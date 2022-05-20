«Моя собака — мой герой»: овчарка защитила хозяйку от пумы

Эрин закричала и позвала собаку, которая бежала впереди хозяйки.

«Я закричала: „Ева!“, и она сразу же прибежала, а потом очень сильно ударила эту кошку»,— вспоминает Эрин.

Несмотря на серьезную разницу в весе, бесстрашная Ева накинулась на пуму и начала яростно сражаться, чтобы защитить хозяйку. Драка продолжалась несколько минут, и кошка успела два раза крепко вцепиться в голову собаки. В конце концов пума, в которую Эрин активно бросала камни и брызгала из перцового баллончика, отпустила Еву и убежала, пишет New York Post.