В Ярославле на выборы в муниципалитет выдвигается секс-работница с 19-летним стажем

Опытная дама нисколько не скрывает своей профессии и обещает горячо заботиться о городе и его жителях.
Когда-то в Италии депутатом парламента стала звезда фильмов для взрослых Анна Илона Шталлер. Поклонники её творчества знали страстную актрису под псевдонимом «Чиччолина».
Ну и ещё одно её фото:
Теперь перспектива увидеть секс-работницу в местном муниципалитете есть и у жителей Ярославля. Ирина Мищенко или как она сама себя называет - «Леди Стихриона», зарегистрировалась на выборы самовыдвиженцем. В информации о себе она честно указала, что является секс-работницей с 2003 года.
С учётом богатого трудового и жизненного опыта, дама обещает изо всех сил работать на благо Ярославля: возродить традицию народных собраний и делать всё для благополучия его жителей. Сейчас она как раз ищет сторонников, которые войдут в её штаб, пока желающих немного.
Как и всем самовыдвиженцам, «Леди Стихрионе» нужно будет собирать подписи жителей в свою поддержку. Было бы интересно узнать, как она будет завоёвывать их доверие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Леди Стихриона - не ипитесь без гaндонa!
Секс-работница это по-русски проститутка?
Толерантненько то как...
Я не удивлюсь если он неё больше толку будет, она то ближе к народу.
И слава богу
То, что проститутка со стажем работы почти 20 лет выдвигается в муниципальные органы, заявляет на всю страну, что работала гору лет в запрещенной в стране индустрии, никого не смущает?! И приводов/судимостей за эти годы у нее не было?! Какая-то неправильная повесточка!
Драгдиллеры когда у нас выдвигаться начнут интересно с предвыборной речью в духе "Я 20 лет толкал наркоту подросткам, я знаю город изнутри..."?!
стоит смотреть на другое! - она на кого училась? она хороший управленец? или может юрист или экономист? хозяйственник?
вы смотрите кого выбираете, по тому что они все говорят "мы за все хорошее, уххх поднимем город!" а есть конкретный план его поднятия типа "вот мы возьмем деньги из бюджета вот столько и построим больницу... и т.д."
не голосуйте за абстрактные понятия господа)
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Смотреть надо на моральный облик. Чего в этом плане можно ожидать от @ляди?
Работала по специальности очень распространённой среди её родственниц из теперь уже всем известной незалежной страны. ХЗ... может это у них в ДНК запрограммировано?
Ну а то что в муниципалитет решила податься... так там много таких... продолжит работать по специальности, только уже на другом уровне.