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В Ярославле на выборы в муниципалитет выдвигается секс-работница с 19-летним стажем

В Ярославле на выборы в муниципалитет выдвигается секс-работница с 19-летним стажем

Автор:
08 июля 2022 16:33
Сообщество : Жить в России
Метки: выборы   дама   муниципалитет   работница   чиччолина   ярославль   
1699
4

Опытная дама нисколько не скрывает своей профессии и обещает горячо заботиться о городе и его жителях.

Когда-то в Италии депутатом парламента стала звезда фильмов для взрослых Анна Илона Шталлер. Поклонники её творчества знали страстную актрису под псевдонимом «Чиччолина».

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Ну и ещё одно её фото:

Теперь перспектива увидеть секс-работницу в местном муниципалитете есть и у жителей Ярославля. Ирина Мищенко или как она сама себя называет - «Леди Стихриона», зарегистрировалась на выборы самовыдвиженцем. В информации о себе она честно указала, что является секс-работницей с 2003 года.

С учётом богатого трудового и жизненного опыта, дама обещает изо всех сил работать на благо Ярославля: возродить традицию народных собраний и делать всё для благополучия его жителей. Сейчас она как раз ищет сторонников, которые войдут в её штаб, пока желающих немного.

Как и всем самовыдвиженцам, «Леди Стихрионе» нужно будет собирать подписи жителей в свою поддержку. Было бы интересно узнать, как она будет завоёвывать их доверие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выборы   дама   муниципалитет   работница   чиччолина   ярославль   
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28  комментариев
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11k
P.F. 2 часа назад
А девиз самовыждвиженки будет таков:
Леди Стихриона - не ипитесь без гaндонa!
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32k
a.fey 9 минут назад
Трудно сказать. На представленных фотографиях не рассмотреть ее талантов.
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51k
noName 13 минут назад
Её творческий псевдоним уже "венерой" какой-то отдаёт....
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9k
*Сергей* 16 минут назад
Хм...
Секс-работница это по-русски проститутка?
Толерантненько то как...
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70k
Пётровыч 21 минуту назад
С такой биографией ей надо быть в участке.
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28k
Григорий Полчаса назад
У нее есть конкретный план поднятия. На этом предложения заканчиваются.
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105
Александр Шевченко 40 минут назад
Там на верху, что вовсем дефицит кадров? Начали брать смежных работников ртом ?
Я не удивлюсь если он неё больше толку будет, она то ближе к народу.
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61k
Опиум для народа 43 минуты назад
Подумаешь...Ну будет во власти одной бл"дью больше...
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924
Darki 49 минут назад
Я бы за нее проголосовал,так как она честно сказала что шлюха.А кремлёвская дичь всеми путями пытается доказать обратное
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30k
Snork Snorkoff 52 минуты назад
Ледя налоги платила с заработка?
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7k
Григорий Бабкин Час назад
Стихриона... Хорошо хоть не Спирохета.
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2k
Lovels Travel Час назад
"Сейчас она как раз ищет сторонников ... пока желающих немного."

И слава богу
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337
Mrak OBOY Час назад
а морда лица, как будто мужика лет 19 не было у нее!
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2k
Али Час назад
А с каких пор в нашей стране проституция (ну или что там подразумевается под словом "секс-работница") легализована?! Да еще так, что о профессиональной деятельности подобного рода можно было в открытую заявлять?!
То, что проститутка со стажем работы почти 20 лет выдвигается в муниципальные органы, заявляет на всю страну, что работала гору лет в запрещенной в стране индустрии, никого не смущает?! И приводов/судимостей за эти годы у нее не было?! Какая-то неправильная повесточка!
Драгдиллеры когда у нас выдвигаться начнут интересно с предвыборной речью в духе "Я 20 лет толкал наркоту подросткам, я знаю город изнутри..."?!
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2k
poбт 2 часа назад
зато у нее связи есть на всех уровнях...
и с народом работает напрямую
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3k
Copycat 2 часа назад
Я считаю что реально можно закрыть глаза что кто то работал "секс работницей"
стоит смотреть на другое! - она на кого училась? она хороший управленец? или может юрист или экономист? хозяйственник?

вы смотрите кого выбираете, по тому что они все говорят "мы за все хорошее, уххх поднимем город!" а есть конкретный план его поднятия типа "вот мы возьмем деньги из бюджета вот столько и построим больницу... и т.д."

не голосуйте за абстрактные понятия господа)
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14k
Совранский 2 часа назад
Она не устанет видеть одни и те же рожи; и на работе днём, и на работе вечером?
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Ага, русская по фамилии Мищенко


Работала по специальности очень распространённой среди её родственниц из теперь уже всем известной незалежной страны. ХЗ... может это у них в ДНК запрограммировано?
Ну а то что в муниципалитет решила податься... так там много таких... продолжит работать по специальности, только уже на другом уровне.
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546
HalloFreeSpace 2 часа назад
ну и что ?
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August

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