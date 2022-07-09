Илон Маск передумал покупать Twitter, в компании же заявили, что заставят его об этом пожалеть

Эпопея с продажей соцсети идёт уже несколько месяцев, стоимость сделки оценивалась в $44 млрд. Но произошло то, чего так боялись в самой компании. Покупатель оказался слишком привередлив и, замучив всех проверками и претенизями, таки отказался от покупки.
Миллиардер и футурист наотрез отказался покупать Twitter из-за того, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах.
На фоне новостей об отказе Илона Маска от сделки акции Twitter на постмаркете упали на 12%.
Совет директоров после такого несколько опешил и осознав, что
богатенький Буратино Маск просто красиво помахал им ручкой, перешли в наступление.
Как заявил председатель совета директоров Twitter Брэт Тэйлор, на фоне его отказа миллиардера от сделки по приобретению соцсети, компания намерена взыскать с Маска компенсационную и репутационную неустойку. Компания намерена подать на него в суд, чтобы добиться выполнения соглашения.
«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал Тэйлор в своём микроблоге.
Юристы Маска, в свою очередь, заявили, что подадут встречный иск по поводу огромного количества ботов в соцсети. Ну а пока юристы выясняют кто круче, в интернете уже отреагировали на происшествие порцией юмора и сарказма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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