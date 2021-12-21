От выборов до похорон один шаг: политик был застрелен на празднике в его честь

Неудача постигла молодого пакистанского политика Мохаммеда Закрия Хана. Мужчина победил на выборах и должен был стать председателем сельского совета в деревне Суризай. Сторонники Мохаммеда решили повеселиться и устроили стрельбу из автоматов в воздух. Но на этот раз старая и добрая традиция закончилась смертельным исходом – шальная пуля попала в виновника торжества, который скончался на месте.