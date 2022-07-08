В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших деньги у матери погибшего на Украине военного

Силовики приняли четырёх аферистов. Они обманули женщину, чей сын недавно геройски погиб в спецоперации.
Сын Валентины Нечаевой погиб 14 марта. Женщина ещё не успела отойти от шока, как через пару месяцев ей позвонили «из Центробанка» и начали вешать лапшу про утечку данных, что на неё хотят оформить кредит с ежемесячным платежов в 48 000 рублей, а чтобы защититься от этого, ей надо «застраховать расчётные счета».
Естественно, это были аферисты.
Они обманом выманили у матери погибшего парня более 12 миллионов рублей. Туда вошли выплаты за сына, личные сбережения, плюс она оформила кредит на 1,5 миллиона. За несколько дней женщина перевела все деньги на указанные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь.
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Мать погибшего обратилась в полицию и мошенников быстро вычислили. Четверо человек, возрастом от 20 до 22 лет, арендовали квартиру в Казани, в которой устроили настоящий штаб: у них было 50 мобильных телефонов, 250 симок и 380 банковских карт.
Квартиру взяли штурмом и задержали всех подозреваемых. На них возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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Удастся ли женщине вернуть хотя бы часть украденных денег - об этом пока не сообщают.
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АНТИФИШКИ
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Вечная ему память.