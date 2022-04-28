Маск пригрозил купить COCA-COLA и вернуть прежнюю рецептуру напитка

Напомним, что до 1929 года в состав тонизирующего напитка входил кокаин.
Илон Маск, недавно прикупивший себе Твиттер, похоже, на этом останавливаться не собирается. Основатель компаний SpaceX и Tesla планирует новую сделку, о которой намекнул в соцсетях.
"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин", - отметил бизнесмен. При этом многим осталось непонятным, серьезно ли данное заявление или написано в шутку. Впрочем, Маск тот еще провокатор, хотя всегда добивается желаемого. Или почти всегда.
Пока акции Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Оказывается почти сто лет поддельной кока-колой торгуют.
Давай Макс, дави их пля!
Вопрос риторический...
1. поить жуков дешевым алкоголем до появления рвотного рефлекса,
2. отобрать жуков со слабым вестибулярным аппаратом и катать их на карусели пока не проблюются.
А как на самом деле обстояли дела? Ну хотя бы в общих чертах...
Кокаин, кстати, в Колу не добавляли, он там "натурального брожения" - один из ингридиентов - экстракт из листьев коки, а там кокаин содержится в малых долях. Ранше его не убирали, сейчас официално заявляют, что "что чистят на 100%", что само по себе неправда. 100% очистка возможна, но стоимость - хрустальные бутылки и золотые крышки с брюликами не сильно увеличат цену конечного продукта