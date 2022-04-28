Маск пригрозил купить COCA-COLA и вернуть прежнюю рецептуру напитка

"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин", - отметил бизнесмен. При этом многим осталось непонятным, серьезно ли данное заявление или написано в шутку. Впрочем, Маск тот еще провокатор, хотя всегда добивается желаемого. Или почти всегда.





Пока акции Coca-Cola на предторгах никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска.