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От выборов до похорон один шаг: политик был застрелен на празднике в его честь

От выборов до похорон один шаг: политик был застрелен на празднике в его честь (3 фото)

Автор:
21 декабря 2021 09:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автомат   выборы   гибель   оружие   пакистан   политик   стрельба   трагедия   
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Странная история произошла в Пакистане в ночь на 20 декабря. Фортуна – странная дама, ведь празднование победы на выборах превратилось в трагедию для местного депутата.
Неудача постигла молодого пакистанского политика Мохаммеда Закрия Хана. Мужчина победил на выборах и должен был стать председателем сельского совета в деревне Суризай. Сторонники Мохаммеда решили повеселиться и устроили стрельбу из автоматов в воздух. Но на этот раз старая и добрая традиция закончилась смертельным исходом – шальная пуля попала в виновника торжества, который скончался на месте.
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Местные издания сообщают, что рядом со стрельбой находились правоохранители, но не прекратили её.

Теперь в деревне пройдут похороны и перевыборы.
Как вы считаете, случившееся – это глупость или происки коварных конкурентов?

Источник:

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Метки: автомат   выборы   гибель   оружие   пакистан   политик   стрельба   трагедия   
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4  комментария
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579
ЛикБез 46 минут назад
Вот бы всегда стрельба в воздух заканчивалась шальными пулями в самих стреляющих...
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13k
Вася 49 минут назад
и у этих клоунов есть ядерное оружие

Ссылка coub.com
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43k
Элек Мек Час назад
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30k
ACU900 Час назад
Шальная пуля, ага... Сколько проигравшая оппозиция заплатила ментам чтобы именно так записали в протоколе?
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