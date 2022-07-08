Умирающая пума сама пришла в приют для животных

Пума, которой по виду едва исполнился год, с трудом стояла на ногах. Каким-то чудом истощенное животное добралось до центра спасения животных Central Valley Rescue на полуострове Олимпик, сообщает Peninsula Daily News. Там ее и нашли – хищница лежала на связке старой соломы, не делая никаких попыток убежать от человека. По мнению основательницы приюта – Сары Пенхаллегон, животное пришло сюда умирать. Пума была очень тощей и апатичной, и было видно, что она давно не ела.

Одного взгляда на кошку было достаточно, чтобы понять: пума рано потеряла мать и не успела освоить искусство охоты и другие навыки, необходимые для выживания.

Прогноз для животного с такой степенью истощения был не очень благоприятным, но в приюте не собирались сдаваться.

Пуму осмотрел специалист по дикой природе. Кошка весила всего 15 килограммов (что на целых 22 килограмма меньше нормы!), и если бы она не добралась до приюта, то погибла бы в ближайшие несколько недель.