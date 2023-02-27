"Исследователи засняли 350-летний корабль, затонувший с королем на борту"

Сделанные исследователями съемки показали обломки королевского военного корабля «Глостер», который затонул в 40 километрах от Грейт-Ярмута в 1682 году с будущим королем Яковом II на борту.Джеймс Стюарт, позже Джеймс II Англии, пережил затопление, но около 250 моряков и пассажиров погибли. Останки Глостера были обнаружены еще в 2007 году, но возможность рассмотрать их вблизи появилась только сейчас.
Обнаружение королевского корабля «Глостер» исследователи считают крупнейшим морским открытием с тех пор, как в 1970-х годах была обнаружена «Мэри Роуз». Лишь через 16 лет после обнаружения судна удалось заснять вблизи его обломки.
Корабль затонул 6 мая 1682 года после удара о песчаные отмели Норфолка в южной части Северного моря. В момент катастрофы на борту находился будущий король Англии и Шотландии Джеймс Стюарт, затем герцог Йоркский, который выжил - в отличие от 250 членов экипажа и пассажиров.
Останки королевского судна были обнаружены в 2007 году, примерно в 40 километрах от побережья Грейт-Ярмута, наполовину погребенными под слоем донных отложений. Однако лишь в 2022 году открытие было озвучено публично.
Артефакты, извлеченные с корабля, включая одежду, обувь, навигационное оборудование, стеклянные бутылки и корабельный колокол, на днях будут выставлены на специальной экспозиции в Норидже.
На записи видно, что у "Глостера" отломан киль, а остатки корпуса довольно глубоко закопаны в песок,. Тем не менее, на видео можно разглядеть часть корабельных предметов, среди которых - якорь, канат и пушка.
Тот факт, что "Глостер" долгие годы был покрыт песком и донными отложениями, помог сохранить затонувший корабль. Некоторые артефакты, в свою очередь, хорошо сохранились благодаря анаэробным условиям под водой. Представители государственных агентств заявляют, что в настоящее время нет планов доставить какую-либо часть останков на сушу. Почти 7000 фотографий, сделанных Фондом морской археологии, позволили созздать трехмерное изображение места крушения.
«Большая глубина и плохая видимость создают сложные условия для изучения корабля, — говорит Гарри Момбер, директор Фонда морской археологии. - Однако каждая минута, проведенная под водой в таком исторически важном месте, была бесценна. Мы сделали почти 7000 фотографий во время водолазной миссии в 2022 году, чтобы запечатлеть затонувший корабль в мельчайших деталях и создать 3D-модель. Теперь публика может увидеть погибший корабль на морском дне и получить представление об его археологическом потенциале. Кроме того, мы также можем видеть, как песок покрывает различные части корабля».
Крушение "Глостера" - судьбоносный момент в британской политической истории, поскольку оно чуть не стал причиной смерти католического наследника протестантского престола в момент большой политической и религиозной напряженности. Джеймс Стюарт, позже Джеймс II Английский, который будет последним католическим королем Великобритании, пережил крушение, но около 250 моряков и пассажиров погибли, в основном, из-за будущего монарха. Джеймс откладывал момент покиданиея корабля до последней минуты, что и стоило жизни людям, которые из-за протокола не могли покинуть корабль перед королевской семьей. Будущий король, впрочем, отрицал какую-либо ответственность за гибель людей, вместо этого обвиняя капитана корабля Джеймса Эйреса, который был заключен в тюрьму.
Одним из свидетелей катастрофы стал Сэмюэл Пепис, который был на другом британском судне и написал душераздирающий отчет о жертвах и выживших, которых подняли из воды «полумертвыми».
Поиски обломков "Глостера" несколько лет возглавляли братья Джулиан и Линкольн Барнуэллы. Ими также занимались их покойный отец Майкл Барнуэлл и два друга, включая Джеймса Литтла, бывшего подводника и водолаза Королевского флота Британии.
Братья решили начать поиски судна, прочитав о нем в 2003 году, но после четырех бесплодных лет они почти потеряли надежду. Однако их усилия увенчались успехом в июне 2007 года. В ходе четырехлетнего поиска они исследовали площадь в 5000 морских миль. Братья, однако, никому не рассказывали о находке в течение 15 лет, чтобы сохранить ее от охотников за сокровищами, поскольку затонувший корабль находится в международных водах.
«Мы рады возможности поделиться видеосъемками с места крушения и спасенными артефактами с публикой, — заявил журналистам Линкольн. - На видео можно увидеть, в каком плохом состоянии находится затонувший корабль: на нем видны рыболовные сети и артефакты прямо на поверхности морского дна. Существует насущная необходимость защитить "Глостер" и связанные с ним артефакты».
Профессор Клэр Джовитт, эксперт по морской истории из Университета Восточной Англии, назвала обнаружение «Глостера» самым важным морским открытием со времен «Мэри Роуз», военного корабля Генриха VIII. «Мэри Роуз» была затоплена в бою на реке Солент в 1545 году, поднята в 1982 году и позже выставлена на всеобщее обозрение в Портсмуте.
«До сих пор лишь горстка людей смогла увидеть, как выглядит затонувший "Глостер", — рассказала профессор Джовитт. - Новые кадры вместе с артефактами и материалами исследований помогут подчеркнуть важность британского морского наследия для нашей истории».
Выставка «Последнее путешествие «Глостера»: крушение королевского корабля в Норфолке в 1682 году» откроется на днях в Норвичском замке-музее. Он был создан Службой музеев Норфолка в сотрудничестве с Национальным музеем Королевского флота. Выставка рассказывает о последнем путешествии корабля и кропотливой работе по поиску, сохранению и исследованию его артефактов, в том числе винных бутылок, очков, глиняных трубок, навигационных инструментов, текстиля и корабельного колокола.
«Мы уверены, что каждый, кто посетит выставку, лучше поймет события 6 мая 1682 года, и не только их исторические и политические последствия, но и их влияние на людей, вовлеченных в трагедию», — сказал Джулиан.
Исследователи также хотят пролить больше света на личности погибших.
«Это была трагедия значительных масштабов с точки зрения гибели людей из разных сословий, - говорит профессор Джовитт. - Полная история последнего рейса «Глостера» и его последствий нуждается в анализе, в оценке его культурного и политического значения. Мы также постараемся установить полный список погибших и рассказать их истории, поскольку в настоящее время известны личности лишь части жертв».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"... затонул в 40 километрах от Грейт-Ярмута в 1682 году с будущим королем Яковом II на борту"
Аффтар - дебил. Корабль затонул БЕЗ короля на борту...