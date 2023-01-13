В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другу

В письме, отправленном родителям помощником директора школы мисс Кэтрин Макмиллан, говорится, что сотрудники не терпят «какого-либо физического контакта» между членами школьного сообщества.

Один из родителей в школе утверждал, что родители не были проинформированы о новой политике до письма, которое было отправлено 9 января. Вместо этого они узнали о новых правилах от своих детей. Этот человек, не пожелавший назвать свое имя, сказал: «Я не мог в это поверить. Конечно, я согласен с тем, что с неуместными прикосновениями — ударами и толчками, например, — конечно, нужно бороться. Но они не учат студентов, как строить здоровые отношения. Если дети не могут ни к кому прикасаться, они не будут знать, что уместно, а что нет, и не развоьют способность сопереживать своим сверстникам. У меня есть дочь, и она и ее друзья приветствуют друг друга объятиями, но если они сделают это сейчас, их накажут».

В письме, отправленном школой, говорится, что формы физического контакта, которые недопустимы, включают «любой агрессивный физический контакт, объятия, держание за руки, шлепки и т. д.».

«Это сделано для того, чтобы обезопасить вашего ребенка, - объясняют авторы письма. - Если ваш ребенок прикасается к кому-то, независимо от того, согласен он на это или нет, может произойти что угодно. Это может привести к травме, заставить кого-то чувствовать себя очень некомфортно.

Хотя мы хотим, чтобы ваши дети завели по-настоящему позитивные дружеские отношения, надеюсь, на всю жизнь, мы не допускаем романтических отношений в Хайлэндс. Ваш ребенок, конечно, может иметь такие отношения с вашего разрешения за пределами школы. Но мы хотим, чтобы в школе ваш ребенок сосредоточился на учебе, и мы не хотим, чтобы его отвлекали проблемы в отношениях».