«Моя собака — мой герой»: овчарка защитила хозяйку от пумы

Девушка чуть не стала обедом для пумы, но спаслась благодаря своей собаке.
24-летняя Эрин Уилсон из Северной Калифорнии (США) вместе со своей собакой Евой гуляла по горной тропе неподалеку от реки Тринити, когда неожиданно столкнулась с агрессивной пумой. Недолго думая, дикая кошка бросилась на девушку: повалила ее на землю и поцарапала левое плечо через куртку.
Эрин закричала и позвала собаку, которая бежала впереди хозяйки.
«Я закричала: „Ева!“, и она сразу же прибежала, а потом очень сильно ударила эту кошку»,— вспоминает Эрин.
Несмотря на серьезную разницу в весе, бесстрашная Ева накинулась на пуму и начала яростно сражаться, чтобы защитить хозяйку. Драка продолжалась несколько минут, и кошка успела два раза крепко вцепиться в голову собаки. В конце концов пума, в которую Эрин активно бросала камни и брызгала из перцового баллончика, отпустила Еву и убежала, пишет New York Post.
После происшествия девушка схватила собаку и повезла ее в ближайшую ветеринарную клинику. Битва с пумой не прошла для Евы бесследно: врачи обнаружили у нее два перелома черепа, серьезное повреждение левого глаза и прокол пазухи носа. Собака находилась в критическом состоянии, но за ночь оно стабилизировалось.
Сейчас Ева постепенно идет на поправку, а тем временем ее хозяйка планирует, как отблагодарить храбрую хвостатую любимицу. Пока в список благодарностей вошли ужин со стейком и новые игрушки. Пуму, которая напала на Эрин и Еву в настоящее время разыскивают сотрудники Департамента охраны рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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