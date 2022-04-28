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Маск пригрозил купить COCA-COLA и вернуть прежнюю рецептуру напитка

Маск пригрозил купить COCA-COLA и вернуть прежнюю рецептуру напитка

Автор:
28 апреля 2022 12:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Coca-Cola   Elon Musk   Ynews   mask   кока-кола   напиток   покупка   
627
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Напомним, что до 1929 года в состав тонизирующего напитка входил кокаин.

Илон Маск, недавно прикупивший себе Твиттер, похоже, на этом останавливаться не собирается. Основатель компаний SpaceX и Tesla планирует новую сделку, о которой намекнул в соцсетях.


"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин", - отметил бизнесмен. При этом многим осталось непонятным, серьезно ли данное заявление или написано в шутку. Впрочем, Маск тот еще провокатор, хотя всегда добивается желаемого. Или почти всегда.


Пока акции Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска.

Источник:

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Метки: Coca-Cola   Elon Musk   Ynews   mask   кока-кола   напиток   покупка   
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17  комментариев
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1k
Gleb_Skameikin Час назад
кокаин не входил, а экстрат из листьев коки, а это не одно и тоже
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2k
perekrestok 15 минут назад
Нормально придумал! На весь мир объявил что скоро кокаин будут продавать в банках кока-колы с портретом Маска. А нормальная кока-кола в банках без портрета. Скоро купит аптечную сеть и будет продавать героин как сироп от кашля.
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84k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Во заразы!
Оказывается почти сто лет поддельной кока-колой торгуют.
Давай Макс, дави их пля!
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1k
Трям 47 минут назад
Не было там кокаина!
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45k
Олег 52 минуты назад
там помимо кокаина еще и спирт был...
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6k
klop 56 минут назад
Маскодрочеры обосуться теперь от радости в прямом и переносном смысле.
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5k
Григорий Бабкин Час назад
Очередной ПИ*ЗДЁЖ. Не кокаин, а экстракт из листьев коки. Это таки две большие разницы. Это то же самое, что мешок из конопли обозвать анашой. С таким же успехом можно сказать, что в булочку с маком героин добавляют. Чем вас рожают?

Вопрос риторический...
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3k
Babangdida Час назад
Я - ЗА! В стамбуле, к-стати, продается пиво с опиумом. А ещё надо отменить курсы антирасизма дла белых служащих...
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34k
Mamin Sibiriak Час назад
Гулять так гулять - можно не только вернуть в Caca-Cola кокаин, но и чего-нибудь новенького добавить, типа оксибутирата натрия или белого китайца.
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
...И будет поставлять на украину. Лично зеленскому.
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224
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Остапа несло.
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Туда и жучиная блевотина входила (не знаю, как сейчас)
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