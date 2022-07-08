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Умирающая пума сама пришла в приют для животных

Умирающая пума сама пришла в приют для животных

Автор:
08 июля 2022 03:02
Сообщество : Животные
Метки: Puma concolor   Малые кошки   кошачьи   кугуар   пума   спасение животных   
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Котята пумы остаются с матерями до двух лет. За это время взрослые самки обучают их всем навыкам выживания в дикой природе. Этой малышке не повезло: она рано осиротела и была обречена на гибель. Но хищница нашла место, где ей смогли помочь.

Пума, которой по виду едва исполнился год, с трудом стояла на ногах. Каким-то чудом истощенное животное добралось до центра спасения животных Central Valley Rescue на полуострове Олимпик, сообщает Peninsula Daily News. Там ее и нашли – хищница лежала на связке старой соломы, не делая никаких попыток убежать от человека. По мнению основательницы приюта – Сары Пенхаллегон, животное пришло сюда умирать. Пума была очень тощей и апатичной, и было видно, что она давно не ела.


Одного взгляда на кошку было достаточно, чтобы понять: пума рано потеряла мать и не успела освоить искусство охоты и другие навыки, необходимые для выживания.


Прогноз для животного с такой степенью истощения был не очень благоприятным, но в приюте не собирались сдаваться.


Пуму осмотрел специалист по дикой природе. Кошка весила всего 15 килограммов (что на целых 22 килограмма меньше нормы!), и если бы она не добралась до приюта, то погибла бы в ближайшие несколько недель.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Puma concolor   Малые кошки   кошачьи   кугуар   пума   спасение животных   
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1  комментарий
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George 6 часов назад
"Пумка"
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
659



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