Утраченный смысл распространенных бранных слов

Без крепкого словца русский человек не может жить. Так уж он устроен: мат позволяет более чётко и ёмко обрисовать вербальное выражение мысли.
Конечно, его не используют в повседневной речи постоянно. А слова типа дурак, кретин и лох очень даже. Между тем как изначально смысл у них был совсем другой.
Кретин. Произошло от искаженного французского chretien, что в переводе значит «христианин». А значение приобрело за счет специфической болезни жителей горного района Альп – зоба, сопровождающегося умственной отсталостью. Решили использовать для обозначения этого недуга существующее слово, чтобы не придумывать ничего нового.
Идиот. С психическими отклонениями тоже не имело ничего общего. Древние греки использовали для обозначения людей, игнорирующих участие в политической жизни, слово «идиотэс». Типа, слишком единоличники и занятые. Соответственно, невежественные и глупые. Так термин пробрел негативный оттенок.
Болван. Здесь все просто: на Руси так называли древнее изваяние из камня или дерева, обозначающее языческого бога.
Дурак. А это слово вообще довольно долго служило именем. Его использовали, чтобы обмануть нечистого и отвести от ребенка злые силы. Подтверждением выступает большое количество фамилий и названий населенных пунктов с этим корнем.
Лох. Пару веков назад так называли рыбу – лосося, который после нереста обессиливал (облоховивался) так, что его можно было собирать буквально голыми руками. Что хитрые рыбаки и делали.
Шаромыжник. Тоже французский привет: обращаясь к русским «сher ami», разгромленная в 1812 году французская армия просила поесть. «Дорогие друзья» были жалостливыми и кормили. А слово осталось для обозначения попрошаек.
Шваль. Тоже отсылка к голодным французам, которые из-за отсутствия провианта ели павших лошадей. Лошадь – это cheval, а поедатели такого мяса – жалкие опустившиеся людишки.
Шантрапа. Некоторые побежденные французы остались в России навсегда. Их приспосабливали к делу дворяне. Понятно, что не на пахоту, а служить учителем или гувернером. «Сhantra pas» значит «к пению негоден», если у претендента на отборе не наблюдалось никаких талантов.
Подлец. Просто незнатный человек на польском. Любой, кто не был шляхтичем.
Шельма. Привет от немцев. Это человек, выдающий себя за другого. Плут, пройдоха, обманщик.
Мымра. Вошло в обиход из коми-пермяцкого наречия. И обозначает угрюмость, нелюдимость («мымрыть» – безвылазно сидеть дома). Потом так стали называть скучных, унылых и ничем не примечательных людей.
Сволочь. Произошло от слова «сволакивать» – убирать с пахоты оставшийся мусор, бурьян, корни. Затем стало использоваться в значении толпы асоциальных граждан, собравшихся вместе.
Подонок. Остаток жидкости, спиртного на дне емкости с осадком. Малопригодный для питья. Но кабацкие завсегдатаи его собирали и допивали. Стало использоваться для обозначения людей, оказавшихся на дне жизни. А потом уже приобрело современный смысл.
Пошляк. Здесь тоже все просто: происхождение от слова «пошли». Значило все традиционное, старинное, основательное, непреложное. После реформ Петра и борьбы со старинными «пошлыми» обычаями прибрело негативный оттенок – некультурный, примитивный, отсталый.
Мерзавец. А заодно мразь и отморозок. Все это от слова мерзнуть. То есть холодный, совершенно безэмоциональный и лишенный чувств человек.
Негодяй. Всего лишь не годный к армейской службе в силу каких-то причин. Не служил? Негодяй.
Чмо. В соответствии со словарем Даля, это человек униженный, чахнущий, прозябающий, испытывающий нужду.
Стерва. Это значение – падаль, дохлое животное известно более широко. Потом так стали называть подлых, что называется, «с душком» женщин, а впоследствии оно стало и составляющей личности роковой дамы.
Зараза. Не сказать, чтобы ругательство, но и не особенно приятное выражение. А изначально это как раз был комплимент для прекрасных леди. В XVIII веке слово даже упоминается в стихах в этом контексте. Причина – сражение (заражение) дамскими прелестями кавалеров, которые практически были повержены ими, даже толком не успев, что называется, поболеть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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