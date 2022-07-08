В Казани силовики взяли штурмом квартиру мошенников, укравших деньги у матери погибшего на Украине военного

Сын Валентины Нечаевой погиб 14 марта. Женщина ещё не успела отойти от шока, как через пару месяцев ей позвонили «из Центробанка» и начали вешать лапшу про утечку данных, что на неё хотят оформить кредит с ежемесячным платежов в 48 000 рублей, а чтобы защититься от этого, ей надо «застраховать расчётные счета».

Естественно, это были аферисты.

Они обманом выманили у матери погибшего парня более 12 миллионов рублей. Туда вошли выплаты за сына, личные сбережения, плюс она оформила кредит на 1,5 миллиона. За несколько дней женщина перевела все деньги на указанные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь.