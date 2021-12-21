От выборов до похорон один шаг: политик был застрелен на празднике в его честь

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Странная история произошла в Пакистане в ночь на 20 декабря. Фортуна – странная дама, ведь празднование победы на выборах превратилось в трагедию для местного депутата.
Неудача постигла молодого пакистанского политика Мохаммеда Закрия Хана. Мужчина победил на выборах и должен был стать председателем сельского совета в деревне Суризай. Сторонники Мохаммеда решили повеселиться и устроили стрельбу из автоматов в воздух. Но на этот раз старая и добрая традиция закончилась смертельным исходом – шальная пуля попала в виновника торжества, который скончался на месте.
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Местные издания сообщают, что рядом со стрельбой находились правоохранители, но не прекратили её.
Теперь в деревне пройдут похороны и перевыборы.
Теперь в деревне пройдут похороны и перевыборы.
Как вы считаете, случившееся – это глупость или происки коварных конкурентов?
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