблоге.

Юристы Маска, в свою очередь, заявили, что подадут встречный иск по поводу огромного количества ботов в соцсети. Ну а пока юристы выясняют кто круче, в интернете уже отреагировали на происшествие порцией юмора и сарказма.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: mask   twitter   Илон Маск   не покупает   покупка   соцсети   
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15  комментариев
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501
Alex 2 часа назад
Пытались втюхать загибающуюся компанию, но не вышло. Кому нужен этот кусок дерьма?
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28k
Григорий 4 минуты назад
Самый богатый и веселый тролль.
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21k
BiZ 9 минут назад
- передаю кресло путину
- что это вы делаете?
- я твитнул напоследок
- дмитрий анатольевич. вы могли дотерпеть и потом твитнуть?
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351
Карл 10 минут назад
Илюха далеко не дурак!
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18k
Алексей 52 минуты назад
Наш Чел! Рогозину по жопе сраным венинником....и Маска на его место! Он, через год в симбиозе с нашими, будет на Луне! Слетал же в легкую туда-обратно на бутылке от колы....
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4k
Горожанин 3 часа назад
А я всё думал, что либерал-фашисты перестали превозносить Илона нашего Маска? Вон чего - на святое Маск покусился, на либеральные фейки. А потом ещё и русские корни у Маска нашлись. Ну, всё понятно - кончился перпективный либеральный проект. А жаль))
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7k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Хитрожопая Илонка цену сбивает.
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2k
GROMOZEKA 4 часа назад
Где-то тут читал, что суперзавод Маска в Германии не запустился.
Возможно связанные вещи
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