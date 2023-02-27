"Исследователи засняли 350-летний корабль, затонувший с королем на борту"

Обнаружение королевского корабля «Глостер» исследователи считают крупнейшим морским открытием с тех пор, как в 1970-х годах была обнаружена «Мэри Роуз». Лишь через 16 лет после обнаружения судна удалось заснять вблизи его обломки.

Корабль затонул 6 мая 1682 года после удара о песчаные отмели Норфолка в южной части Северного моря. В момент катастрофы на борту находился будущий король Англии и Шотландии Джеймс Стюарт, затем герцог Йоркский, который выжил - в отличие от 250 членов экипажа и пассажиров.