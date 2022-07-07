Утраченный смысл распространенных бранных слов

Шаромыжник. Тоже французский привет: обращаясь к русским «сher ami», разгромленная в 1812 году французская армия просила поесть. «Дорогие друзья» были жалостливыми и кормили. А слово осталось для обозначения попрошаек.

Шваль. Тоже отсылка к голодным французам, которые из-за отсутствия провианта ели павших лошадей. Лошадь – это cheval, а поедатели такого мяса – жалкие опустившиеся людишки.

Шантрапа. Некоторые побежденные французы остались в России навсегда. Их приспосабливали к делу дворяне. Понятно, что не на пахоту, а служить учителем или гувернером. «Сhantra pas» значит «к пению негоден», если у претендента на отборе не наблюдалось никаких талантов.

Подлец. Просто незнатный человек на польском. Любой, кто не был шляхтичем.

Шельма. Привет от немцев. Это человек, выдающий себя за другого. Плут, пройдоха, обманщик.