В Ярославле на выборы в муниципалитет выдвигается секс-работница с 19-летним стажем

С учётом богатого трудового и жизненного опыта, дама обещает изо всех сил работать на благо Ярославля: возродить традицию народных собраний и делать всё для благополучия его жителей. Сейчас она как раз ищет сторонников, которые войдут в её штаб, пока желающих немного.

Как и всем самовыдвиженцам, «Леди Стихрионе» нужно будет собирать подписи жителей в свою поддержку. Было бы интересно узнать, как она будет завоёвывать их доверие.