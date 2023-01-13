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В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другу

В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другу

Автор:
13 января 2023 12:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   береги честь смолоду   запрет   новости   физический контакт   школа   эссекс   
1288
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Одна из школ в графстве Эссекс ввела запрет на любой физический контакт между учениками, включая объятия и рукопожатия, а также запретила романтические отношения между подростками. Как заявили в школе, запрет введен, «чтобы побудить подростков вести себя так, как того хотят будущие работодатели».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   береги честь смолоду   запрет   новости   физический контакт   школа   эссекс   
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18  комментариев
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12k
Ivan Час назад
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4k
Атомный Крот 23 секунды назад
Ни в салочки поиграть, ни в слона.

Ни регби, ни хоккея, ни бокса.
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−7
совесть сулдопарова 4 минуты назад
гойда?
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10k
ScorpionDS 16 минут назад
Что за работа такая, что может запрещать физический контакт? Понятно, что я имею ввиду в рамках здравого смысла, а не бить мордасы друг-другу или домогаться, но то что ввели в школе не имеет к здравому смысла ни какого отношения, вообще не понятно как такое может пойти на пользу чему либо.
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9k
Евгений 16 минут назад
И никакого физического контакта.

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3k
Александр 17 минут назад
чтобы побудить подростков вести себя так, как того хотят будущие рабовладельцы
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7k
Pravednik84 18 минут назад
Я, как работодатель, хочу видеть своих подчинённых живыми людьми, которые могут даже на основе межличностных отношений как либо ускорить, или улучшить процесс, а вот умные и образованные биороботы мне нафиг не нужны (либо нет инициативы, либо инициатива без опыта её социальной организации/внедрения).
В том числе это касается и топ_менеджмента крупных компаний - которые для продвижения интересов компании смогут и в баньке с НУЖНЫМ человеком попариться, и ту полезную страшную мегеру удовлетворить...
Хотя, это в Эссексе (Британия) - молодцы, так держать! Пожелаем им удачи!
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15k
Сергей Полчаса назад
В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другуПосмотреть
В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другу
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657
Kra Полчаса назад
"Демократичная вы наша!!"
Психологические опыты над детьми ставят, похоже...
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17k
сеньор Леонсио 36 минут назад
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7k
Том Сойер 36 минут назад
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24k
Serg2001 37 минут назад
Очень похоже на фантастический детектив Айзека Азимова "Обнаженное солнце". Но писатель к такому обществу относился крайне отрицательно...

"... - В этом возрасте дети требуют совместных игр. Они не желают обходиться друг без друга.

- Ну и вы разрешаете им такое кощунство?

- Приходится. Но даже в этих случаях мы не забываем о своих целях готовить детей к жизни взрослых граждан Солярии. У каждого из детей отдельная комната. Каждый день определённое время отводится на то, чтобы они пребывали в одиночестве, и с годами это время увеличивается."

Такая вот фантастика...
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19k
Жан Батист Эмануэль Зорг 41 минуту назад
Hey, Teacher, leave those kids alone!
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4k
Трям 49 минут назад
Шо, даже .хуем ко рту нельзя?
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3k
александр Час назад
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24k
ПаганецЪ Час назад
(С)...побуждает школьников вести себя профессионально, как ожидал бы любой будущий работодатель...(/С)

У рабов не должно быть личных отношений, они должны думать только о работе и благе хозяина.
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32k
Fat Lynx Час назад
Так дети совсем потеряют социализацию... получается крайне атомизинованное общество, что приведет к распаду связей в обществе, социальному разобщению, социальной изоляции индивидов друг от друга в масштабах целого общества.
Кому это надо?
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