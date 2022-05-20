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«Моя собака — мой герой»: овчарка защитила хозяйку от пумы

«Моя собака — мой герой»: овчарка защитила хозяйку от пумы

Автор:
20 мая 2022 08:43
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   история   люди   пума   собака   
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Девушка чуть не стала обедом для пумы, но спаслась благодаря своей собаке.

24-летняя Эрин Уилсон из Северной Калифорнии (США) вместе со своей собакой Евой гуляла по горной тропе неподалеку от реки Тринити, когда неожиданно столкнулась с агрессивной пумой. Недолго думая, дикая кошка бросилась на девушку: повалила ее на землю и поцарапала левое плечо через куртку.

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Эрин закричала и позвала собаку, которая бежала впереди хозяйки.

«Я закричала: „Ева!“, и она сразу же прибежала, а потом очень сильно ударила эту кошку»,— вспоминает Эрин.

Несмотря на серьезную разницу в весе, бесстрашная Ева накинулась на пуму и начала яростно сражаться, чтобы защитить хозяйку. Драка продолжалась несколько минут, и кошка успела два раза крепко вцепиться в голову собаки. В конце концов пума, в которую Эрин активно бросала камни и брызгала из перцового баллончика, отпустила Еву и убежала, пишет New York Post.

После происшествия девушка схватила собаку и повезла ее в ближайшую ветеринарную клинику. Битва с пумой не прошла для Евы бесследно: врачи обнаружили у нее два перелома черепа, серьезное повреждение левого глаза и прокол пазухи носа. Собака находилась в критическом состоянии, но за ночь оно стабилизировалось.

Сейчас Ева постепенно идет на поправку, а тем временем ее хозяйка планирует, как отблагодарить храбрую хвостатую любимицу. Пока в список благодарностей вошли ужин со стейком и новые игрушки. Пуму, которая напала на Эрин и Еву в настоящее время разыскивают сотрудники Департамента охраны рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   история   люди   пума   собака   
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