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В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших деньги у матери погибшего на Украине военного

В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших деньги у матери погибшего на Украине военного

Автор:
08 июля 2022 14:16
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   аферисты   военный   квартира   мошенники   силовики   штурм   
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Силовики приняли четырёх аферистов. Они обманули женщину, чей сын недавно геройски погиб в спецоперации.

Сын Валентины Нечаевой погиб 14 марта. Женщина ещё не успела отойти от шока, как через пару месяцев ей позвонили «из Центробанка» и начали вешать лапшу про утечку данных, что на неё хотят оформить кредит с ежемесячным платежов в 48 000 рублей, а чтобы защититься от этого, ей надо «застраховать расчётные счета».

Естественно, это были аферисты.

Они обманом выманили у матери погибшего парня более 12 миллионов рублей. Туда вошли выплаты за сына, личные сбережения, плюс она оформила кредит на 1,5 миллиона. За несколько дней женщина перевела все деньги на указанные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь.

Мать погибшего обратилась в полицию и мошенников быстро вычислили. Четверо человек, возрастом от 20 до 22 лет, арендовали квартиру в Казани, в которой устроили настоящий штаб: у них было 50 мобильных телефонов, 250 симок и 380 банковских карт.

Квартиру взяли штурмом и задержали всех подозреваемых. На них возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Удастся ли женщине вернуть хотя бы часть украденных денег - об этом пока не сообщают.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казань   аферисты   военный   квартира   мошенники   силовики   штурм   
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12  комментариев
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467
Alex 49 минут назад
Что характерно, опять черные. Твари, зла просто не хватает.
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7k
Дети откопали осла 4 минуты назад
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5k
elektrod161 6 минут назад
Надо бы им вернуть все или отработать наверное. Потом уже выпускать опарышей этих ..
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3k
Vlamir 8 минут назад
Сдать их на временное пользование "сослуживцам" погибшего сына, чтобы деньги вернули все и плюс к тому!
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15k
ВОВЧЕГ 10 минут назад
Не удастся ничего вернуть, мусора все отожмут.
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470
Олег Квирулянт 12 минут назад
Ну я бы попридирался к формулировкам. Парень геройски воевал, а не геройски погиб.
Вечная ему память.
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30k
MatveiVainrub 12 минут назад
Бить очень больно и очень долго ногами .
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Печально то, что для реальной результативной реакции правоохранительных органов в подобной, нередкой сегодня, ситуации надо потерять сына в СВО...
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886
Виктор Глущенко Полчаса назад
На площади в колодки на неделю оставить .
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2k
Григорий 47 минут назад
ценности сейчас не те что раньше.
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467
Alex 51 минуту назад
С**ки, лично бы мразей расстрелял!!!
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August

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