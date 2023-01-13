В британской школе ученикам запретили прикасаться друг к другу

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Одна из школ в графстве Эссекс ввела запрет на любой физический контакт между учениками, включая объятия и рукопожатия, а также запретила романтические отношения между подростками. Как заявили в школе, запрет введен, «чтобы побудить подростков вести себя так, как того хотят будущие работодатели».
В средней школе Эссекса запретили все физические контакты между учениками и романтические отношения — даже объятия и держания за руки. Средняя школа Хайлэндс Скул в Челмсфорде заявила, что они «не допускают» романтических отношений в рамках «категорического» запрета физических прикосновений. Тут действуют и другие строгие правила - например, учащиеся, пойманные за использованием мобильных телефонов, могут лишиться их - учитель заберет телефон и запрет его в сейфе до конца дня.
Тем не менее, школьный указ о запрете физических контактов вызвал волну возмущения. Родители раскритиковали правила и поставили под сомнение объяснение школы о том, что она поощряет детей вести себя «профессионально».
Тем не менее, школьный указ о запрете физических контактов вызвал волну возмущения. Родители раскритиковали правила и поставили под сомнение объяснение школы о том, что она поощряет детей вести себя «профессионально».
В письме, отправленном родителям помощником директора школы мисс Кэтрин Макмиллан, говорится, что сотрудники не терпят «какого-либо физического контакта» между членами школьного сообщества.
Один из родителей в школе утверждал, что родители не были проинформированы о новой политике до письма, которое было отправлено 9 января. Вместо этого они узнали о новых правилах от своих детей. Этот человек, не пожелавший назвать свое имя, сказал: «Я не мог в это поверить. Конечно, я согласен с тем, что с неуместными прикосновениями — ударами и толчками, например, — конечно, нужно бороться. Но они не учат студентов, как строить здоровые отношения. Если дети не могут ни к кому прикасаться, они не будут знать, что уместно, а что нет, и не развоьют способность сопереживать своим сверстникам. У меня есть дочь, и она и ее друзья приветствуют друг друга объятиями, но если они сделают это сейчас, их накажут».
В письме, отправленном школой, говорится, что формы физического контакта, которые недопустимы, включают «любой агрессивный физический контакт, объятия, держание за руки, шлепки и т. д.».
«Это сделано для того, чтобы обезопасить вашего ребенка, - объясняют авторы письма. - Если ваш ребенок прикасается к кому-то, независимо от того, согласен он на это или нет, может произойти что угодно. Это может привести к травме, заставить кого-то чувствовать себя очень некомфортно.
Хотя мы хотим, чтобы ваши дети завели по-настоящему позитивные дружеские отношения, надеюсь, на всю жизнь, мы не допускаем романтических отношений в Хайлэндс. Ваш ребенок, конечно, может иметь такие отношения с вашего разрешения за пределами школы. Но мы хотим, чтобы в школе ваш ребенок сосредоточился на учебе, и мы не хотим, чтобы его отвлекали проблемы в отношениях».
Один из родителей в школе утверждал, что родители не были проинформированы о новой политике до письма, которое было отправлено 9 января. Вместо этого они узнали о новых правилах от своих детей. Этот человек, не пожелавший назвать свое имя, сказал: «Я не мог в это поверить. Конечно, я согласен с тем, что с неуместными прикосновениями — ударами и толчками, например, — конечно, нужно бороться. Но они не учат студентов, как строить здоровые отношения. Если дети не могут ни к кому прикасаться, они не будут знать, что уместно, а что нет, и не развоьют способность сопереживать своим сверстникам. У меня есть дочь, и она и ее друзья приветствуют друг друга объятиями, но если они сделают это сейчас, их накажут».
В письме, отправленном школой, говорится, что формы физического контакта, которые недопустимы, включают «любой агрессивный физический контакт, объятия, держание за руки, шлепки и т. д.».
«Это сделано для того, чтобы обезопасить вашего ребенка, - объясняют авторы письма. - Если ваш ребенок прикасается к кому-то, независимо от того, согласен он на это или нет, может произойти что угодно. Это может привести к травме, заставить кого-то чувствовать себя очень некомфортно.
Хотя мы хотим, чтобы ваши дети завели по-настоящему позитивные дружеские отношения, надеюсь, на всю жизнь, мы не допускаем романтических отношений в Хайлэндс. Ваш ребенок, конечно, может иметь такие отношения с вашего разрешения за пределами школы. Но мы хотим, чтобы в школе ваш ребенок сосредоточился на учебе, и мы не хотим, чтобы его отвлекали проблемы в отношениях».
«На уроках личностного развития в школе ребенок узнает о позитивных, здоровых отношениях, и он по-прежнему может обратиться к взрослому, которому доверяет, за советом и поддержкой в случае необходимости, - пишут учителя». Но родители не согласны с такой постановкой вопроса. «Человеческий инстинкт подсказывает, что если ваш друг упадет, вы должны помочь ему подняться, - говорит анонимный родитель. - Но теперь за это им угрожают наказания, такие как потеря обеда или утренних перерывов, или даже изоляция в течение дня — все это так по-драконовски. Родители очень против нововведений. Особенно неприятно то, что школа не торопится общаться с нами, и о происходящем мы, в основном, узнаем от детей. Это очень архаичный подход, и он не нужен в наши дни. После пандемии, когда все изголодались по человеческому общению, вы фактически возвращаете изоляцию. Психическому здоровью школьников это точто не поможет».
54-летняя Маргарет Каллаган, исполнительный директор школы Хайлендс, в свою очередь, заявила: «Мы всегда стремимся тесно сотрудничать с родителями, чтобы наши ученики были в безопасности и были счастливы. Большинство родителей и учеников поддерживают эту политику, которая порождает взаимное уважение и побуждает школьников вести себя профессионально, как ожидал бы любой будущий работодатель».
54-летняя Маргарет Каллаган, исполнительный директор школы Хайлендс, в свою очередь, заявила: «Мы всегда стремимся тесно сотрудничать с родителями, чтобы наши ученики были в безопасности и были счастливы. Большинство родителей и учеников поддерживают эту политику, которая порождает взаимное уважение и побуждает школьников вести себя профессионально, как ожидал бы любой будущий работодатель».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ни регби, ни хоккея, ни бокса.
В том числе это касается и топ_менеджмента крупных компаний - которые для продвижения интересов компании смогут и в баньке с НУЖНЫМ человеком попариться, и ту полезную страшную мегеру удовлетворить...
Хотя, это в Эссексе (Британия) - молодцы, так держать! Пожелаем им удачи!
Психологические опыты над детьми ставят, похоже...
"... - В этом возрасте дети требуют совместных игр. Они не желают обходиться друг без друга.
- Ну и вы разрешаете им такое кощунство?
- Приходится. Но даже в этих случаях мы не забываем о своих целях готовить детей к жизни взрослых граждан Солярии. У каждого из детей отдельная комната. Каждый день определённое время отводится на то, чтобы они пребывали в одиночестве, и с годами это время увеличивается."
Такая вот фантастика...
У рабов не должно быть личных отношений, они должны думать только о работе и благе хозяина.
Кому это надо?